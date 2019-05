Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fedélnélküliség okainak és a probléma lehetséges megoldásainak kutatására adományozott 30 millió dollárt (8,7 milliárd forintot) a Kaliforniai Egyetemnek egy San Franciscó-i milliárdos.","shortLead":"A fedélnélküliség okainak és a probléma lehetséges megoldásainak kutatására adományozott 30 millió dollárt (8,7...","id":"20190507_hajlektalanok_megoldas_kutatas_marc_benioff_salesforce_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbf03fc8-cfc6-4e04-af01-44d91faf1ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73803c04-74c5-46e5-ae87-4890744b6370","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_hajlektalanok_megoldas_kutatas_marc_benioff_salesforce_adomany","timestamp":"2019. május. 07. 13:03","title":"Különleges kutatás indul 8,7 milliárdból: hogyan lehetne eltörölni a hajléktalanságot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki felkészült, annak ez nem okozhatott problémát – mondta a szaktanár. ","shortLead":"Aki felkészült, annak ez nem okozhatott problémát – mondta a szaktanár. ","id":"20190508_Szaktanar_a_torierettsegirol_megoldhatoak_a_feladatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=813e6e26-82db-427e-a044-9c580a9b15e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ea71aca-c34e-453b-9665-4faa09a900e9","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Szaktanar_a_torierettsegirol_megoldhatoak_a_feladatok","timestamp":"2019. május. 08. 10:48","title":"Szaktanár a töriérettségiről: megoldhatóak a feladatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","shortLead":"Még a meteorológusok is ámulnak azon a drónvideón, ami egy oklahomai tornádót mutat be szokatlan közelségről.","id":"20190508_dronvideo_tornado_amerika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d257ea1-fe3e-4c49-b2b7-054fcd9b235a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a897315-35e8-4db9-8bff-cf9a052a5cb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_dronvideo_tornado_amerika","timestamp":"2019. május. 08. 11:03","title":"Döbbenetes drónvideó készült egy amerikai tornádóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","shortLead":"Ismét egy lista, amelyen nem mindegy, ki szerepel.","id":"20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d303bbd-1761-4805-9cc4-a6d7e2873334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb5b24-0592-42cd-a80e-dc0a163667f3","keywords":null,"link":"/elet/20190507_Meghan_Markle_es_Harry_herceg_tett_egy_gesztust_Diana_fele_amit_Vilmosek_valahogy_elfelejtettek","timestamp":"2019. május. 07. 10:35","title":"Meghan Markle és Harry herceg tett egy gesztust Diana felé, amit Vilmosék valahogy elfelejtettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sebastian Kurz szerint nem játszik közre a Fidesz néppárti tagságának vizsgálatában az, hogy Orbán alkalmatlannak nevezte Manfred Webert.","shortLead":"Sebastian Kurz szerint nem játszik közre a Fidesz néppárti tagságának vizsgálatában az, hogy Orbán alkalmatlannak...","id":"20190507_Osztrak_kancellar_Nem_valtoztat_semmin_amit_Orban_Weberrol_mondott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9806fcbf-f8bf-406e-9ed7-07623809ea64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89458ad-47af-4fb0-b6c7-c25165d5c7d3","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_Osztrak_kancellar_Nem_valtoztat_semmin_amit_Orban_Weberrol_mondott","timestamp":"2019. május. 07. 10:48","title":"Osztrák kancellár: Nem változtat semmin, amit Orbán Weberről mondott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","shortLead":"A Naprendszer keletkezését is segíthet megismerni az a meteoritdarab, amit az antarktiszi jégnél találtak a tudósok.","id":"20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"432b4b9a-4b46-414f-8ab1-5f2b629521dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_antarktisz_meteor_csillagpor_lap_149","timestamp":"2019. május. 06. 13:03","title":"Egészen váratlan dolgot találtak az Antarktiszon a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"598e8718-c363-439a-8b30-d56911f25453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Michael Cohen megkezdte hároméves börtönbüntetésének letöltését.","shortLead":"Michael Cohen megkezdte hároméves börtönbüntetésének letöltését.","id":"20190506_michael_cohen_ugyved_donald_trump_bortonbuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=598e8718-c363-439a-8b30-d56911f25453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafc58d6-971d-4a0a-a2d2-25473b50725a","keywords":null,"link":"/vilag/20190506_michael_cohen_ugyved_donald_trump_bortonbuntetes","timestamp":"2019. május. 06. 21:51","title":"Börtönbe vonult Trump ügyvédje, akinek még sok mondanivalója volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]