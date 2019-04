Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is kizárhatják a falusi csokra jogosultak köréből; 72 órás munkahetet propagál a leggazdagabb kínai. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Több százmillió eurót adtak össze, hogy újraépítsék a Notre-Dame leégett részeit; a közmunkások jelentős részét is...","id":"20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=185b0ba4-d974-47e2-b190-b8e23fe1b551&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a65eb84-da60-4cd5-98e0-352fcfef8226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190421_Es_akkor_az_uzleti_vilag_a_sokk_utan_osszefogott_a_NotreDameert","timestamp":"2019. április. 21. 07:00","title":"És akkor az üzleti világ a sokk után összefogott a Notre-Dame-ért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190421_Az_ukran_elnokvalasztas_eddigi_talan_legbizarrabb_incidense_ez_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fe24e51-7467-4ce0-8722-fab73a711a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cb71011-21f5-4d78-b290-2bceca04fcf3","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Az_ukran_elnokvalasztas_eddigi_talan_legbizarrabb_incidense_ez_volt","timestamp":"2019. április. 21. 14:06","title":"Az ukrán elnökválasztás eddigi talán legbizarrabb incidense ez volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az ünnepek idején nő a kereslet a minőségi termékek iránt – ezt a CBA kommunikációs igazgatója mint szakember nyilatkozta a köztévének, mely interjúról az MTI is megemlékezett. Akkor mi ideteszünk egy képet Rogán Cecíliáról, gondoljuk, nincs ellenükre. ","shortLead":"Az ünnepek idején nő a kereslet a minőségi termékek iránt – ezt a CBA kommunikációs igazgatója mint szakember...","id":"20190420_kozteve_cba_kereskedelem_termek_rogan_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96c49c0f-e2c7-494b-9d35-584ca13b3b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dd307d0-ae1e-4b04-a48e-56f35c174e2b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190420_kozteve_cba_kereskedelem_termek_rogan_cecilia","timestamp":"2019. április. 20. 14:55","title":"Ez a hír az ünnepek alatti kereskedelmi forgalomról szól, de mi Rogán Cecíliával illusztráljuk, mert csak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","shortLead":"Megkezdődött a 173. balatoni hajózási szezon.","id":"20190420_Kinyitott_a_Balaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=16f7d14a-1f39-411e-9bdf-d3a63fffb422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21308333-0477-4877-bbcc-d1e0122bc0bb","keywords":null,"link":"/kkv/20190420_Kinyitott_a_Balaton","timestamp":"2019. április. 20. 15:48","title":"Kinyitott a Balaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0334aa5a-268c-485a-9651-8cdccfc37fab","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ha van videojáték, amely képes megizzasztani a felhasználót, az biztosan a FromSoftware háza táján keresendő. A japán fejlesztők legfrissebb munkája azonban annyira bonyolult, hogy az ügyesebb játékosok bicskája is beletörhet. De pont ezért annyira jó. ","shortLead":"Ha van videojáték, amely képes megizzasztani a felhasználót, az biztosan a FromSoftware háza táján keresendő. A japán...","id":"20190421_fromsoftware_sekiro_shadows_die_twice_teszt_kritika_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0334aa5a-268c-485a-9651-8cdccfc37fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a134ee93-7be5-4333-97ee-09764d97a36e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_fromsoftware_sekiro_shadows_die_twice_teszt_kritika_velemeny","timestamp":"2019. április. 21. 14:30","title":"Már-már remekmű: ezzel a tenyérizzasztó játékkal szinte vétek nem szenvedni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6e2112-a9d8-4e34-b13c-88e97b8601bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harmati Árpád motorszalonjánál múlt pénteken jelentek meg biztonsági őrök, akik kerítést húztak az üzlet köré, és nem engedik be a tulajdonost. ","shortLead":"Harmati Árpád motorszalonjánál múlt pénteken jelentek meg biztonsági őrök, akik kerítést húztak az üzlet köré, és nem...","id":"20190419_Nem_engedik_be_a_sajat_uzletebe_az_egykori_motorversenyzot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd6e2112-a9d8-4e34-b13c-88e97b8601bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df74e98b-5697-49d9-a9a6-6801e8165616","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nem_engedik_be_a_sajat_uzletebe_az_egykori_motorversenyzot","timestamp":"2019. április. 19. 21:47","title":"Nem engedik be a saját üzletébe az egykori motorversenyzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget, a Huawei-t – írta hét végi számában a The Times című brit lap. A kínaiak alaptalannak nevezik az állításokat.","shortLead":"Amerikai források szerint részben a kínai titkosszolgálatok működtetik az egyik legismertebb kínai technológiai céget...","id":"20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e68768c-f7ca-4a00-9ef6-62a56d8e40ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24137450-f3a7-4d01-9022-c2cf33ba9922","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190420_Az_amerikaiak_szerint_a_kinai_titkosszolgalatok_penzelik_a_Huaweit","timestamp":"2019. április. 20. 17:09","title":"Az amerikaiak szerint a kínai titkosszolgálatok pénzelik a Huawei-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését az oroszügyi vizsgálat során. Ehhez a teljes, nem szerkesztett Mueller-jelentést kell kézhez kapniuk.","shortLead":"A demokraták a vizsgálatok folytatását ígérik annak feltárására, hogy akadályozta-e Trump az igazság felderítését...","id":"20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2449e1a-7d60-433c-9ef7-e0c258d267ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5af2614-dd16-4740-8231-1b1a5641eec6","keywords":null,"link":"/vilag/20190419_A_teljes_kitakaratlan_Muellerjelentest_kovetelik_a_demokratak","timestamp":"2019. április. 19. 17:49","title":"A teljes Mueller-jelentést követelik a demokraták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]