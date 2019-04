Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd6e2112-a9d8-4e34-b13c-88e97b8601bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harmati Árpád motorszalonjánál múlt pénteken jelentek meg biztonsági őrök, akik kerítést húztak az üzlet köré, és nem engedik be a tulajdonost. ","shortLead":"Harmati Árpád motorszalonjánál múlt pénteken jelentek meg biztonsági őrök, akik kerítést húztak az üzlet köré, és nem...","id":"20190419_Nem_engedik_be_a_sajat_uzletebe_az_egykori_motorversenyzot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd6e2112-a9d8-4e34-b13c-88e97b8601bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df74e98b-5697-49d9-a9a6-6801e8165616","keywords":null,"link":"/cegauto/20190419_Nem_engedik_be_a_sajat_uzletebe_az_egykori_motorversenyzot","timestamp":"2019. április. 19. 21:47","title":"Nem engedik be a saját üzletébe az egykori motorversenyzőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome 75 érkezésével megváltozik az inkognitó mód: a weboldalak nem tudják majd eldönteni, a hagyományos módon vagy „álruhában” keresték fel őket.","shortLead":"A Chrome 75 érkezésével megváltozik az inkognitó mód: a weboldalak nem tudják majd eldönteni, a hagyományos módon vagy...","id":"20190420_chrome_75_inkognito_mod_blokkolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0b719d-1069-41a9-92f6-7dc2e14affa7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190420_chrome_75_inkognito_mod_blokkolas","timestamp":"2019. április. 20. 08:03","title":"Változás jön a Chrome-ba: az inkognitó mód tényleg inkognitó lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f950825-4733-4a85-8f5a-3906a7d823c0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő spanyol Rafael Nadal óriási meglepetésre két játszmában kikapott az olasz Fabio Fogninitől az 5,2 millió euró összdíjazású, monte-carlói salakpályás férfi tenisztorna elődöntőjében. ","shortLead":"A címvédő spanyol Rafael Nadal óriási meglepetésre két játszmában kikapott az olasz Fabio Fogninitől az 5,2 millió euró...","id":"20190420_Nagyon_megleptek_Nadalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f950825-4733-4a85-8f5a-3906a7d823c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a916b18-e419-4765-ad9f-0a76453fbdb5","keywords":null,"link":"/sport/20190420_Nagyon_megleptek_Nadalt","timestamp":"2019. április. 20. 19:11","title":"Nagyon meglepték Nadalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

\r

","shortLead":"Személyautóval ütközött a szerencsétlenül járt motoros.\r

\r

","id":"20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f939fcf7-d354-4e20-b62a-05a3bf6613dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Halalos_motorbaleset_tortent_Vertestarcsan","timestamp":"2019. április. 21. 14:18","title":"Halálos motorbaleset történt Vértesacsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","shortLead":"Egy lovaskocsi ingázott a sávok között a 88-as főúton.\r

\r

","id":"20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e250a3f-3d8d-4970-8e80-21e2f3c2d0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e1f430-c7f4-4f77-b29b-51fcaa31c0ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20190421_Megbokrosodott_lovak_okoztak_kis_hijan_tragediat_az_orszaguton__video","timestamp":"2019. április. 21. 14:58","title":"Megbokrosodott lovak okoztak kis híján tragédiát az országúton - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","shortLead":"A dietetikusok előre szóltak, avagy kapott-e egy tockost a koleszterinszintjétől.\r

\r

","id":"20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd11585b-0fd5-4690-a9c7-b401e9b8f511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63b06281-547a-4bd1-830e-4f6bdcb30604","keywords":null,"link":"/tudomany/20190421_Eljott_az_igazsag_pillanata_leellenorizheti_mennyivel_evett_tobbet_a_kelletenel","timestamp":"2019. április. 21. 19:03","title":"Eljött az igazság pillanata: leellenőrizheti, mennyivel evett többet a kelleténél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két napos szünetet rendel el az állami hivatalok, cégek, illetve magánvállalatok munkájában.","shortLead":"A Sri Lanka-i terrortámadások miatt a kormány a kijárási tilalom elrendelése mellett arról is határozott, hogy két...","id":"20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c81ce0d2-cdfd-4736-9628-93562cdd1108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed8f6dc-254c-4760-902c-1615a537639b","keywords":null,"link":"/vilag/20190421_Sri_Lanka__ket_nap_kenyszerszunet","timestamp":"2019. április. 21. 12:52","title":"Sri Lanka – két nap kényszerszünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","shortLead":"A legtöbben Londonban kívánnak élni választójogukkal.","id":"20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3cc7ba18-0494-461b-b872-0bb5d64000f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8969097-40f7-4086-84b3-7846aa93699f","keywords":null,"link":"/itthon/20190420_Egy_honappal_a_hatarido_lejarta_elott_mar_tobb_ezren_jelentkeztek_a_kulkepviseleti_szavazasra","timestamp":"2019. április. 20. 10:20","title":"Egy hónappal a határidő lejárta előtt már több ezren jelentkeztek a külképviseleti szavazásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]