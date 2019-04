Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét embert kapcsoltak le a rendőrök.","shortLead":"Hét embert kapcsoltak le a rendőrök.","id":"20190403_Csapatnyi_drogdilert_fogtak_el_a_Hos_utcaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33aa9e4-5af8-41f0-981a-ecda8190f722","keywords":null,"link":"/itthon/20190403_Csapatnyi_drogdilert_fogtak_el_a_Hos_utcaban","timestamp":"2019. április. 03. 08:01","title":"Csapatnyi drogdílert fogtak el a Hős utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","shortLead":"A brit miniszterelnök leül az ellenzék vezetőjével, hogy közösen dolgozzanak ki egy tervet a rendezett kilépésre. ","id":"20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=798060c9-37e4-4515-a289-5333b5f27eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12b22e66-1149-41ec-9c6b-0fcebf1798a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190402_Theresa_May_a_Brexit_tovabbi_halasztasra_van_szukseg","timestamp":"2019. április. 02. 19:22","title":"Theresa May: A Brexit további halasztására van szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország himnuszát, erről szavazott meg törvényt a szlovák parlament. A javaslatot direkt a dunaszerdahelyi DAC magyar szurkolóira gondolva nyújtotta be a nacionalista párt képviselője.\r

","shortLead":"Ha nincs jelen hivatalos küldöttség, akár 7000 euróra is büntethető az a jogi személy, amely elénekli más ország...","id":"20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56ccf39-fa04-425c-abec-421eb7d85191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d626fa91-240b-49e2-9e52-f9a6dea1b059","keywords":null,"link":"/vilag/20190403_Szlovakiaban_buntetes_jarhat_a_magyar_himnusz_elenekleseert","timestamp":"2019. április. 03. 19:22","title":"Szlovákiában büntetés járhat a magyar himnusz elénekléséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Uniós adatok szerint egyetlen légitársaságként kapott helyett az első tízben, a listát szénerőművek vezetik. ","shortLead":"Uniós adatok szerint egyetlen légitársaságként kapott helyett az első tízben, a listát szénerőművek vezetik. ","id":"20190402_A_Ryanair_bekerult_az_EU_legnagyobb_legszennyezoi_koze","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72f72fcf-a2c9-41e4-9f73-c57abe5c3d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0863227-0b97-46b0-89b7-fb263fd742c8","keywords":null,"link":"/kkv/20190402_A_Ryanair_bekerult_az_EU_legnagyobb_legszennyezoi_koze","timestamp":"2019. április. 02. 17:16","title":"A Ryanair bekerült az EU legnagyobb légszennyezői közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ahol a gyermek nem púp a háton. Dübörög a családok éve a vadasparkban!","shortLead":"Ahol a gyermek nem púp a háton. Dübörög a családok éve a vadasparkban!","id":"20190404_Tevecsiko_szuletett_Szegeden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e8b0590-dd69-4dab-aa0f-9b51ca7c128b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f32fbe9-8dbc-4972-88b6-d3cb61820bc4","keywords":null,"link":"/elet/20190404_Tevecsiko_szuletett_Szegeden","timestamp":"2019. április. 04. 11:53","title":"Tevecsikó született Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ca7313-fc51-4c8d-85b0-ae71ff665059","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyógyhatást tulajdonítanak a komodói varánuszok vérének, ezért sokat megpróbálják kicsempészni az állatokat a természetes élőhelyükről.","shortLead":"Gyógyhatást tulajdonítanak a komodói varánuszok vérének, ezért sokat megpróbálják kicsempészni az állatokat...","id":"20190403_Kitiltjak_a_turistakat_egy_indonez_szigetrol_annyian_lopnak_varanuszokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16ca7313-fc51-4c8d-85b0-ae71ff665059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"748db6c7-fa95-44ac-9e6a-901e340f89ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190403_Kitiltjak_a_turistakat_egy_indonez_szigetrol_annyian_lopnak_varanuszokat","timestamp":"2019. április. 03. 10:43","title":"Kitiltják a turistákat egy indonéz szigetről, annyian lopnak varánuszokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek egyelőre egy szekrényben vannak. ","shortLead":"Januárban vesztett pert Bayer Zsolt Hadházy Ákossal szemben, a sérelemdíjat ötforintosokban akarta kifizetni, de ezek...","id":"20190402_Bayer_meg_nem_adta_oda_Hadhazynak_az_otforintosait_a_Kuriahoz_fordult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c33c2fe5-f2ac-4f91-b4b6-1a7c5ea8347f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96aa5698-93a1-49b1-9b44-12424d8190e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Bayer_meg_nem_adta_oda_Hadhazynak_az_otforintosait_a_Kuriahoz_fordult","timestamp":"2019. április. 02. 15:01","title":"Bayer még nem adta oda Hadházynak az ötforintosait, a Kúriához fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz tárgyalódelegációjának vezetőjeként szükségét érezte a kapcsolatfelvételnek. ","shortLead":"A Fidesz tárgyalódelegációjának vezetőjeként szükségét érezte a kapcsolatfelvételnek. ","id":"20190402_Levelet_irt_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsanak_Novak_Katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97bdd3df-a618-4f36-a27e-bd7f347b9615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f69d6ce5-c224-4b3b-951c-57a8a7e9525e","keywords":null,"link":"/itthon/20190402_Levelet_irt_a_nepparti_Bolcsek_Tanacsanak_Novak_Katalin","timestamp":"2019. április. 02. 16:11","title":"Levelet írt a néppárti Bölcsek Tanácsának Novák Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]