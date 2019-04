Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Erre azért volt szükség, mert a szerzők örökösei állítólag megpróbálják megzavarni a ma esti Porgy és Bess című előadást. ","shortLead":"Erre azért volt szükség, mert a szerzők örökösei állítólag megpróbálják megzavarni a ma esti Porgy és Bess című...","id":"20190405_Okovacs_Szilveszter_level_Porgy_es_Bess","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae37d12-58a8-48eb-8510-bfc014e6af5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44568f0e-26cb-430f-a389-60f3ef0b0040","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Okovacs_Szilveszter_level_Porgy_es_Bess","timestamp":"2019. április. 05. 17:18","title":"Ókovács levélben kérte az Opera énekeseit, hogy vallják magukat afroamerikainak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"652b6898-465f-49f0-ad71-b8ceec08c8ed","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, milyen specifikációval bír a titokzatos Motorola-készülék, de az biztos, hogy érdekes készüléknek nézünk elébe.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, milyen specifikációval bír a titokzatos Motorola-készülék, de az biztos, hogy érdekes...","id":"20190404_motorola_okostelefon_android_onleaks","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=652b6898-465f-49f0-ad71-b8ceec08c8ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46838753-333b-4ec2-9c70-d7944f7de694","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_motorola_okostelefon_android_onleaks","timestamp":"2019. április. 04. 18:03","title":"Videó: Titokzatos mobil került elő a Motorolától, beindultak a találgatások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","shortLead":"Azért ekkorkák, mert egerekből készültek. De vannak ott cicák és madarak is hasonlóan tartósítva.","id":"20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c469278-fb24-46ac-821d-65b532c1c612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4675c0-e235-4ffa-abbb-0bf360e857c8","keywords":null,"link":"/elet/20190406_Icipici_mumiak_bukkantak_fel_Egyiptomban","timestamp":"2019. április. 06. 14:58","title":"Icipici múmiák bukkantak fel Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","shortLead":"A törvényszék elrendelte a férfi letartóztatását.","id":"20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ed3be2-ed19-4d82-99de-884a6ceb969e","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Lelocsolta_benzinnel_es_felgyujtotta_lakotarsat_mert_az_nem_vette_fol_neki_a_telefont","timestamp":"2019. április. 05. 18:17","title":"Lelocsolta benzinnel és felgyújtotta lakótársát, mert az nem vette föl neki a telefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94182652-5404-4ce0-bcf4-e0f157e1868d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges, csupakijelzős telefonnal jelenik meg napokon belül a kínai Oppo. A legutóbbi hírek már közvetlenül a gyártótól érkeztek.","shortLead":"Különleges, csupakijelzős telefonnal jelenik meg napokon belül a kínai Oppo. A legutóbbi hírek már közvetlenül...","id":"20190404_oppo_reno_specifikacio_elorendelheto_kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=94182652-5404-4ce0-bcf4-e0f157e1868d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fb6bcd-2a54-44a5-bb77-06ce31f5ce60","keywords":null,"link":"/tudomany/20190404_oppo_reno_specifikacio_elorendelheto_kinaban","timestamp":"2019. április. 04. 16:15","title":"Izgalmas új telefon a láthatáron: biztos információk kerültek ki az Oppo telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","shortLead":"Dirk Gerkens vezérigazgató távozott először.","id":"20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ea0058-8045-4008-9e9f-43c80358e915","keywords":null,"link":"/kultura/20190405_Par_nap_alatt_harom_vezeto_tavozott_a_TV2tol","timestamp":"2019. április. 05. 13:39","title":"Pár nap alatt három vezető távozott a TV2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit királyi család egy tagja is.","shortLead":"A Fortnite napjaink egyik legnépszerűbb videojátéka, így természetes, hogy ellenzői is akadnak. Ilyen például a brit...","id":"20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4039625-cd40-42fa-9393-4fcaee68a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09df0ecf-ae8f-43eb-b471-860440288914","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_harry_herceg_fortnite_kozossegi_media","timestamp":"2019. április. 05. 14:33","title":"Harry herceg szerint a nagysikerű Fortnite veszélyes, és be kellene tiltani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A miniszterelnök legidősebb gyermekének vállán egy Dior márkájú táska volt látható Münchenben, legalábbis ezt írja a 24.hu.","shortLead":"A miniszterelnök legidősebb gyermekének vállán egy Dior márkájú táska volt látható Münchenben, legalábbis ezt írja...","id":"20190405_Orban_Rahel_1_millios_taskaban_ment_cirkuszba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ebf1631-db2a-45e4-b243-02a76b31fd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d00351a-83e8-4726-887e-f57af4d6946b","keywords":null,"link":"/elet/20190405_Orban_Rahel_1_millios_taskaban_ment_cirkuszba","timestamp":"2019. április. 05. 17:50","title":"Orbán Ráhel 1 milliós táskával ment cirkuszba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]