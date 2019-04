Magas ólomtartalom miatt tilos csapvizet inni két szegedi iskolában

A vízszolgáltatást nem szüntették meg, de inni nem lehet a csapokból két szegedi általános iskolában – írja a szegedma.hu. A portál nem hivatalosan úgy értesült, hogy az elöregedett ólomvezetékek okozhatják a magas ólomtartalmat. Az iskola vezetőit is felkereste a helyi hírportál, az egyikükkel sikerült is beszélniük, Kókai Gyula, a Rókusi Általános Iskola igazgatója megerősítette, hogy nem iható a víz az intézményben, és azt is, hogy csütörtöktől különböző kiszerelésű ásványvizet biztosítanak a tanulók és az ott dolgozók számára. A megoldást vagy a tisztító csaptelepek felszerelése, vagy a csőcsere jelentheti.

A portál az ügyben megkereste a Csongrád Megyei Kormányhivatalt, a hatósági jogkörben eljáró szervezetet, és az illetékes tankerületet is, mint az iskolák fenntartóját, mindkét helyen megerősítették az információkat. A Csongrád Megyei Kormányhivatal tájékoztatásában, amelyet a portálnak küldött, az áll, hogy intézkedési tervet is kérnek az intézményektől. Valamint az, hogy egy pályázati projekt keretében az elkövetkező hat hónapban további vizsgálatokat is végeznek az érintett iskolákban is. Szeged-Belváros a projekt kijelölt mintaterületéhez tartozik, amelynek a részletes kockázatfelmérése is megtörténik, ez a gyermekintézményeket is érinti.