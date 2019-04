Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"420d2391-9add-4a3d-abf0-a4793162094f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Microsoft lemezmeghajtó nélküli Xbox konzolja. Az új masina emiatt olcsóbb is lett. ","shortLead":"Hivatalos megjelenési dátumot kapott a Microsoft lemezmeghajtó nélküli Xbox konzolja. Az új masina emiatt olcsóbb is...","id":"20190418_microsoft_xbox_one_s_all_digital_konzol_konzoljatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=420d2391-9add-4a3d-abf0-a4793162094f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac7352b-86fc-4827-bc13-0e77ffb9c2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_microsoft_xbox_one_s_all_digital_konzol_konzoljatek","timestamp":"2019. április. 18. 15:33","title":"Megjött az olcsóbb az Xbox One, de egyvalami hiányzik belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190417_Ezen_a_dronvideon_tisztan_latszik_mi_maradt_a_NotreDamebol_a_tuz_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ac0c663-1fca-4df6-9cc0-e3b5dcd388d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2ad20d1-60f7-4af3-9c67-c386a800e74a","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Ezen_a_dronvideon_tisztan_latszik_mi_maradt_a_NotreDamebol_a_tuz_utan","timestamp":"2019. április. 17. 19:42","title":"Ezen a drónvideón tisztán látszik, mi maradt a Notre-Dame-ból a tűz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","shortLead":"Azt mondta, 15 perce játszott, amikor megszólaltak a tűzjelzők. Kicsivel később látta csak, hogy ég az épület.","id":"20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6038a96a-ae10-4565-9383-5d946a5c8f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d460b04f-6add-42eb-aa9d-29709c6b8b01","keywords":null,"link":"/elet/20190417_Megszolalt_az_orgonista_aki_epp_NotreDameban_jatszott_amikor_kiutott_a_tuz","timestamp":"2019. április. 17. 15:41","title":"Megszólalt az orgonista, aki épp Notre-Dame-ban játszott, amikor kiütött a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","shortLead":"Phenjan valószínűleg szárazföldi rakétát tesztelt.","id":"20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a43e1961-71ce-4ee8-b607-beeaa871e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8532360-28de-4df5-b924-6c7fd3cc1abb","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_Megint_robbant_valami_EszakKoreaban","timestamp":"2019. április. 19. 08:35","title":"Megint robbant valami Észak-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0267c8a0-15b9-45a3-85eb-ff16a3466d18","c_author":"","category":"kultura","description":"A népszerű Fortepan digitális fotóarchívum anyagából vonultat fel egy több mint háromszáz darabos válogatást a Magyar Nemzeti Galéria Minden múlt a múltam című kiállítása. A kiállított képek szorosan kapcsolódnak Magyarország 20. századi történelméhez. Az adott kor, melyben készültek, sokféle módon, számos rétegben jelenik meg ezeken a képeken, de a hangsúlyt a gyűjtemény gerincét adó privát fotókon keresztül az átlagember nézőpontja és életeseményei kapják.","shortLead":"A népszerű Fortepan digitális fotóarchívum anyagából vonultat fel egy több mint háromszáz darabos válogatást a Magyar...","id":"20190417_Minden_mult_a_multam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0267c8a0-15b9-45a3-85eb-ff16a3466d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80be5d6b-804f-4913-9fec-dbb496f3a835","keywords":null,"link":"/kultura/20190417_Minden_mult_a_multam","timestamp":"2019. április. 17. 16:34","title":"Magyarország 20. százada a Fortepan képein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","shortLead":"Nehéz volt bármit is kimagyaráznia, amikor igazoltatták a rendőrök.","id":"20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9879b671-1985-4680-8c08-9306dcddfae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60a93be-b0c4-42e9-9326-174c229f5508","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nemcsak_bator_vakmero_volt_egy_sofor_Kaban","timestamp":"2019. április. 19. 09:35","title":"Nemcsak bátor, vakmerő volt egy sofőr Kabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek a dél-egyiptomi Luxor két helyszínén.","shortLead":"Egy 3500 éves sírt, valamint egy legkevesebb i. e. 1069-ből való koporsót és benne egy múmiát tártak fel a régészek...","id":"20190418_sirhely_koporso_mumia_luxor_egyiptom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8c2fd0c-7209-479a-9120-4c5c85307883&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6914b96b-49d3-4d5b-9f93-3ccbefe305d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_sirhely_koporso_mumia_luxor_egyiptom","timestamp":"2019. április. 18. 19:33","title":"3500 éves sírhelyet tártak fel Egyiptomban, előkerült egy múmia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső megoldásaként emlegetett mesterséges hús piaci megjelenése.","shortLead":"Lemaradt a kutatás a fejlesztés mögött – indokolják szakértők, miért tolódik az emberiség élelmezési gondjainak végső...","id":"20190418_muhus_mesterseges_hus_laborhus_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d544fb-34aa-42ba-b754-5a45c0200b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5e254-1bc9-4eb4-9477-d8450a68a3e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190418_muhus_mesterseges_hus_laborhus_ara","timestamp":"2019. április. 18. 15:03","title":"Tudja, mennyibe kerül a műhús? Talán meglepődik majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]