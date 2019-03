Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ff56b5d-3968-4edf-bdc4-5b6eb3e338f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Brüsszelben található Manneken Pis nem csak híres, hatalmas vízpazarló is: csak most derült ki, hogy a rendszerét nem is úgy építették, ahogy eddig gondolták.","shortLead":"A Brüsszelben található Manneken Pis nem csak híres, hatalmas vízpazarló is: csak most derült ki, hogy a rendszerét nem...","id":"20190326_manneken_pis_pisilo_kisfiu_szobor_brusszel_vizkeszlet_kornyezetvedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ff56b5d-3968-4edf-bdc4-5b6eb3e338f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f17931-915c-4a93-9d93-bd52a0b53f40","keywords":null,"link":"/tudomany/20190326_manneken_pis_pisilo_kisfiu_szobor_brusszel_vizkeszlet_kornyezetvedelem","timestamp":"2019. március. 26. 17:33","title":"Környezettudatos lesz a brüsszeli pisilő kisfiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A vízvezetékrendszerrel lett probléma. Az állásfoglalást Kövér László házelnök kérte, miután december közepén ellenzéki politikusok másfél napot töltöttek az MTVA székházában. 