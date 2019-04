Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – mondta a 16 éves svéd klímavédő aktivista Strasbourgban. Greta Thunberg szerint nincs idő várni.","shortLead":"Most kell cselekedni a klímaváltozás megállítása érdekében – mondta a 16 éves svéd klímavédő aktivista Strasbourgban...","id":"20190417_greta_thunberg_kornyezetvedelem_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16f2cf60-db7b-4717-bc97-66637d29e62b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e97d4b2e-e0b8-4e6c-8df9-a78e65cfe98a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190417_greta_thunberg_kornyezetvedelem_klimavaltozas_klimavedelem_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. április. 17. 09:33","title":"A Notre-Dame-ot újra lehet építeni, a környezetünket már nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szakemberei is csak nemrég vették észre, hogy hackerek hónapokon át nézegethették a felhasználók leveleit.","shortLead":"A Microsoft szakemberei is csak nemrég vették észre, hogy hackerek hónapokon át nézegethették a felhasználók leveleit.","id":"20190415_microsoft_outlook_com_hitelesitesi_adatok_adatlopas_emailek_tartalma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=820efcd2-1d8e-4d4a-93c0-9766d88a70ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d2cbd0-8fdc-468d-9656-368e2e12d402","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_microsoft_outlook_com_hitelesitesi_adatok_adatlopas_emailek_tartalma","timestamp":"2019. április. 15. 15:03","title":"Feltörték a böngészős Outlookot, 3 hónapot át olvasgathatták mások is az e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi székesegyház adta a hátteret. ","shortLead":"Érdekesség, hogy a francia gyártó abszolút zászlóshajó modelljének hivatalos fotózásakor néhány éve a párizsi...","id":"20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ad164d4-eb16-4414-9969-0e3432fc1bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03764f95-2014-4378-a0f0-b6ebe5bf181d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_a_notre_dame_elott_pozolt_a_citroen_luxusautoja_amibol_nem_lett_semmi","timestamp":"2019. április. 17. 06:41","title":"A Notre-Dame mellett fotózták a Citroën luxusautóját, amiből aztán nem lett semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","shortLead":"A rendőrség szerencsére elég hamar lezárta az ámokfutást.","id":"20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fe6ce2e-b823-45b8-8e3f-ce7425d812e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd41bc-ba2b-42ed-974a-fa92743a5c50","keywords":null,"link":"/cegauto/20190416_Harom_nap_alatt_11_autot_tort_fel_a_19_es_21_eves_paros_akik_babakocsiban_toltak_a_zsakmanyt","timestamp":"2019. április. 16. 12:27","title":"Három nap alatt 11 autót tört fel egy fiatal pár, babakocsiban tolták a zsákmányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar vezetőedző a szezon végén távozik a berlini futballklub első csapatától. ","shortLead":"A magyar vezetőedző a szezon végén távozik a berlini futballklub első csapatától. ","id":"20190416_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_kozos_megegyezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacc75a6-e7e1-46bc-98bc-dfc4c97f486f","keywords":null,"link":"/sport/20190416_dardai_pal_hertha_bsc_vezetoedzo_kozos_megegyezes","timestamp":"2019. április. 16. 11:11","title":"Eldőlt Dárdai Pál sorsa a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","shortLead":"Fájez esz-Szarrádzs szerint a menekültek között líbiaiak is vannak, akik a harcok elől menekülnek.","id":"20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405912f1-38cd-42f5-93dd-08759b615a5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0adc86bb-ca33-40f1-9457-17b18b2af946","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_A_libiai_miniszterelnok_szerint_800_ezer_migrans_indulhat_el_az_EU_iranyaba","timestamp":"2019. április. 15. 19:20","title":"A líbiai miniszterelnök szerint 800 ezer migráns indulhat el az EU irányába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"4 és 14 év közötti gyerekeket képeznek majd Magyarországon, a legjobb játékosokra a Barcelonának előválasztási joga lesz.","shortLead":"4 és 14 év közötti gyerekeket képeznek majd Magyarországon, a legjobb játékosokra a Barcelonának előválasztási joga...","id":"20190416_Fociakademiat_indit_Budapesten_a_Barcelona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27a8a632-d4cc-4783-935d-0de2a95a5323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe55fb7-c6ff-45d0-a81a-d31534071ba4","keywords":null,"link":"/sport/20190416_Fociakademiat_indit_Budapesten_a_Barcelona","timestamp":"2019. április. 16. 10:27","title":"Fociakadémiát indít Budapesten a Barcelona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb1c5d82-e5e1-4813-8f1e-16d2f2bec5c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Igaz, nagyon szépen követte a pontozott vonalat, amiért meg kell dicsérni, és tökéletesen lerakta a kocsit az „X” jellel ellátott területre. Csak itt nem ez a feladat.","shortLead":"Igaz, nagyon szépen követte a pontozott vonalat, amiért meg kell dicsérni, és tökéletesen lerakta a kocsit az „X”...","id":"20190417_parkolas_bejarat_tilos_helyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb1c5d82-e5e1-4813-8f1e-16d2f2bec5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddbf3a6-bd11-41bf-905c-fda908528018","keywords":null,"link":"/cegauto/20190417_parkolas_bejarat_tilos_helyen","timestamp":"2019. április. 17. 12:23","title":"Parkolásból ez az autós nem okosabb, mint egy ötödikes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]