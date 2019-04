Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muszáj koalícióra lépni a kormányalakításhoz Spanyolországban. ","shortLead":"Muszáj koalícióra lépni a kormányalakításhoz Spanyolországban. ","id":"20190429_Hiaba_nyertek_a_szocialistak_Spanyolorszagban_nem_biztos_hogy_kormanyra_kerulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da3e65ea-e9d6-4ec7-bf4f-452baf29f1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bb47883-2295-4670-bdc1-0b62d151b280","keywords":null,"link":"/vilag/20190429_Hiaba_nyertek_a_szocialistak_Spanyolorszagban_nem_biztos_hogy_kormanyra_kerulnek","timestamp":"2019. április. 29. 05:43","title":"Hiába nyertek a szocialisták Spanyolországban, nem biztos, hogy kormányt alakítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd45d61-6b2c-4923-8525-4c08c0be7266","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi 23 éves barátnőjét ütötte, rúgta, fojtogatta, két körmét leszakította. A nő később belehalt sérüléseibe. ","shortLead":"A férfi 23 éves barátnőjét ütötte, rúgta, fojtogatta, két körmét leszakította. A nő később belehalt sérüléseibe. ","id":"20190429_Tizenegy_evvel_ezelotti_gyilkossag_miatt_emeltek_vadat_a_Dominikan_elfogott_ferfi_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbd45d61-6b2c-4923-8525-4c08c0be7266&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa37e56c-2c6b-48e3-b481-7b6a1d974148","keywords":null,"link":"/itthon/20190429_Tizenegy_evvel_ezelotti_gyilkossag_miatt_emeltek_vadat_a_Dominikan_elfogott_ferfi_ellen","timestamp":"2019. április. 29. 10:18","title":"Tizenegy évvel ezelőtti gyilkosság miatt emeltek vádat a Dominikán elfogott férfi ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta. A foglalkoztatottak száma majdnem elérte a 4,5 milliót.","shortLead":"Gyakorlatilag egy egyenes vonallal le lehetne rajzolni, hogyan változott a munkanélküliségi ráta tavaly május óta...","id":"20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be16acf3-28e9-494d-9e51-28c248e99cec","keywords":null,"link":"/kkv/20190429_Epphogy_nem_talalt_a_KSH_45_millio_dolgozo_magyart","timestamp":"2019. április. 29. 09:52","title":"Épphogy nem talált a KSH 4,5 millió dolgozó magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c9b9c8-4512-41b7-9359-c66846f6c471","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rég vágyott fejlesztést készülni a pótolni a Lego. Olyan építőkockákat adnak ki, amelyekkel megtanulhatók a Braille-írás alapjai.","shortLead":"Rég vágyott fejlesztést készülni a pótolni a Lego. Olyan építőkockákat adnak ki, amelyekkel megtanulhatók...","id":"20190425_vakok_gyengenlatok_braille_iras_lego_epitokocka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51c9b9c8-4512-41b7-9359-c66846f6c471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f26d9d8-ee3c-454d-855e-09fe618f6727","keywords":null,"link":"/tudomany/20190425_vakok_gyengenlatok_braille_iras_lego_epitokocka","timestamp":"2019. április. 27. 14:03","title":"Újít a Lego, vakoknak szánt kockákat adnak ki, amelyekkel megtanulható a Braille-írás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","shortLead":"A mozgásukban korlátozottak járását segítő \"okosnadrágot\" mutatott be a Zürichi Alkalmazott Tudományok Egyeteme (ZHAW).","id":"20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9673e4dc-51e6-4c0e-b8bc-8efbd02c53b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7605-ed38-44e9-b4b2-be9c313cec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190428_exoskeleton_okosnadrag_jaras_segitese_mozgaskorlatozottak","timestamp":"2019. április. 28. 11:03","title":"Itt az okosnadrág, és még értelme is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","shortLead":"Zalakaroson kerékpárutakat építenek, sőt az önkormányzat a nagy bikefood-dilemmára is keresi a választ.","id":"20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c0f793a-387b-4b1e-bf1e-724d511bb29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fda42233-a642-4d95-8c65-5d502c6680ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20190427_Kerekparut_epult_a_magyarhorvar_hataron","timestamp":"2019. április. 27. 14:20","title":"Mit lehet enni bringázás közben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Éjjelre akár 6 fokra is leűlhet a levegő.","shortLead":"Éjjelre akár 6 fokra is leűlhet a levegő.","id":"20190427_20_fok_is_lehet_vasarnap_de_azert_ne_nagyon_bizza_el_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8967715c-bd26-4c5f-8032-268970338c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada30857-aab4-4682-bb4f-047c613d8523","keywords":null,"link":"/itthon/20190427_20_fok_is_lehet_vasarnap_de_azert_ne_nagyon_bizza_el_magat","timestamp":"2019. április. 27. 16:20","title":"20 fok is lehet vasárnap, de azért ne nagyon bízza el magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9417ccbf-6ca5-4624-90ce-772fa9398d61","c_author":"MTI / Hernádi Levente","category":"sport","description":"2-1-re legyőzte a Freiburgot az RB Leipzig a Bundesliga 31. fordulójában.","shortLead":"2-1-re legyőzte a Freiburgot az RB Leipzig a Bundesliga 31. fordulójában.","id":"20190427_Gulacsi_Peter_Willi_Orban_RB_Leipzig_Freiburg_nemet_labdarugobajnoksag_Bajnokok_Ligaja_Bundesliga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9417ccbf-6ca5-4624-90ce-772fa9398d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedf8ca1-7c89-47fe-9cda-ee217ca4fb9b","keywords":null,"link":"/sport/20190427_Gulacsi_Peter_Willi_Orban_RB_Leipzig_Freiburg_nemet_labdarugobajnoksag_Bajnokok_Ligaja_Bundesliga","timestamp":"2019. április. 27. 18:10","title":"Bejutott a Bajnokok Ligájába Gulácsi és Orbán csapata ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]