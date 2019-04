Maga Ashton Kutcher fektetett be a Bitrise nevű magyar startupba.

A Forbes magyar kiadása írta meg, hogy az ismert amerikai színész, Ashton Kutcher újabb cégbe, egy magyar startupba fektetett be közösen Fehér Gyulával, aki a Ustreamet adta el korábban az IBM-nek.

Kutcher a Bitrise nevű cégbe szállt be angyalbefektetőként. A mobilalkalmazás-fejlesztők munkáját egyszerűsítő startupot Pistyur Vera és Fehér Gyula ajánlották a hollywoodi színész-befektető figyelmébe.

A befektetett összeget és tulajdonrészt a felek nem hozták nyilvánosságra, de a lap szerint a befektetést még 2017 végén hozták össze, azt követően, hogy Kutcher Budapesten járt felesége forgatása miatt. A színész akkor Fehér Gyulával meg is nézte a budapesti cégközpontot.

A Bitrise nemrég felvásárolta az angol-amerikai Outlyert, amit a Forbes a hónap üzleteként emleget.

Kutcher a Ustreamben is korai befektető volt, de olyan startupokba is jó időben szállt be, mint az Airbnb, a Skype, a Spotify vagy a Shazam. Az Uberbe 500 ezer dollárt tett, ez a tulajdonrésze mostanra több mint százszorosát éri a tőzsdére készülő cégben.