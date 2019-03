Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39657292-9f3e-4d44-a955-8e8bc190ad5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez ám a gólyahír!","shortLead":"Ez ám a gólyahír!","id":"20190328_Elso_tojas_gemenci_fekete_golya_feszek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39657292-9f3e-4d44-a955-8e8bc190ad5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70c90b1d-9a9c-4779-bb8c-54bdaa8af5f0","keywords":null,"link":"/elet/20190328_Elso_tojas_gemenci_fekete_golya_feszek","timestamp":"2019. március. 28. 13:48","title":"Megjelent az első tojás a gemenci fekete gólya fészkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem tudni, mikor lép ki az ország, és az sem, hogy hogyan, a parlament alternatív megoldásait sem támogatták ugyanis a képviselők.","shortLead":"Elsöprő többséggel támogatták azt, hogy március 29-én még ne lépjen ki az Egyesült Királyság az EU-ból. Azt még nem...","id":"20190327_brexit_halasztas_szavazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bb7996f-b0d1-4499-a31d-e11891ca1359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0605435c-6ca3-44f8-8810-8e7bbaac67a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190327_brexit_halasztas_szavazas","timestamp":"2019. március. 27. 22:23","title":"Megszavazta a brit parlament a Brexit elhalasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4454f1e-a8fb-4cdc-a7d3-0ecdc2113452","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A cég leányvállalata, a Cheil Worldwide egy különleges virágvázát kezdett el gyártani, ami segíthet a tűzoltásban.","shortLead":"A cég leányvállalata, a Cheil Worldwide egy különleges virágvázát kezdett el gyártani, ami segíthet a tűzoltásban.","id":"20190328_samsung_firevase_virragvaza_cheil_worldwide","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4454f1e-a8fb-4cdc-a7d3-0ecdc2113452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69038bb5-57d8-4e27-b3c0-d6c0bb433d2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_samsung_firevase_virragvaza_cheil_worldwide","timestamp":"2019. március. 28. 20:03","title":"A Samsung csinált egy virágvázát, életeket menthetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","shortLead":"Egy évvel a rajt előtt, június 12-én kezdődik a 2020-as labdarúgó-Európa-bajnokság jegyigénylési folyamata.","id":"20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a45ab53-57cd-48c5-af3e-a2fa138c7b8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205b4e88-f052-4ea4-8eed-d0c606a4966e","keywords":null,"link":"/sport/20190327_foci_europa_bajnoksag_jegyigenyles_puskas_ferenc_stadion","timestamp":"2019. március. 27. 19:19","title":"Foci-Eb: megvan, mikortól lehet jegyet igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös fejlesztésű, \"többfunkciós\" bútordarabja.","shortLead":"Fél éve még csak prototípusként létezett, mostanra viszont megkapta végső formáját az IKEA és a Sonos közös...","id":"20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5dca25d1-d368-49ce-8f9b-ac4a591c94f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f226b540-8f2c-482a-9d4e-5cd53bc0d27e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190328_polc_ikea_sonos_symfonisk_hangszoro","timestamp":"2019. március. 28. 15:03","title":"Itt az IKEA új, különleges bútora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bd93c1-4670-4f9d-9b85-a8e9b72835a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hivatalos öntözési idő előrehozatalát kérték a minap a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el. Ha nem öntözhetnek rövidesen, akkor katasztrófa fenyegeti a korai vetésű növényeket, nem lesz borsó, mák és vöröshagyma.","shortLead":"A hivatalos öntözési idő előrehozatalát kérték a minap a termelők, ezt hivatalosan a Belügyminisztérium rendelheti el...","id":"20190327_Kell_tobb_bizonyitek_az_aszalyveszelyre_Kiszaradt_a_lillafuredi_vizeses","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78bd93c1-4670-4f9d-9b85-a8e9b72835a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33481715-76e8-4cec-a91e-1b3e0d0c6688","keywords":null,"link":"/kkv/20190327_Kell_tobb_bizonyitek_az_aszalyveszelyre_Kiszaradt_a_lillafuredi_vizeses","timestamp":"2019. március. 27. 13:21","title":"Kell több bizonyíték az aszályveszélyre? Kiszáradt a lillafüredi vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei kedden a tavaszi csúcsmobilok mellett egy 12 500 mAh-s külső akkumulátort is bemutatott, amivel kétféle módon is tölthetjük a mobilunkat.","shortLead":"A Huawei kedden a tavaszi csúcsmobilok mellett egy 12 500 mAh-s külső akkumulátort is bemutatott, amivel kétféle módon...","id":"20190327_huawei_supercharge_kulso_akkumulator_powerbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb7bdf7-ec46-4178-8acb-7502e6564ecf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190327_huawei_supercharge_kulso_akkumulator_powerbank","timestamp":"2019. március. 27. 14:03","title":"Itt a Huawei külső akkumulátora, ami villámgyorsan feltölti a P30 Prót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottságnak nincs információja arról, hogy a Magyarországon elfogott szír férfi részesült-e, vagy sem ilyen kedvezményben.","shortLead":"Az Európai Bizottságnak nincs információja arról, hogy a Magyarországon elfogott szír férfi részesült-e, vagy sem ilyen...","id":"20190327_Brusszel_Nincsenek_migransokat_segito_nev_nelkuli_bankkartyak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50883d00-61c7-49b9-99d1-c2d39f90af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44b7609-86aa-4c31-b0ff-dc47f8727c50","keywords":null,"link":"/vilag/20190327_Brusszel_Nincsenek_migransokat_segito_nev_nelkuli_bankkartyak","timestamp":"2019. március. 27. 15:37","title":"Brüsszel: Nincsenek migránsokat segítő, név nélküli bankkártyák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]