Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bár kifejezetten kérte a politikusokat az alapvető jogok biztosa, hogy a gyerekeket ne szerepeltessék díszletként az EP-kampányban, a politikusok – mintegy fricskaként – egyre több gyereket szerepeltetnek anyagaikban. Orbán Viktor most egy gyerektenger közepén készített videót.



","shortLead":"Bár kifejezetten kérte a politikusokat az alapvető jogok biztosa, hogy a gyerekeket ne szerepeltessék díszletként...","id":"20190510_Biztosi_ajanlas_ide_vagy_oda_Orban_nepes_gyereksereggel_talakozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90ee02bc-dfe7-44b6-9482-811ba3292d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ba9c552-aa50-4eb0-bd65-8eabf788d947","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Biztosi_ajanlas_ide_vagy_oda_Orban_nepes_gyereksereggel_talakozott","timestamp":"2019. május. 10. 19:37","title":"Biztosi ajánlás ide vagy oda, Orbán népes gyereksereggel találkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiút három testvére várja otthon. ","shortLead":"A kisfiút három testvére várja otthon. ","id":"20190510_Mesgzuletett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyereke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe541666-042b-4b0e-825a-d26b3776fed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65556cad-1263-4609-a132-d9976fb15c7e","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Mesgzuletett_Kim_Kardashian_es_Kanye_West_negyedik_gyereke","timestamp":"2019. május. 10. 20:44","title":"Megszületett Kim Kardashian és Kanye West negyedik gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","shortLead":"A középszintű vizsga 180, az emelt 240 perces. A diákoknak segítsége is van. ","id":"20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64a2f197-8095-4e6f-bcb5-68f5c1db3941&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e08169d6-2594-42ef-b447-49d9cd81176f","keywords":null,"link":"/kultura/20190510_Nemettel_zarjak_a_hetet_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 10. 06:11","title":"Némettel zárják a hetet az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a048b-e22c-4c89-83c4-a43ce61a9eb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Megérkeztek a szombati eredmények.","shortLead":"Megérkeztek a szombati eredmények.","id":"20190511_Gyozott_a_Puskas_Akademia_es_a_Mol_Vidi_kikapott_a_Kisvarda_es_az_MTK","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=433a048b-e22c-4c89-83c4-a43ce61a9eb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffbd460b-ef9e-4571-ab45-8c07f8497742","keywords":null,"link":"/sport/20190511_Gyozott_a_Puskas_Akademia_es_a_Mol_Vidi_kikapott_a_Kisvarda_es_az_MTK","timestamp":"2019. május. 11. 19:09","title":"Győzött a Puskás Akadémia és a Mol Vidi, kikapott a Kisvárda és az MTK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","shortLead":"Hidegvérrel harapott, kalapács végzett vele.","id":"20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e7d8236-3c4c-47ca-b3ed-2902217e5f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765c3ac4-ac10-4689-97f0-1de877725830","keywords":null,"link":"/elet/20190510_Kigyotamadast_kapott_el_a_kaputelefon","timestamp":"2019. május. 10. 11:49","title":"Kígyótámadást kapott el a kaputelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c470bb7-498c-43a4-aafe-3cc15a25040a","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Két olyan apró készüléket fogtunk vallatóra, amelyek okos arcápolást ígérnek – jelentsen ez bármit –, és mivel nagyon kicsik, akár az edzőterembe is magunkkal tudjuk vinni őket. A kérdés már csak az: vannak olyan okosak, mint amit az áruk indokol?","shortLead":"Két olyan apró készüléket fogtunk vallatóra, amelyek okos arcápolást ígérnek – jelentsen ez bármit –, és mivel nagyon...","id":"20190511_foreo_luna_fofo_ufo_teszt_okos_arcapolas_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c470bb7-498c-43a4-aafe-3cc15a25040a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64521d98-f8c5-4125-9846-078710385ea1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_foreo_luna_fofo_ufo_teszt_okos_arcapolas_velemeny","timestamp":"2019. május. 11. 12:00","title":"Lemondhatja-e a kozmetikust, aki bevásárol az okos arcápoló kütyükből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","shortLead":"Egy nappal korábban még meccslabdákat hárítva jutott tovább a svájci teniszező.\r

\r

","id":"20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c1b68f2-acef-4a93-ba5f-7d0802b90aca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b3b2da4-7c4a-4a6e-a11f-f70c7e03c4f3","keywords":null,"link":"/sport/20190510_Ket_meccslabdarol_kapott_ki_Federer_Madridban","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Két meccslabdáról kapott ki Federer Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b27bf4c3-bee2-44ea-b5e8-c2ce61305961","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Az utóbbi évek legsúlyosabb harcai dúltak a hétvégén a Gázai övezet és Izrael között, miközben az USA Iránnal szemben egyre harciasabb. Washington csábít és fenyeget, célja tárgyalásra bírni a Hamászt és Teheránt.","shortLead":"Az utóbbi évek legsúlyosabb harcai dúltak a hétvégén a Gázai övezet és Izrael között, miközben az USA Iránnal szemben...","id":"201919__kodolt_gazai_viszaly__iran_kepben__trumplogika__terv_akaoszban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b27bf4c3-bee2-44ea-b5e8-c2ce61305961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713ffb9b-22ce-4915-8bc4-c2bfe67ee6af","keywords":null,"link":"/vilag/201919__kodolt_gazai_viszaly__iran_kepben__trumplogika__terv_akaoszban","timestamp":"2019. május. 11. 17:00","title":"Trump kufárdiplomáciája aligha vet véget a káosznak a Közel-Keleten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]