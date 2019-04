Rengeteg kismotor, robogó nem köt kötelező biztosítást, pedig a 600 ezer magyar, rendszám nélküli robogó mellett 177 ezer rendszámköteles motor is kötelezve van erre, írja a Napi. Ám előbbiekből csak minden ötödiknek van, holott már évi 3-5 ezer forinttól elérhető kötelező biztosítás.

Vannak olyan biztosítók, mint az Aegon, amelyek viszont csak nagyon magas díjért kötnek kötelezőt: 50 köbcentis motorra 180 ezer forint fél évre a díj. Ez megegyezik a kötelezővel nem rendelkező autók büntetésének összegével. A többi biztosító is sokszor drágán köt csak szerződést, mert a motorosok okozta károk magasak, még ha a balesetek ritkák is - a 70 kilowattos motorok átlagos kárértéke 700 ezer forint. A személyi sérülések is gyakoribbak a motor esetében, elérik az 50 százalékot. Ha egy motorosnak nincs kötelezője, neki kell kártalanítani a károsultat anyagi és személyi téren is. Cascót is kevés motoros köt, becslések szerint olyan 8000 motoros casco lehet nálunk.