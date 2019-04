Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f52a075a-fa2f-435f-9838-96d555bf003a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ijesztő ízelítőt kaptak abból, milyen az, ha egy fóbia tettlegességig fajul.","shortLead":"Ijesztő ízelítőt kaptak abból, milyen az, ha egy fóbia tettlegességig fajul.","id":"20190411_Megtamadtak_a_TV2_stabjat_Sri_Lankan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f52a075a-fa2f-435f-9838-96d555bf003a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22fb9c83-cce0-47c0-af3c-86090b457097","keywords":null,"link":"/elet/20190411_Megtamadtak_a_TV2_stabjat_Sri_Lankan","timestamp":"2019. április. 11. 07:19","title":"Megtámadták a TV2 stábját Srí Lankán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055caa73-e88d-4383-8141-c6b5cc17b009","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ezúttal nem egy Teslát vitt fel, hanem műholdat.","shortLead":"Ezúttal nem egy Teslát vitt fel, hanem műholdat.","id":"20190412_Fellottek_a_masodik_Falcon_Heavy_raketat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=055caa73-e88d-4383-8141-c6b5cc17b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70da6d94-566c-488f-8e39-2d5230a0f1c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190412_Fellottek_a_masodik_Falcon_Heavy_raketat","timestamp":"2019. április. 12. 08:50","title":"Fellőtték a második Falcon Heavy rakétát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt reméli, akár egymillió eurót is kaphat érte.","shortLead":"Azt reméli, akár egymillió eurót is kaphat érte.","id":"20190412_Cicciolina_elarverezi_a_ruhat_amelyben_bevonult_az_olasz_parlamentbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8639c2b1-1a62-499d-b9e7-d4c9e8193649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82287e0c-0444-4b69-9892-f4b3dc5e1cff","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Cicciolina_elarverezi_a_ruhat_amelyben_bevonult_az_olasz_parlamentbe","timestamp":"2019. április. 12. 09:26","title":"Cicciolina elárverezi a ruhát, amelyben bevonult az olasz parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73681568-aaa4-477e-9a80-673ca88bd3cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nagy teljesítményű amerikai sportkocsi egy téglafalat áttörve okozott komolyabb anyagi kárt. ","shortLead":"A nagy teljesítményű amerikai sportkocsi egy téglafalat áttörve okozott komolyabb anyagi kárt. ","id":"20190412_a_pecsi_temetobe_rontott_egy_ford_mustang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73681568-aaa4-477e-9a80-673ca88bd3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a8603c1-a329-47bb-aa11-dc5bc2bc08d7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190412_a_pecsi_temetobe_rontott_egy_ford_mustang","timestamp":"2019. április. 12. 10:21","title":"A pécsi köztemetőbe rontott egy Ford Mustang – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Április 22-én a Corvin moziban díjátadó gálával nyílik az 5. Magyar Filmhét, ahol hat napig összesen 203 alkotást nézhetünk meg, köztük 21 játékfilmet.\r

\r

","shortLead":"Április 22-én a Corvin moziban díjátadó gálával nyílik az 5. Magyar Filmhét, ahol hat napig összesen 203 alkotást...","id":"20190411_Filmes_eletmudijat_kap_Bodrogi_Gyula_es_Koncz_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f5b39e0-f68a-4dc9-a413-f1a86d886020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2e9b49-a1c2-4406-b493-244a24efcc5b","keywords":null,"link":"/kultura/20190411_Filmes_eletmudijat_kap_Bodrogi_Gyula_es_Koncz_Gabor","timestamp":"2019. április. 11. 11:51","title":"Filmes életműdíjat kap Bodrogi Gyula és Koncz Gábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon üzennek a másiknak. Nem a billentyűzetével van gond, odaát nem jó valami. ","shortLead":"Ugrál a kurzor, a leütött betűk pedig valamiért a szavak elejére kerülnek – ezt tapasztalják néhányan, ha a Facebookon...","id":"20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a0066c2-a9fd-4715-9cef-cffa4cd06655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac2de9f-8aa0-43bd-ab95-59c8d984e489","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_facebook_messenger_hiba_uzenetiras_szoveg_kurzor","timestamp":"2019. április. 11. 11:03","title":"Nagyon idegesítő hiba van a Facebookon, ön is tapasztalja? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b514e8ff-4bc7-4765-a34d-99721adf9598","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár napja állította forgalomba első F–35A bombázóit a japán légierő a Misawa Légibázison, az egyik gyakorlatozás közben azonban eltűnt a radarról. ","shortLead":"Pár napja állította forgalomba első F–35A bombázóit a japán légierő a Misawa Légibázison, az egyik gyakorlatozás közben...","id":"20190411_japan_legiero_f35_a_eltunt_vadaszgep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b514e8ff-4bc7-4765-a34d-99721adf9598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affc1d7c-c2af-4c8a-ae1c-a8a37a0c7eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_japan_legiero_f35_a_eltunt_vadaszgep","timestamp":"2019. április. 11. 09:33","title":"Nyomtalanul eltűnt a japánok vadonatúj vadászgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette miatt vádat emeltek ellene.","shortLead":"A férfi az M7-es autópályán fordult meg kocsijával, hogy egy másikkal összeütközzön. Közúti veszélyeztetés bűntette...","id":"20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eafe9876-56d5-453e-a9bd-14a2c4938f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aadf6502-fc94-4878-89b3-f7ef62c5c928","keywords":null,"link":"/cegauto/20190411_Szembe_ment_a_forgalommal_a_75_eves_ferfi_az_autopalyan_mert_meg_akart_halni","timestamp":"2019. április. 11. 08:24","title":"Szembement a forgalommal a 75 éves férfi az autópályán, mert meg akart halni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]