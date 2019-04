Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családja félt tőle, nem mert szólni a környezetének. A család többi gyermek tagját is bántotta, úgymond, nevelési célzattal.\r

\r

","shortLead":"A családja félt tőle, nem mert szólni a környezetének. A család többi gyermek tagját is bántotta, úgymond, nevelési...","id":"20190408_Sajat_11_eves_lanyat_bantalmazta_szexualisan_harom_even_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2359b13-b65f-4e06-94e1-352ce7deb3dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0beb08a-feac-4053-842c-745e870f23e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Sajat_11_eves_lanyat_bantalmazta_szexualisan_harom_even_at","timestamp":"2019. április. 08. 09:21","title":"Saját, 11 éves lányát bántalmazta szexuálisan három éven át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megpróbáljuk így kipipálni az amerikaiak kérését, miután amerikai gázt Orbán nem akar venni, noha ez volt az USA ajánlata.\r

\r

","shortLead":"Megpróbáljuk így kipipálni az amerikaiak kérését, miután amerikai gázt Orbán nem akar venni, noha ez volt az USA...","id":"20190408_Amerikai_gazterminalt_vennenk_Horvatorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aee6f76e-e6b7-4374-aeaa-874eaad9ed77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2090a6-20e2-401d-8dc9-266231efc267","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190408_Amerikai_gazterminalt_vennenk_Horvatorszagban","timestamp":"2019. április. 08. 10:28","title":"Amerikai gázterminált vennénk Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta, mindenképp megtartják az előválasztást. ","shortLead":"Amíg Karácsony Gergely nem vonja vissza a szombaton bejelentett listát, Puzsér Róbert nem tárgyal. Karácsony azt írta...","id":"20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49d87ae5-2dfc-4020-9d2d-09e8bb960555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d0032c0-b78b-4170-b620-75c16908b7f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_Puzser_asztalt_boritott_nem_targyal_tovabb_az_elovalasztasrol","timestamp":"2019. április. 08. 09:42","title":"Puzsér asztalt borított: nem tárgyal tovább az előválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65a0f14-8c10-4e2a-9044-b8c5e024fda7","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Rétegközönségnek kínálnak kiállítást Kölnben, három kortárs brit mester jóvoltából (Hockney/Hamilton – Expanded Graphics). Az apropót az adta, hogy nemrég a helybeli Herbert Meyer-Ellinger és Christoph Vowinckel gyűjtőpáros a múzeumnak ajándékozta David Hockney 1966-os, Illustrations for Fourteen Poems by C. P. Cavafy című mappáját, amely itt most kerül először nyilvánosság elé. ","shortLead":"Rétegközönségnek kínálnak kiállítást Kölnben, három kortárs brit mester jóvoltából (Hockney/Hamilton – Expanded...","id":"20190408_Kiterjesztett_grafikak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65a0f14-8c10-4e2a-9044-b8c5e024fda7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88c2752-6b1e-4bda-b929-88c12e6b96e8","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Kiterjesztett_grafikak","timestamp":"2019. április. 08. 12:50","title":"Kiterjesztett grafikák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Húsz éve nem volt ekkora aszály, és ez a jövő héten sem változik érdemben.","shortLead":"Húsz éve nem volt ekkora aszály, és ez a jövő héten sem változik érdemben.","id":"20190407_Esni_fog_de_nem_eleget__itt_az_elorejelzes_a_jovo_hetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca97a73-ca92-4b38-92ae-141cc7614804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bfbb3b9-babf-439c-8b51-670e39971585","keywords":null,"link":"/itthon/20190407_Esni_fog_de_nem_eleget__itt_az_elorejelzes_a_jovo_hetre","timestamp":"2019. április. 07. 18:27","title":"Esni fog, de nem eleget - itt az előrejelzés a jövő hétre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","shortLead":"Tíz ország kötvényeit veszi ki referencia-indexéből a norvég nyugdíjalap, köztük Magyarországét. ","id":"20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69bfba7b-0b93-4e4c-b8a0-d60ee69cf397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca64e4a-cecc-4dc6-9a63-c883f4cb22a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190407_Eladja_magyar_kotvenyeit_a_norveg_allami_nyugdijalap","timestamp":"2019. április. 07. 12:39","title":"Eladja magyar kötvényeit a norvég állami nyugdíjalap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2acb37a4-071d-4c23-a374-feba5eddde89","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Benczúr Emese (1969, Budapest) elsősorban installációkat készít. Érzéki konceptuális munkáiban rövid szövegeket, szavakat használ fel, amelyeket valamilyen jelentéssel bíró hordozón, gondosan kiválasztott eszközök segítségével jelenít meg. 1996-ban diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán, Klimó Károly osztályában, egy rendhagyó diplomamunkával, a Teljesítem a kötelességem című installációval. ","shortLead":"Benczúr Emese (1969, Budapest) elsősorban installációkat készít. Érzéki konceptuális munkáiban rövid szövegeket...","id":"20190408_Let_it_shine","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2acb37a4-071d-4c23-a374-feba5eddde89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d61981-3664-481a-bace-612138f5a94e","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20190408_Let_it_shine","timestamp":"2019. április. 08. 18:22","title":"Let it shine","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f07c06-27fd-494d-bf1c-0613cc5a5cc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer aláírást. Az Országos Választási Irodánál rendbe tették a kérdést.","shortLead":"A Fidesz és a Jobbik is azt állította, hogy ők adták le elsőként az EP-lista állításához szükséges legalább 20 ezer...","id":"20190408_alairasgyujtes_ep_valasztas_2019_jobbik_fidesz_momentum_orszagos_valasztasi_iroda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43f07c06-27fd-494d-bf1c-0613cc5a5cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ec4e98-ff23-4191-9148-b3f7905333a5","keywords":null,"link":"/itthon/20190408_alairasgyujtes_ep_valasztas_2019_jobbik_fidesz_momentum_orszagos_valasztasi_iroda","timestamp":"2019. április. 08. 16:29","title":"Aláírásgyűjtés: A Jobbik megelőzte a Fideszt, de nincs jelentősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]