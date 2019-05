Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési nehézségekig változatos tünetekkel járhat. Ugyanakkor a prosztatagyulladás kellő odafigyeléssel, és már néhány egyszerű, ám kevésbé ismert hétköznapi trükkel megelőzhető. Mutatjuk, melyek ezek.","shortLead":"A prosztatagyulladás igencsak kellemetlen, nehezen múló betegség, mely a komoly „alsó fertályi” fájdalmaktól a vizelési...","id":"proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e53d86-536f-4d44-915e-5d1426a7e9c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d9afdd-bd10-4b02-bb47-6ef44bb1317e","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20190507_prosztatagyulladas_tunetek_trukkok","timestamp":"2019. május. 07. 17:30","title":"5 tény a férfibetegségről, amitől a rendszeres szex is megvédhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"3e2632bb-443e-4b4f-a237-dd335adf7280","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A portugál tréner szerint annak köszönhető a Liverpool kedd esti, bámulatos sikere a Barcelona ellen, hogy a vezetőedző, Jürgen Klopp belenevelte a hitet a labdarúgóiba.","shortLead":"A portugál tréner szerint annak köszönhető a Liverpool kedd esti, bámulatos sikere a Barcelona ellen...","id":"20190508_jose_mourinho_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c3645f-094b-456c-9bfb-deca0c5ecb5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80e7c24-a6f3-4616-842c-8b60214a0d17","keywords":null,"link":"/sport/20190508_jose_mourinho_jurgen_klopp_liverpool_barcelona_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. május. 08. 13:01","title":"Mourinho: A Liverpool sikere a szív és a lélek, meg Klopp diadala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló elé. Komoly jelöltekre és komoly vitákra van szükség. A Republikon elemzését a hvg.hu ismerteti.","shortLead":"A Republikon Intézet összegezte a budapesti előválasztás első fordulóját, valamint javaslatokat tett a második forduló...","id":"20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9b05f13-c59a-43e8-8fad-6ea209aa8158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc06c09d-0a00-4001-8cfa-754c91e0fbcd","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Komolytalan_jeloltekkel_nem_Tarlos_kihivojat_talalja_meg_az_ellenzek_csak_viccet_csinal_az_elovalasztasbol","timestamp":"2019. május. 09. 06:46","title":"Komolytalan jelöltekkel nem Tarlós kihívóját találja meg az ellenzék, csak viccet csinál az előválasztásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést az Egererdő Zrt. a Bükkben – közölte a WWF Magyarország természetvédelmi szervezet közlésére reagálva az állami erdőgazdaság. Szerintük a fakitermelés a 180 éves erdő megfiatalítását szolgálja.","shortLead":"A természetvédelmi hatóság engedélyével és a Bükki Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztetett módon végzett fakitermelést...","id":"20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d5e3738-737a-467c-9bfa-cb41c604b43d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb96e5df-6cb1-4f5a-942f-06af20294553","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_bukki_nemzeti_park_180_eves_erdo_egererdo_zrt_fakitermeles_erdofiatalitas_wwf","timestamp":"2019. május. 07. 10:33","title":"Az állami erdőkezelő üzeni: csak fiatalítás miatt vágták ki a 180 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész gazdaságot felpörgeti.","shortLead":"Másfél éve nem volt akkora a növekedés, mint most. Az autóipar a tavalyi problémák után magára talált, és az egész...","id":"20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=68e97588-9515-49de-9fd5-30d293e53537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cb4e80-0ac3-4499-80ea-9a8a3de7d5f8","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_Eddig_is_eros_volt_a_magyar_ipar_de_most_meg_jobban_rakapcsolt","timestamp":"2019. május. 08. 09:46","title":"Eddig is erős volt a magyar ipar, de most még jobban rákapcsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A két csúcsjelölt vitájában szóba került az is, hogy mit kellene tenni az EU elveit megsértő tagállamokkal szemben. ","shortLead":"A két csúcsjelölt vitájában szóba került az is, hogy mit kellene tenni az EU elveit megsértő tagállamokkal szemben. ","id":"20190508_Magyarorszag_is_tema_volt_Weber_es_Timmermans_vitajaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e82fa2c-d750-4453-87af-6cea1c56fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0309ee9-86a7-480a-823c-7accd5f1ca51","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Magyarorszag_is_tema_volt_Weber_es_Timmermans_vitajaban","timestamp":"2019. május. 08. 07:15","title":"Magyarország is téma volt Weber és Timmermans vitájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor nevét, bár a hallgatósága sokszor gondolhatta, róla beszél. Lehet pokol, lehet mennyország, és a kettő között bármi - jósolta 2050-re.","shortLead":"A CEU-n tartott előadást korunk sztártörténésze, Yuval Noah Harari. Előadásában egyszer sem ejtette ki Orbán Viktor...","id":"20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d59cdb3-a9fb-426b-814c-5794e19e3fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa837c-50cb-45ad-8f5e-ed7956cc4c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_Harari_Aki_szereti_a_foci_VBt_az_globalista_nem_nacionalista","timestamp":"2019. május. 08. 20:09","title":"Harari: Erős nemzeti érzelmek idején diktatúra és polgárháború jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol miatt ügyintézni.","shortLead":"Hamarosan azt a helyzetet is kezelni tudja az okostelefonos kárbejelentő, ha a külföldi biztosítóval kell egy karambol...","id":"20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6ed2599-93a4-4ba1-a0a5-e0e5447c4b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5634ec1-5b71-4b9d-b917-f8adca3ba461","keywords":null,"link":"/cegauto/20190508_e_karbejelento_autos_koccanas_biztosito_baleset","timestamp":"2019. május. 08. 09:20","title":"A külföldi rendszámos balesetekre is felkészítik az e-kárbejelentőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]