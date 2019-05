Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","shortLead":"Nem aratott osztatlan sikert a pártszövetségben a magyar miniszterelnök csütörtöki felvetése. ","id":"20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe7387fd-2dce-41f6-8639-078489760351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40d6be20-0cb0-4592-9be7-960950a7e768","keywords":null,"link":"/vilag/20190503_Ujabb_nepparti_vezetok_utasitottak_el_Orban_javaslatat_hogy_fogjanak_ossze_a_szelsojobbal","timestamp":"2019. május. 03. 15:12","title":"Az osztrák kancellár és bajor miniszterelnök is ellenzi Orbán ötletét, hogy fogjanak össze a szélsőjobbal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm főszereplésével zajlik. Most újabb adalék érkezett ahhoz, hogy mennyire előrelátó (vagy inkább számító) volt 5G modem ügyben az Apple.","shortLead":"Azért a tech-világnak is megvannak a maga „sorozatai”: az egyik legérdekesebb most az Apple, az Intel és a Qualcomm...","id":"20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df2382dd-373c-4d47-8e59-25bc52f01eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f204f3-4e0a-461b-a81c-ca12f514c7e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190502_qualcomm_intel_apple_modemfejlesztes_vezeto_umashankar_thyagarajan","timestamp":"2019. május. 02. 14:03","title":"Micsoda húzás: az Apple a Qualcomm-megegyezés előtt csábított el egy kulcsembert az Inteltől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","shortLead":"Régen novemberben kötötték a legtöbb házasságot, most már májusban indul az esküvői szezon.","id":"20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a569b7c0-0100-4249-9cd4-dd0d3ba326c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f565d7-b173-4f9e-9bdf-12aba4092ca6","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Gyasznapon_eskuvo_Sok_parnak_siman_belefer","timestamp":"2019. május. 02. 13:52","title":"Gyásznapon esküvő? Sok párnak simán belefér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5952d92b-af9f-4fe7-b4ea-fdc9b706c99c","c_author":"Csányi Nikolett - Kaufmann Balázs","category":"kkv","description":"De mit adott nekünk az EU? - rengeteg vicc alapja ez a Monty Python-parafrázis, de vajon tényleg nem tudják az emberek, hogy mit kaptak a közösségtől, amelynek 15 éve tagjai? Elmentünk arra a településre, ahol egy főre a második legnagyobb összegű támogatás jutott Magyarországon. Ismerjék meg Katymárt. ","shortLead":"De mit adott nekünk az EU? - rengeteg vicc alapja ez a Monty Python-parafrázis, de vajon tényleg nem tudják az emberek...","id":"20190501_Ha_tobbet_tudnank_rola_akkor_lehet_hogy_nem_igy_nyilatkoznank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5952d92b-af9f-4fe7-b4ea-fdc9b706c99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bff1890-175e-44cb-90aa-e1a0e7f1b18c","keywords":null,"link":"/kkv/20190501_Ha_tobbet_tudnank_rola_akkor_lehet_hogy_nem_igy_nyilatkoznank","timestamp":"2019. május. 01. 20:00","title":"\"Ha többet tudnánk róla, akkor lehet, hogy nem így nyilatkoznánk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","shortLead":"A kocsiját és a cipőjét már megtalálták, de a férfinak nyoma sincs. Egy hónapja keresik.","id":"20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d0bdc31-a26b-4535-a625-caae6441d8de","keywords":null,"link":"/elet/20190503_Eltunt_egy_25_eves_magyar_az_Alpokban","timestamp":"2019. május. 03. 13:52","title":"Eltűnt egy 25 éves magyar az Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","shortLead":"A DK-sok flashmobbal fogadták a Budai Várba érkező Orbán Viktort és Matteo Salvinit.","id":"20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbdfa915-718b-4081-be6e-91cdf97ca2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c94a974b-8bd0-4779-bf7e-61f0447dff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190502_MussoliniSalvini__a_DKsok_tablakkal_vartak_a_Varban_Orbanekat","timestamp":"2019. május. 02. 16:31","title":"\"Mussolini=Salvini\" – a DK-sok táblákkal várták a Várban Orbánékat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összekeverték a lábait egy 75 éves nyugdíjasnak a felvidéki kórházban, ezért a férfinak most mindkét térde fáj.","shortLead":"Összekeverték a lábait egy 75 éves nyugdíjasnak a felvidéki kórházban, ezért a férfinak most mindkét térde fáj.","id":"20190502_Az_egeszseges_terdet_mutottek_meg_a_nyitrai_nyugdijasnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=411f826b-751c-498a-9593-4d80cf779800&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44087166-bd1b-4527-b8c3-131237aebf10","keywords":null,"link":"/elet/20190502_Az_egeszseges_terdet_mutottek_meg_a_nyitrai_nyugdijasnak","timestamp":"2019. május. 02. 15:44","title":"Az egészséges térdét műtötték meg a nyitrai nyugdíjasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy év alatt tíz százalékkal nőtt a munkahelyi balesetek száma.","shortLead":"Egy év alatt tíz százalékkal nőtt a munkahelyi balesetek száma.","id":"20190502_Naponta_harom_munkahelyi_baleset_tortenik_a_MAVnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c18d583-a6f0-4129-8ade-9baa39487add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbf3bb45-689e-49d5-ba76-a5032767c144","keywords":null,"link":"/kkv/20190502_Naponta_harom_munkahelyi_baleset_tortenik_a_MAVnal","timestamp":"2019. május. 02. 19:47","title":"Naponta három munkahelyi baleset történik a MÁV-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]