[{"available":true,"c_guid":"3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánypárti napilap birtokába jutott egy hangfelvétel, ami a szocialista párt kampányeligazításán készült március végén. Gyurcsány el akarja vinni a szavazóikat, miközben az MSZP az LMP-s voksokra hajt – erről beszélt többek között Tóth Bertalan pártelnök.","shortLead":"A kormánypárti napilap birtokába jutott egy hangfelvétel, ami a szocialista párt kampányeligazításán készült március...","id":"20190410_Magyar_Nemzet_Javorral_szipkazna_el_LMPs_szavazatokat_az_MSZP","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f7280ae-2f72-44f8-a482-51b4d0bb223a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a8365e2-2acb-4e3d-b2b3-92122374bff5","keywords":null,"link":"/itthon/20190410_Magyar_Nemzet_Javorral_szipkazna_el_LMPs_szavazatokat_az_MSZP","timestamp":"2019. április. 10. 13:43","title":"Magyar Nemzet: Jávorral szipkázna el LMP-s szavazatokat az MSZP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A GDP 1 százalékának megfelelő összeg múlhat azon, mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül integrálni a bevándorlókat.","shortLead":"A GDP 1 százalékának megfelelő összeg múlhat azon, mennyire gyorsan és hatékonyan sikerül integrálni a bevándorlókat.","id":"20190410_Ott_utasitjak_el_legjobban_a_migraciot_ahol_alig_latnak_kulfoldieket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5416d2ed-0dba-4b45-ac1c-5487e7665c2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Ott_utasitjak_el_legjobban_a_migraciot_ahol_alig_latnak_kulfoldieket","timestamp":"2019. április. 10. 12:31","title":"Ott utasítják el legjobban a migrációt, ahol alig látnak külföldieket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Summer Loving című film arról fog majd szólni, hogy esett szerelembe a két tini, Danny Zuko és Sandy Olsson. ","shortLead":"A Summer Loving című film arról fog majd szólni, hogy esett szerelembe a két tini, Danny Zuko és Sandy Olsson. ","id":"20190410_Ezt_is_megertuk_elozmenyfilm_keszul_a_Greasehez","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2bdce019-1d22-489b-8147-cadf532937eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6459c05-fff7-4913-aa7b-80a9665fec0b","keywords":null,"link":"/kultura/20190410_Ezt_is_megertuk_elozmenyfilm_keszul_a_Greasehez","timestamp":"2019. április. 10. 12:16","title":"Ezt is megértük: előzményfilm készül a Grease-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Abból is látszik, hogy nem dőltek be a fiatalok a szülésre felszólító kormánypropagandának, hogy a választási propaganda visszatért a régi, jól bevált migránsozó félelemkeltéshez. Vélemény.","shortLead":"Abból is látszik, hogy nem dőltek be a fiatalok a szülésre felszólító kormánypropagandának, hogy a választási...","id":"20190412_Gyarmathy_Eva_Bebibiznisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1132e783-b887-48c7-a298-d32733d16c0e","keywords":null,"link":"/elet/20190412_Gyarmathy_Eva_Bebibiznisz","timestamp":"2019. április. 12. 08:10","title":"Gyarmathy Éva: Bébibiznisz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az Újszász-Szolnok vonalon az elővárosi vonatokon utazók számíthatnak késésekre, módosított menetrendre.","shortLead":"Az Újszász-Szolnok vonalon az elővárosi vonatokon utazók számíthatnak késésekre, módosított menetrendre.","id":"20190410_Megserult_a_felsovezetek_a_Keletiben_tobb_vonat_maskepp_jar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2e32e-14bc-4135-b8bb-1c9bdbb62f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810b5a45-618e-4eec-b1ce-07f97750a873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190410_Megserult_a_felsovezetek_a_Keletiben_tobb_vonat_maskepp_jar","timestamp":"2019. április. 10. 16:15","title":"Megsérült a felsővezeték a Keletiben, több vonat másképp jár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","shortLead":"A budapesti klub télen leigazolt játékosáról a német rendőrség azt feltételezi, hogy a Hamaszt támogatja. ","id":"20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e69b026-74f1-4e79-bda0-65238d5c7e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb3e43ba-e0dc-42bf-950c-a0e88f281638","keywords":null,"link":"/sport/20190411_Honved_Leigazolasakor_is_tisztaban_voltunk_BenHatira_multjaval","timestamp":"2019. április. 11. 15:01","title":"Honvéd: \"Leigazolásakor is tisztában voltunk Ben-Hatira múltjával\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg szintén a Fidesz köreiből érkezett feljelentés miatt. ","shortLead":"Most éppen a Lázár János szegedi strómanjának tartott Szabó Bálintnál tartott házkutatást a rendőrség egy feltehetőleg...","id":"20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a6ad52-e9dc-4fc0-a3d7-5ec43a67de8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6349bb1e-6490-4fc4-9f1a-53585723dc7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190410_Kezd_elmergesedni_a_szegedi_Fidesz_belhaboruja","timestamp":"2019. április. 10. 17:57","title":"Kezd elmérgesedni a szegedi Fidesz belháborúja: házkutatás Lázár János korábbi emberénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79fa5b7e-0b44-4285-9e83-47b90ae25965","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal azután, hogy a szabadalmi tervek kikerültek a netre, már egy videót is látni a Sharp által fejlesztett hajlítható okostelefonról.","shortLead":"Nem sokkal azután, hogy a szabadalmi tervek kikerültek a netre, már egy videót is látni a Sharp által fejlesztett...","id":"20190411_sharp_hajlithato_kijelzos_okostelefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79fa5b7e-0b44-4285-9e83-47b90ae25965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fe7627-2acf-4a5d-bd20-58092152a41d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190411_sharp_hajlithato_kijelzos_okostelefon","timestamp":"2019. április. 11. 14:33","title":"Már videón is látni: ilyen lesz a Sharp összehajtható okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]