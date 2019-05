Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra következtetett, hogy több mint egymilliárd dolláros üzleti veszteségei lehettek.","shortLead":"A The New York Times hozzájutott az elnök 1985 és 1994 közötti adóbevallásainak adataihoz, amelyekből arra...","id":"20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f59c506a-6d30-4139-97a4-aaccf69070e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a166a044-fb5c-4b7d-ba2a-550a6201db28","keywords":null,"link":"/kkv/20190508_adobevallas_donald_trump_nyt_uzleti_veszteseg","timestamp":"2019. május. 08. 10:30","title":"Zseniális üzletember? Úgy tűnik, 9 év alatt 1 milliárd dollárt vesztett Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","shortLead":"Domokos László április 30-ig havi 2,6 millió forintot keresett. ","id":"20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124ae6de-114c-4dfb-b5ca-6acb5a9007c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_allami_szamvevoszek_domokos_laszlo_elnoki_illetmeny","timestamp":"2019. május. 09. 14:03","title":"Majdnem 4 millió forintra nő az ÁSZ-elnök fizetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7477c3f7-a439-4f19-95a5-0c4b162799a7","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"hetilap","description":"A templomokon kívül eső utazásra hív Wim Wenders Ferenc pápáról készült dokumentumfilmje, amely a katolikus egyház botrányokban megtépázott becsületét akarja visszaszerezni.","shortLead":"A templomokon kívül eső utazásra hív Wim Wenders Ferenc pápáról készült dokumentumfilmje, amely a katolikus egyház...","id":"201919__jorge_atya__wim_wenders__a_papak_mozija__szabad_kez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7477c3f7-a439-4f19-95a5-0c4b162799a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9263a627-0215-4bde-8124-4a871e0e6c91","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.19/201919__jorge_atya__wim_wenders__a_papak_mozija__szabad_kez","timestamp":"2019. május. 08. 00:00","title":"Szabad kéz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági rendszerek átalakítását jelentik.","shortLead":"Nyílt levelük több országban és nyelven megjelenik: szerintük a hatékony környezetvédelmi lépések például a gazdasági...","id":"20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e735fd7-cbd6-4a29-9b06-3117267031dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7389b5-c22f-4b76-bc23-95083b4b9258","keywords":null,"link":"/elet/20190509_A_gazdasagi_rendszerek_atalakitasat_koveteli_200_klimavedo_tudos_Europaszerte","timestamp":"2019. május. 09. 11:08","title":"A gazdasági rendszerek átalakítását követeli 200 klímavédő tudós Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem életveszélyesen.","shortLead":"A ranguni reptéren a Biman Bangladesh légitársaság járata járt szerencsétlenül, többen megsérültek, de senki sem...","id":"20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20a03d02-423a-4062-a704-4c9e88e8e3c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c7ef40-a0e0-4fde-989d-229bdc5ba1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190509_Kicsuszott_a_kifutorol_es_osszetort_egy_repulo_Mianmarban","timestamp":"2019. május. 09. 10:11","title":"Kicsúszott a kifutóról és összetört egy repülő Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","shortLead":"A vizsgázóknak a négy esszétémából kettőt kell megírnia, egy rövidet és egy hosszút. ","id":"20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e3b5a9-c20c-4097-8703-693c9f086958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3ad671-740a-44f1-8cee-1a5a4a58a433","keywords":null,"link":"/kultura/20190508_Torierettsegi_Trianon_es_szovjet_propaganda_az_esszefeladatok_kozott","timestamp":"2019. május. 08. 09:54","title":"Töriérettségi: Trianon és szovjet propaganda az esszéfeladatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85fd5a99-8b9f-41c1-ae53-2df20391e65f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a Google sem szeretne lemaradni az összehajtható telefonokról, az viszont még kérdéses, mikorra lesz egyáltalán használható készülék a kezükben.","shortLead":"A jelek szerint a Google sem szeretne lemaradni az összehajtható telefonokról, az viszont még kérdéses, mikorra lesz...","id":"20190508_google_hajithato_okostelefon_pixel_fold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85fd5a99-8b9f-41c1-ae53-2df20391e65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617cf230-29b5-4b6c-968e-486639a38c41","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_google_hajithato_okostelefon_pixel_fold","timestamp":"2019. május. 08. 10:33","title":"Összehajtható okostelefont fejleszt a Google, jöhet a \"Pixel Fold\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Toroczkai már korábban mondta, hogy szükség volna rá.","shortLead":"Toroczkai már korábban mondta, hogy szükség volna rá.","id":"20190509_Magyar_Gardaszeru_onvedelmi_szervezetet_alapit_a_Mi_Hazank_mozgalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=469419d5-3b9b-4bbf-8cfd-8233221dfb47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7927ac73-1659-47ef-9d88-03f411812a70","keywords":null,"link":"/itthon/20190509_Magyar_Gardaszeru_onvedelmi_szervezetet_alapit_a_Mi_Hazank_mozgalom","timestamp":"2019. május. 09. 09:24","title":"Magyar Gárda-szerű önvédelmi szervezetet alapít a Mi Hazánk mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]