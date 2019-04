Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","shortLead":"5,12 milliárd forint osztalék kifizetéséről döntött a Mészáros Építőipari Holding Zrt. közgyűlése.\r

\r

","id":"20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d719f0-658a-4a64-9fd9-b081828c662f","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_5_milliard_forint_osztalekot_fizet_Meszaros_epitoipari_cege","timestamp":"2019. április. 15. 09:36","title":"5 milliárd forint osztalékot fizet Mészáros építőipari cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett az intézményben. Az Operaház saját halottjának tekinti.\r

\r

","shortLead":"A kolozsvári születésű lírai szoprán 1953 és 1986 között volt az Opera magánénekese, de egészen 1998-ig fellépett...","id":"20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03a20cd4-ce02-4041-857f-77d6037d2f3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57e3165-5469-4b7b-8bbc-0fc94812df4b","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Elhunyt_Laszlo_Margit_operaenekesno","timestamp":"2019. április. 15. 13:02","title":"Elhunyt László Margit operaénekesnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd548e3b-d142-4601-ab50-1a106b877f56","c_author":"-ha","category":"velemeny","description":"Avagy keresztfaragók és balett-táncosok. ","shortLead":"Avagy keresztfaragók és balett-táncosok. ","id":"20190413_A_kormanymedia_esete_a_kereszteny_kulturaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd548e3b-d142-4601-ab50-1a106b877f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21be1a44-9a5f-4e47-8c26-9ec8f6b42d49","keywords":null,"link":"/velemeny/20190413_A_kormanymedia_esete_a_kereszteny_kulturaval","timestamp":"2019. április. 13. 18:11","title":"A kormánymédia esete a keresztény kultúrával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem nézi jó szemmel a Spotify dominanciáját az Amazon, ezért egy új és ingyenes szolgáltatás indítását tervezi – szellőztette meg a Billboard.","shortLead":"Nem nézi jó szemmel a Spotify dominanciáját az Amazon, ezért egy új és ingyenes szolgáltatás indítását tervezi –...","id":"20190415_amazon_streaming_zeneszolgaltatas_ingyen_spotify_echo_okoshangszoro_spotify_amazon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f77888c1-2c06-4581-9446-dd6faf02ec75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"724e226c-55d9-4f99-848b-ef7fac8d4bbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_amazon_streaming_zeneszolgaltatas_ingyen_spotify_echo_okoshangszoro_spotify_amazon","timestamp":"2019. április. 15. 12:03","title":"Dobhatjuk a Spotifyt? Már a héten jöhet egy ingyenes zenehallgatós szolgáltatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található. Vázoljuk, hogy mi értelme van ennek a hétköznapokban.","shortLead":"A tajvani gyártó új notebookja egy igazi hordozható erőmű, amiben nem egy, hanem rögtön két érintőkijelző található...","id":"20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d6177b6-b799-4e1e-9522-8fcfa83e7cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce30ce7d-7266-4e80-8ac6-5a809d4582e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_asus_zenbook_pro_15_teszt","timestamp":"2019. április. 14. 10:00","title":"Teszten az Asus csúcslaptopja: egy kijelző a szemnek, egy az ujjaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az internetes felület és a mobilapp sem működik rendesen. ","shortLead":"Az internetes felület és a mobilapp sem működik rendesen. ","id":"20190415_Gondok_vannak_az_MKBnal_nagyon_belassultak_a_rendszerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69508865-55e7-40ce-b6de-7e669cf8b2e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Gondok_vannak_az_MKBnal_nagyon_belassultak_a_rendszerek","timestamp":"2019. április. 15. 14:17","title":"Gondok vannak az MKB-nál, nagyon belassultak a rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két ember megsérült. ","shortLead":"Két ember megsérült. ","id":"20190415_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_Fehervarnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a843c1b-ee0e-43ce-8142-fb87eb299862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634f1702-8ddf-4d1f-b9d2-133da3b9ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190415_Felborult_egy_kisbusz_az_M7esen_Fehervarnal","timestamp":"2019. április. 15. 07:35","title":"Felborult egy kisbusz az M7-esen Fehérvárnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra akkora üvegházat is felépítenek, amekkora az összes korszerű magyar építmény egyötöde. Most úgy tűnik, azért egyeztetni is fog a szakma és a beruházó külföldi cég.","shortLead":"Megdöbbentette a kertészeket a Bezenyén váratlanul bejelentett 300 milliárdos német beruházás, amellyel egy húzásra...","id":"20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"300653ac-ae55-4458-8292-7f84aceff2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190413_Elobb_bejelentettek_most_egyeztetnek_a_szakmaval_a_Bezenyen_bejelentett_300_milliard_forintos_beruhazasrol","timestamp":"2019. április. 13. 17:34","title":"Előbb bejelentették, most egyeztetnek a szakmával a Bezenyén bejelentett 300 milliárd forintos beruházásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]