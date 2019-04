Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elsőként a Manchester City jutott be a döntőbe az angol labdarúgó FA Kupában, miután a szombati elődöntőben 1-0-ra legyőzte a Brightont a londoni Wembley Stadionban.","shortLead":"Elsőként a Manchester City jutott be a döntőbe az angol labdarúgó FA Kupában, miután a szombati elődöntőben 1-0-ra...","id":"20190406_A_Manchester_City_az_elso_FAkupa_dontos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943889c3-bcc9-43ac-baae-e0cd3f2a36f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ecdbc7-12de-4ac7-b3d0-6967356e4b4b","keywords":null,"link":"/sport/20190406_A_Manchester_City_az_elso_FAkupa_dontos","timestamp":"2019. április. 06. 20:51","title":"A Manchester City az első FA-kupa döntős","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap egy kicsit több lesz a nap, és melegebb is lesz, mint szombaton. ","shortLead":"Vasárnap egy kicsit több lesz a nap, és melegebb is lesz, mint szombaton. ","id":"20190406_Talan_meg_a_nap_is_kisut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c96879e-9a92-4d2f-a190-c28001af03b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190406_Talan_meg_a_nap_is_kisut","timestamp":"2019. április. 06. 14:22","title":"Talán még a nap is kisüt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő technikai workshopon jártunk a Fordnál.","shortLead":"Minden, amit a háromhengeres motorokról nem mersz megkérdezni, de nem is tudod, hogy meg kellene. Ritkaságszámba menő...","id":"20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079a162a-9e05-4864-925c-049045c294d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d6c186-d32c-4f8c-a896-6ae04d79d1e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190406_ford_workshop_haromhengeres_motor_ecoboost","timestamp":"2019. április. 06. 10:30","title":"Az autók világában a három henger az új négy. De kinek jó ez? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd38f032-b184-4d86-8aa1-e2af0eae91c2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A művész a szatmárnémeti társulat örökös tagja volt.","shortLead":"A művész a szatmárnémeti társulat örökös tagja volt.","id":"20190407_Meghalt_Elekes_Emma_szineszno","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd38f032-b184-4d86-8aa1-e2af0eae91c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551c1c2e-f255-4015-a9a9-e9857a1ab60e","keywords":null,"link":"/kultura/20190407_Meghalt_Elekes_Emma_szineszno","timestamp":"2019. április. 07. 13:29","title":"Meghalt Elekes Emma színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az Üllői úton váltakozó irányban haladt a fogalom, és az 50-es villamos sem járt, a rend fél hat után állt helyre.","shortLead":"Az Üllői úton váltakozó irányban haladt a fogalom, és az 50-es villamos sem járt, a rend fél hat után állt helyre.","id":"20190405_Villamossal_utkozott_egy_auto_Kispesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61cdd86-3db5-428a-8981-13fcb80c1902","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190405_Villamossal_utkozott_egy_auto_Kispesten","timestamp":"2019. április. 05. 17:38","title":"Villamossal ütközött egy autó Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss kutatás szerint kétmillió ember, köztük 400 ezer gyerek él a város olyan területein, ahol a levegő szennyezettsége meghaladja a törvényes határértéket.","shortLead":"A jövő héten a világon elsőként vezetnek be ultraalacsony károsanyag-kibocsátású zónát (ULEZ) Londonban. Egy friss...","id":"20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42d9be1c-6557-44df-b459-fae7e566a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5971ff06-9719-4a17-bcba-454149b81523","keywords":null,"link":"/tudomany/20190405_ultra_alacsony_karosanyag_kibocsatasu_zona_london_ulez","timestamp":"2019. április. 05. 18:33","title":"Különleges zónát vezetnek be jövő héten Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kecskeméten, Makón és Szombathelyen is elbocsátások kezdődtek, igaz, egyelőre nem tömegesen küldik el a munkásokat. ","shortLead":"Kecskeméten, Makón és Szombathelyen is elbocsátások kezdődtek, igaz, egyelőre nem tömegesen küldik el a munkásokat. ","id":"20190406_Elbocsatasok_az_autoipari_beszallitoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e392bf9-ff4f-475b-864f-034e9a3d642c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd830c35-3001-42ed-9ce0-1a1448a51d97","keywords":null,"link":"/kkv/20190406_Elbocsatasok_az_autoipari_beszallitoknal","timestamp":"2019. április. 06. 15:15","title":"Elbocsátások az autóipari beszállítóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké választották volna.","shortLead":"Trump megtekintette a falat, amely ugyan az ő nevét viseli, ám valójában már az előtt engedélyezték, hogy elnökké...","id":"20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04226348-dcee-4af1-8568-25172ac4ed66","keywords":null,"link":"/vilag/20190406_Donald_Trump_a_mexikoi_hataron_a_migransok_forduljanak_vissza","timestamp":"2019. április. 06. 08:40","title":"Donald Trump a mexikói határon: a migránsok forduljanak vissza!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]