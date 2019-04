Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"20c69e0a-378c-4f00-bfb1-e8f5ce0bea54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több helyszínen végrehajtott, összehangolt akcióban öt embert vettek őrizetbe a rendőrök.","shortLead":"A Győr-Moson-Sopron és Vas megyében több helyszínen végrehajtott, összehangolt akcióban öt embert vettek őrizetbe...","id":"20190425_tek_nni_rendorseg_akcio_elfogas_drogterjesztok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20c69e0a-378c-4f00-bfb1-e8f5ce0bea54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05ab25bf-495c-4f71-b36f-0d8b0328b4eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_tek_nni_rendorseg_akcio_elfogas_drogterjesztok","timestamp":"2019. április. 25. 05:59","title":"Videón, ahogy a rendőrség és a TEK lecsap a drogterjesztőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A 15 éves EU-s tagság legnagyobb előnyének a Magyarországra érkező temérdek pénzt tartjuk, de úgy hisszük, a pénzeket ellopják. Az unió legnagyobb hátránya pedig a migráció – feleltük. Mindenre kiterjedő kutatást készített a Policy Solutions, amit a hvg.hu ismertet.","shortLead":"A 15 éves EU-s tagság legnagyobb előnyének a Magyarországra érkező temérdek pénzt tartjuk, de úgy hisszük, a pénzeket...","id":"20190425_Meg_a_fideszesek_is_azt_hiszik_ellopjak_az_EUs_penzeket_itthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b07ee8a0-df21-4741-a18e-2a7b4fe0ced6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031eed8e-80ed-4a7b-a017-5f17c67487a4","keywords":null,"link":"/itthon/20190425_Meg_a_fideszesek_is_azt_hiszik_ellopjak_az_EUs_penzeket_itthon","timestamp":"2019. április. 25. 10:00","title":"Még a fideszesek is úgy hiszik, ellopják az EU-s pénzeket itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden az eredeti tervek szerint halad a közlekedési vállalat szerint a vonalak összekötésének ügyében.","shortLead":"Minden az eredeti tervek szerint halad a közlekedési vállalat szerint a vonalak összekötésének ügyében.","id":"20190426_BKK_Nem_csuszik_a_HEV_es_a_metro_vonalainak_osszekotese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cb93cb1-f577-4164-80bb-16a2933c2562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f1ad7b-fa46-468e-b4e5-b8e9ba320e88","keywords":null,"link":"/itthon/20190426_BKK_Nem_csuszik_a_HEV_es_a_metro_vonalainak_osszekotese","timestamp":"2019. április. 26. 16:36","title":"BKK: Nem csúszik a HÉV és a metró vonalainak összekötése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A déli szektorban, az M5-ös felé állt be a pálya. ","shortLead":"A déli szektorban, az M5-ös felé állt be a pálya. ","id":"20190426_Baleset_miatt_oriasi_dugo_alakult_ki_az_M0ason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2f3710-b2b6-4608-ae28-475ba03d0b7e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190426_Baleset_miatt_oriasi_dugo_alakult_ki_az_M0ason","timestamp":"2019. április. 26. 09:53","title":"Baleset miatt óriási dugó alakult ki az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","shortLead":"Csirkét és pulykát visznek majd Kínába.","id":"20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731172d8-8de1-492e-9054-25c784117e7e","keywords":null,"link":"/kkv/20190425_Megvan_a_nyertes_egy_kinaimagyar_konzorcium_ujithatja_fel_a_BudapestBelgrad_vasutvonalat","timestamp":"2019. április. 25. 14:54","title":"Megvan a nyertes, egy kínai–magyar konzorcium újíthatja fel a Budapest–Belgrád-vasútvonalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec7dd43b-8080-4813-b76d-0f603ace42af","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Manchester City vendégként 2-0-ra legyőzte városi riválisát, a Manchester Unitedet, így a 31. fordulóból pótolt rangadó megnyerésével ismét élre állt az angol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"A Manchester City vendégként 2-0-ra legyőzte városi riválisát, a Manchester Unitedet, így a 31. fordulóból pótolt...","id":"20190425_angol_bajnoksag_premier_league_manchester_city_manchester_united_arsenal_wolverhampton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec7dd43b-8080-4813-b76d-0f603ace42af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90c4b25-30a0-4885-b3f7-f9d9d8fb1b44","keywords":null,"link":"/sport/20190425_angol_bajnoksag_premier_league_manchester_city_manchester_united_arsenal_wolverhampton","timestamp":"2019. április. 25. 05:26","title":"Rangadót nyert, közel a bajnoki címhez a Manchester City","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","shortLead":"Magyar kutatók terveznek olyan beszédfelismerő szoftvert, amivel már korai fázisában fel lehetne ismerni a demenciát. ","id":"20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afe96069-ac99-4081-98d8-207427a96a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794ad6c8-e38f-42b6-a40d-1c2ff07e29af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_demencia_beszedfelismero_szoftver_magyar_kutatok","timestamp":"2019. április. 25. 16:03","title":"Magyar kutatók találtak ki valamit, amivel könnyebben felismerhető lehet a demencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hugh Laurie egy új HBO-sorozat főszereplője lesz. ","shortLead":"Hugh Laurie egy új HBO-sorozat főszereplője lesz. ","id":"20190425_Dr_House_urkapitany_Hugh_Laurie_HBO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8eb2b5c3-9409-4f8e-b74e-64a7792f2561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e373c5-d510-4ba2-8ff4-3dac41d26486","keywords":null,"link":"/kultura/20190425_Dr_House_urkapitany_Hugh_Laurie_HBO","timestamp":"2019. április. 25. 10:26","title":"Dr. House űrkapitányként tér vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]