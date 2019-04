Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0651ff08-02ef-4038-aa3f-906479457eb4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igaz, a közvetlenül az erőmű melletti Okuma 10 ezer lakosa közül csak 367-en költöztek vissza egyelőre.","shortLead":"Igaz, a közvetlenül az erőmű melletti Okuma 10 ezer lakosa közül csak 367-en költöztek vissza egyelőre.","id":"20190410_Most_terhettek_haza_8_ev_utan_a_fukusimai_kitelepitettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0651ff08-02ef-4038-aa3f-906479457eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab4de3a-5391-4db1-970d-8dff0b193d38","keywords":null,"link":"/vilag/20190410_Most_terhettek_haza_8_ev_utan_a_fukusimai_kitelepitettek","timestamp":"2019. április. 10. 15:29","title":"Nyolc év után most térhettek haza a fukusimai kitelepítettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e62505e-2d3d-4270-958a-ba1ad80885ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy légzési panaszoktól szenvedő túlsúlyos beteg leszállítása körül keletkezhettek volna gondok a lépcsőházi növények miatt.\r

","shortLead":"Egy légzési panaszoktól szenvedő túlsúlyos beteg leszállítása körül keletkezhettek volna gondok a lépcsőházi növények... Mentőszolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a121324-89e7-43f6-b205-0789116f5a5c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új dizájnnal mutatta be a Samsung a Galaxy A80-as készülékét, aminél egy igen látványos újdonsággal érték el, hogy már-már csupakijelzős telefon legyen.","shortLead":"Új dizájnnal mutatta be a Samsung a Galaxy A80-as készülékét, aminél egy igen látványos újdonsággal érték el...","id":"20190410_samsung_galaxy_a80_okostelefon_android_forgathato_kamera_era_of_live","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a121324-89e7-43f6-b205-0789116f5a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc720a69-b3d5-4139-9131-6ea5f2b7dd85","keywords":null,"link":"/tudomany/20190410_samsung_galaxy_a80_okostelefon_android_forgathato_kamera_era_of_live","timestamp":"2019. április. 10. 19:03","title":"Az év egyik legizgalmasabb telefonját mutatta be a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan hercegné a Windsor-palota melletti házacskában szeretné megszülni a babát.","id":"20190410_Meghan_Markle_otthonszulest_tervez_ahogy_a_kiralyno_is_tette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a50ff40f-22f8-4d3d-bb3e-20942d85902e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6d854b-6c88-4fbd-9ec2-f40499a2f347","keywords":null,"link":"/elet/20190410_Meghan_Markle_otthonszulest_tervez_ahogy_a_kiralyno_is_tette","timestamp":"2019. április. 10. 10:37","title":"Meghan Markle otthon fog szülni, pont úgy, mint a királynő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9940c7-7158-4368-b983-e3b142cd78a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pont azt csinálta, amitől óvnia kéne mindenkit.","id":"20190410_terepmotor_autos_video_rendor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e9940c7-7158-4368-b983-e3b142cd78a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"918dd8fe-cbdd-4fed-8e2c-7d02b6fffd98","keywords":null,"link":"/cegauto/20190410_terepmotor_autos_video_rendor","timestamp":"2019. április. 10. 14:21","title":"Elkobzott terepmotoron menőzött a rendőr, bár ne tette volna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250 ezer dollár összdíjazású bogotai női tenisztorna első fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea három játszmában maradt alul a 11. helyen kiemelt spanyol Lara Arruabarrenával szemben, így kiesett a 250...","id":"20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2bc7084-ad03-4275-9d45-1fea136e72ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceeb2889-52ce-489c-a35a-43e082190ff3","keywords":null,"link":"/sport/20190410_babos_timea_bogota_tenisztorna_elso_fordulo_kieses","timestamp":"2019. április. 10. 13:25","title":"Jól kezdett, de kikapott Babos Bogotában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a16671c-4cd9-4788-9359-0785c171dd29","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben négyen életüket vesztették, két embert pedig még keresnek. 