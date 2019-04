Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek? Mindkét iránymutatás neves kutatótól származik. De hol az igazság?","shortLead":"Sok gyakorlással mindent el lehet érni – vagy mégsem az erőfeszítés számít, mert a képességeink a génjeinktől függnek...","id":"20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6441495d-358c-4608-9fee-338184c3cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e49d8c-cc21-4390-94c6-6b598fef88e3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190428_A_sikerhez_gyakorlas_kell_vagy_jo_genek_Kinek_hihetunk","timestamp":"2019. április. 28. 20:00","title":"A sikerhez gyakorlás kell, vagy jó gének? Kinek hihetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","shortLead":"A feltételezett merénylő apja és testvére is meghalt, amikor a biztonsági erők rajtaütöttek a búvóhelyükön.","id":"20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3a1591-8568-4594-8965-924fb7fac095","keywords":null,"link":"/vilag/20190428_Megoltek_a_Sri_Lankairobbantasok_kitervelojenek_hozzatartozoit","timestamp":"2019. április. 28. 20:47","title":"Megölték a Srí Lanka-i robbantások kitervelőjének hozzátartozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350","c_author":"Weyer Béla","category":"elet","description":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal emlékeznek meg. Amelyből Buchenwaldra látni, ahol az egykori láger barakkjait egy Bauhaus-iskolás tervezte – ahogy egy SS-tag iskolatársa az auschwitzieket.","shortLead":"Csak 14 évig működött, de az egész világon lettek követői. Indulása centenáriumáról szülőhelyén, Weimarban új múzeummal...","id":"201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb29b74-00b8-43e6-b213-02e34e8c8350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002c97cf-e36f-4a4a-ab07-78b292a7e4a0","keywords":null,"link":"/elet/201917__bauhauscentenarium__vilagmozgalom__ellentmondasos_tortenet__tobb_mint_hatas","timestamp":"2019. április. 27. 17:30","title":"100 éves a Bauhaus, és most a sötét oldalát is megismerhetjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara Hotel.","shortLead":"Kimagasló minőséget tanúsító védjegyet kapott az egerszalóki Mesés Shiraz Hotel és a felsőtárkányi Varázslatos Bambara...","id":"20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc50a860-2d9b-408c-a1d7-dd2faebdd2d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16660f04-e468-4c0f-80e1-aa8cefef0f39","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190428_szepesi_richard_hotel_turizmus","timestamp":"2019. április. 28. 11:02","title":"Elismerésben részesítette magát az állami pénzzel kitömött hotelcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","shortLead":"Most kiderült, hogy minek fordították le a The Rise of Skywalkert. ","id":"20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=034e2835-00ff-4231-8ba6-976560e95066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4320e9-db7f-4818-b031-eda630d14a0d","keywords":null,"link":"/kultura/20190429_Video_Itt_az_uj_Star_Warsfilm_magyar_elozetese_es_hivatalos_cime_is","timestamp":"2019. április. 29. 12:49","title":"Videó: Itt az új Star Wars-film magyar előzetese, és hivatalos címe is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","shortLead":"A házelnök Rabatban és Marrákesben folytat majd tárgyalásokat","id":"20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=195efd92-389d-4da1-b49b-11f6f5ff3fef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f5c5f9c-d55d-496c-bdf0-6fc0057182bf","keywords":null,"link":"/itthon/20190428_Kover_Laszlo_hivatalos_utra_megy_Marokkoba","timestamp":"2019. április. 28. 16:55","title":"Kövér László hivatalos útra megy Marokkóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28078f-785a-422a-929e-332825059428","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 64 milliárd dollár értékű megállapodásokat kötöttek a pekingi csúcstalálkozón.","shortLead":"Több mint 64 milliárd dollár értékű megállapodásokat kötöttek a pekingi csúcstalálkozón.","id":"20190427_18_ezer_milliard_forintot_erta_pekingi_csucs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee28078f-785a-422a-929e-332825059428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f834c64e-888b-4584-aa13-409d2dc8f52f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190427_18_ezer_milliard_forintot_erta_pekingi_csucs","timestamp":"2019. április. 27. 16:48","title":"18 ezer milliárd forintból kövezik ki az új selyemutat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb13279-a0a8-4b27-9b0c-0d99c6db5a48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A CIB Italia Focitáborban 10-14 éves fiatalok tehetik próbára képességeiket, a három legtehetségesebb Olaszországban folytathatja a tréningeket.\r

","shortLead":"A CIB Italia Focitáborban 10-14 éves fiatalok tehetik próbára képességeiket, a három legtehetségesebb Olaszországban...","id":"20190429_Franco_Baresi_lesz_a_nagykovete_az_idei_olasz_focitabornak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bdb13279-a0a8-4b27-9b0c-0d99c6db5a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f495e46d-5e6e-4c8a-ad78-75757c5ddb7a","keywords":null,"link":"/sport/20190429_Franco_Baresi_lesz_a_nagykovete_az_idei_olasz_focitabornak","timestamp":"2019. április. 29. 12:07","title":"Franco Baresi lesz a nagykövete az idei olasz focitábornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]