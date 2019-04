Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A Végjáték nem csak arra ad választ, hogy mi történik Thanos univerzumfelezős csettintése után, de érzelemgazdagon, büszkén, és igen, önmagába is szerelmesen összefoglalja az utat, amelyen elkísértük a Marvel Cinematic Universe karaktereit. Akik valamennyire is örömmel vettek részt ezen a sok milliárd dolláros túrán, bizonyára nagyon élvezik majd a 182 perces finálét. Kritika.","shortLead":"A Végjáték nem csak arra ad választ, hogy mi történik Thanos univerzumfelezős csettintése után, de érzelemgazdagon...","id":"20190424_Az_utolso_Bosszuallokfilm_pont_az_a_csodalatos_finale_amit_a_rajongok_megerdemelnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4188beb-62ee-4abe-b0bb-be9051275b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5fcd547-6fcb-4a53-afbc-81e5a1b15551","keywords":null,"link":"/kultura/20190424_Az_utolso_Bosszuallokfilm_pont_az_a_csodalatos_finale_amit_a_rajongok_megerdemelnek","timestamp":"2019. április. 24. 19:00","title":"Az utolsó Bosszúállók-film pont az a csodás finálé, amit a rajongók megérdemelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik pizzás erőszakkal próbálta behajtani a jussát. ","shortLead":"Az egyik pizzás erőszakkal próbálta behajtani a jussát. ","id":"20190425_Hajba_kaptak_a_pizzasok_Egerben_veres_fojtogatas_lett_a_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d68712e-27f6-4b05-b389-cfbb20b5d872","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Hajba_kaptak_a_pizzasok_Egerben_veres_fojtogatas_lett_a_vege","timestamp":"2019. április. 25. 09:17","title":"Hajba kaptak a pizzások Egerben, verés, fojtogatás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Most, hogy a Mahir úgy döntött, kitiltja hirdetőoszlopairól a HVG plakátjait, olvasóinkhoz fordulunk a kéréssel: juttassuk el közösen mindenkihez hetilapunk címlapját!","shortLead":"Most, hogy a Mahir úgy döntött, kitiltja hirdetőoszlopairól a HVG plakátjait, olvasóinkhoz fordulunk a kéréssel...","id":"20190425_Mutassa_meg_Magyarorszagnak_a_HVG_cimlapjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03085515-95e6-4bfc-ab62-19286dd928a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37f9770-866b-41a0-9a6d-c4b1fdffd779","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Mutassa_meg_Magyarorszagnak_a_HVG_cimlapjat","timestamp":"2019. április. 25. 13:30","title":"Mutassa meg Magyarországnak a HVG címlapját!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf89116-9941-4fc6-be0b-10c0924ec284","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már hatvan embert vettek őrizetbe az eddig 359 halálos áldozatot követelő terrortámadás ügyében. Washington állítja, nem volt semmilyen előzetes információja a támadásokról.\r

\r

","shortLead":"Már hatvan embert vettek őrizetbe az eddig 359 halálos áldozatot követelő terrortámadás ügyében. Washington állítja...","id":"20190424_Sri_Lanka_A_hirszerzesi_vezetok_eltitkoltak_a_hazelnok_szerint_az_informaciokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf89116-9941-4fc6-be0b-10c0924ec284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe372ec-7a83-402e-864c-7481c5b719b6","keywords":null,"link":"/vilag/20190424_Sri_Lanka_A_hirszerzesi_vezetok_eltitkoltak_a_hazelnok_szerint_az_informaciokat","timestamp":"2019. április. 24. 11:15","title":"Srí Lanka: A hírszerzési vezetők eltitkolták a házelnök szerint az információkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új kezelésének köszönhetően. A szakértők szerint az eredmények nagy reményekre adnak okot. ","shortLead":"Már a szabadban is tudnak sétálni korábban otthonukhoz kötött Parkinson-kóros páciensek kanadai kutatók egy új...","id":"20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9f4379c-5277-477d-9935-f3e31d5b6c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02598b9-a55d-40f5-a166-eb923f59737f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_parkinson_kor_kezeles_setalas","timestamp":"2019. április. 23. 18:03","title":"Áttörést értek el kanadai kutatók a Parkinson-kóros betegek kezelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","shortLead":"Nagyot nőtt a belföldi turizmus az év első hónapjaiban.","id":"20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f565b16-2e90-40d4-8712-6ff00db52698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85a5964a-9fda-46ed-a8da-8676ef33501e","keywords":null,"link":"/kkv/20190424_Budapest_Eger_es_Zakopane_a_magyar_turistak_kedvenc_varosai","timestamp":"2019. április. 24. 09:40","title":"Budapest, Eger és Zakopane a magyar turisták kedvenc városai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7dd43b-8080-4813-b76d-0f603ace42af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City vendégként 2-0-ra legyőzte városi riválisát, a Manchester Unitedet, így a 31. fordulóból pótolt rangadó megnyerésével ismét élre állt az angol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"A Manchester City vendégként 2-0-ra legyőzte városi riválisát, a Manchester Unitedet, így a 31. fordulóból pótolt...","id":"20190425_angol_bajnoksag_premier_league_manchester_city_manchester_united_arsenal_wolverhampton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec7dd43b-8080-4813-b76d-0f603ace42af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90c4b25-30a0-4885-b3f7-f9d9d8fb1b44","keywords":null,"link":"/sport/20190425_angol_bajnoksag_premier_league_manchester_city_manchester_united_arsenal_wolverhampton","timestamp":"2019. április. 25. 05:26","title":"Rangadót nyert, közel a bajnoki címhez a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon úgy tűnik, hogy a Mars belsejéből eredő mozgást észlelt a bolygó felszínén dolgozó InSight űrszonda. ","shortLead":"Nagyon úgy tűnik, hogy a Mars belsejéből eredő mozgást észlelt a bolygó felszínén dolgozó InSight űrszonda. ","id":"20190423_renges_marsrenges_insight_urszonda_szeizmometer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91527ea5-b366-482f-96b1-a81dbb5cba1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4afc40-dc39-44f9-ba8a-ee3b90780aa9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190423_renges_marsrenges_insight_urszonda_szeizmometer","timestamp":"2019. április. 23. 19:33","title":"Rengést észlelt a Marson az Insight űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]