Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A levelek kézbesítése már meg is kezdődött.","shortLead":"A levelek kézbesítése már meg is kezdődött.","id":"20190401_Orban_levelet_kuld_az_EUn_kivul_elo_magyaroknak_hogy_tudjak_szavazhatnak_az_EPvalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17c8ada9-bfd0-41d0-802d-3d6ea7701f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7feb5219-89f7-4119-98f8-93e6603db15d","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Orban_levelet_kuld_az_EUn_kivul_elo_magyaroknak_hogy_tudjak_szavazhatnak_az_EPvalasztason","timestamp":"2019. április. 01. 13:12","title":"Orbán levelet küld az EU-n kívül élő magyaroknak, hogy tudják, szavazhatnak az EP-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd46937-f2cf-4007-8bf7-acc3da99a0a9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A legrégebbi, királynőt formázó Európa-ábrázolásra bukkantak az alsó-ausztriai Ritzben. A Retzi Múzeum szerint európai jelentőségű leletre bukkantak.","shortLead":"A legrégebbi, királynőt formázó Európa-ábrázolásra bukkantak az alsó-ausztriai Ritzben. A Retzi Múzeum szerint európai...","id":"20190331_legregebbi_europa_terkep_museumsmenschen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcd46937-f2cf-4007-8bf7-acc3da99a0a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1820b4e8-29e8-4f70-8f77-3bd186bca694","keywords":null,"link":"/tudomany/20190331_legregebbi_europa_terkep_museumsmenschen","timestamp":"2019. március. 31. 15:33","title":"Páratlan lelet 1534-ből: rábukkantak a legrégebbi, királynős Európa-térképre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","shortLead":"A Vasas az első félidőben hátrányban volt, az edző a szünetben \"Ady-stílusban\" próbálta átadni az utasításokat.","id":"20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e4d00ef-7d6b-4555-9789-256435bb1f9a","keywords":null,"link":"/sport/20190331_nb_II_vasas_vac_foci_golzapor","timestamp":"2019. március. 31. 21:05","title":"Gólzápor: 7-4 lett a Vasas-Vác","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7195f011-0813-4b2b-9dd0-7cea3ef6eee1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy szegedi rendezvény megzavarása miatt tesz feljelentést a Párbeszéd a Mi Hazánk Ifjai ellen. De feljelentést tesznek Toroczkaiék is, az aktivisták személyi szabadságának korlátozása miatt. Szerintük a normalitás kifejezést hallották többen karhajlításnak, amit náci buzdításként értelmeztek.","shortLead":"Egy szegedi rendezvény megzavarása miatt tesz feljelentést a Párbeszéd a Mi Hazánk Ifjai ellen. De feljelentést tesznek...","id":"20190401_A_Mi_Hazank_allitja_nem_naci_buzditasra_indultak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7195f011-0813-4b2b-9dd0-7cea3ef6eee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0df3d969-657d-4853-be9b-84a8a86632b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_A_Mi_Hazank_allitja_nem_naci_buzditasra_indultak_be","timestamp":"2019. április. 01. 13:58","title":"A Mi Hazánk állítja, nem náci buzdításra indultak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Idén eddig kevesebb lakás kelt el, mint a tavalyi első három hónapban, de a március erős hónap volt, és folytatódhat a növekedés.","shortLead":"Idén eddig kevesebb lakás kelt el, mint a tavalyi első három hónapban, de a március erős hónap volt, és folytatódhat...","id":"20190401_Fel_eve_nem_adtak_el_annyi_lakast_mint_marciusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c60441be-e6ca-4ca0-80ee-e83f15208b7b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190401_Fel_eve_nem_adtak_el_annyi_lakast_mint_marciusban","timestamp":"2019. április. 01. 13:20","title":"Fél éve nem adtak el annyi lakást, mint márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A miniszterelnök utazott, Karácsony bevallott, az ellenzék mintha ismét önmagát nyírná ki. Ez a hvg.hu heti...","id":"20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea5453a1-e6bc-441d-959e-99ca6f4e9bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec61bf7c-91ad-401e-807d-c8ff45561faf","keywords":null,"link":"/itthon/20190331_Nincs_itthon_Orban_cincognak_az_egerek","timestamp":"2019. március. 31. 12:30","title":"Nincs itthon Orbán, cincognak az egerek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Cserbenhagyásos gázolást történt szombaton éjjel. A gyanúsítottat sikerült elfognia a rendőrségnek.","shortLead":"Cserbenhagyásos gázolást történt szombaton éjjel. A gyanúsítottat sikerült elfognia a rendőrségnek.","id":"20190331_Reszeg_betepett_sofor_gazolt_halalra_ejjel_egy_fiatal_not_Szegeden_majd_ott_hagyta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a604e271-5215-4a59-af23-79e1fe0b06bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d2ee360-48ec-46cc-8374-b6e4eeac7513","keywords":null,"link":"/cegauto/20190331_Reszeg_betepett_sofor_gazolt_halalra_ejjel_egy_fiatal_not_Szegeden_majd_ott_hagyta","timestamp":"2019. március. 31. 14:42","title":"Részeg, betépett sofőr gázolt halálra éjjel egy fiatal nőt Szegeden, majd ott hagyta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680a75dc-f2ef-4b1d-bdb5-87e14e41a775","c_author":"Illényi Balázs","category":"kultura","description":"Az idehaza nemrég bemutatott Egy ország, egy király a történelmi események egyoldalú tablója lett. ","shortLead":"Az idehaza nemrég bemutatott Egy ország, egy király a történelmi események egyoldalú tablója lett. ","id":"201913__bekes_forradalom__fektelen_meszarlasok__filmes_szepites__tombolva_haladok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=680a75dc-f2ef-4b1d-bdb5-87e14e41a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab0f2f5-ff7e-40ef-81dd-8df0cb192a08","keywords":null,"link":"/kultura/201913__bekes_forradalom__fektelen_meszarlasok__filmes_szepites__tombolva_haladok","timestamp":"2019. március. 31. 15:00","title":"A féktelen mészárlások kimaradtak a francia forradalomról szóló új filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]