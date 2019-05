Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","shortLead":"Ázsiai oktatási központról egyeztet a Szegedi Tudományegyetem, a jogi és a gazdasági karokon indulna a képzés.","id":"20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c208199f-7b89-4efb-9ef1-d20a9aa23831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78f1d48c-c057-4612-bb8a-91940d229ec3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Keletazsiai_uzleti_oktatasi_kozpont_lesz_a_Szegedi_Tudomanyegyetemen","timestamp":"2019. május. 11. 17:08","title":"Kelet-ázsiai üzleti oktatási központ lesz a Szegedi Tudományegyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar gazdaságpolitika is; veszélybe került az EU csúcsjelölti rendszere. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Csányi Sándor előzi Mészáros Lőrincet a leggazdagabbak között; Orbán Viktor és Donald Trump találkozójára vár a magyar...","id":"20190512_Es_akkor_a_nem_kozszereplo_Tiborcz_Istvan_bekerult_a_100_leggazdagabb_magyar_koze","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e449c7b7-7c6b-453b-b768-cc0760b19fe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb6fae1e-497b-496d-b7b4-f52724a1f065","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190512_Es_akkor_a_nem_kozszereplo_Tiborcz_Istvan_bekerult_a_100_leggazdagabb_magyar_koze","timestamp":"2019. május. 12. 07:00","title":"És akkor a nem közszereplő Tiborcz István bekerült a 100 leggazdagabb magyar közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is. Naponta 2700 kígyómarás történik, a halottak száma 220 és 380 között váltakozik. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 2030-ig felére csökkentené ezt a számot.","shortLead":"A világon évente mintegy 2,7 millió embert mar meg mérgeskígyó, a halálos áldozatok száma elérheti a 138 ezret is...","id":"20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=019c88cd-dcb8-498c-b4ea-78d4f19ef6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab46de08-b013-4c86-accd-a36dbcb4c5f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190511_kigyomarasok_halalos_aldozatainak_szama_who","timestamp":"2019. május. 11. 15:03","title":"Naponta 2700 embert marnak meg kígyók, 220-an bele is halnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack Obama volt alelnöke. Egykori pozíciója mégsem garancia a sikerre, hiszen az USA történetében csupán a hatodik olyan alelnök lenne, aki választáson lép egyet előre.\r

","shortLead":"Alighogy benevezett, tetemes előnyre tett szert az elnökjelöltségért versenyző demokraták között Joe Biden, Barack...","id":"201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=231c8cdd-6d1a-4be8-8d4e-866f1056ac3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d732154-3f4f-46a6-a97d-3ad6ca29923f","keywords":null,"link":"/vilag/201919__amerikai_elnokok_es_alelnokok__ugrodeszka__zsakutca__szivdobbanasnyira","timestamp":"2019. május. 12. 11:00","title":"\"Szívdobbanásnyira\" volt az elnöktől, Trump ellen ez ugródeszka, de zsákutca is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","shortLead":"Vélhetően így jött ki jobban a használatuk.","id":"20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ccca73-12d7-47f2-b863-ed29db2ee2c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1974eafb-7601-49e0-9f1e-a212904b0459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190511_rendszmcsalas_egyedi_azonosito","timestamp":"2019. május. 11. 11:12","title":"Két ugyanolyan kocsija volt, azon variálta a rendszámot egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait, 357 milliárd dolláros többletkiadás kellene. ","shortLead":"Ahhoz, hogy a NATO amerikai segítség nélkül megvédhesse Közép- és Kelet-Európa államait, 357 milliárd dolláros...","id":"20190510_Egy_tanulmany_szerint_az_USA_nelkul_Europa_vedtelen_az_oroszokkal_szemben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f9513e4b-6291-42ca-aefc-bbe0ffee0b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e53742b5-dc02-43f1-b1a9-1f37d14d06e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190510_Egy_tanulmany_szerint_az_USA_nelkul_Europa_vedtelen_az_oroszokkal_szemben","timestamp":"2019. május. 10. 20:04","title":"Egy tanulmány szerint az USA nélkül Európa védtelen az oroszokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Honvédkórház nem fogadja sem ma, sem holnap azokat a betegeket, akik politraumát szenvedtek - írja a 444.hu-n megjelent cikkében Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő.","shortLead":"A Honvédkórház nem fogadja sem ma, sem holnap azokat a betegeket, akik politraumát szenvedtek - írja a 444.hu-n...","id":"20190511_Kunetz_Az_orszag_egyik_legjobb_korhaza_lemondta_a_baleseti_ugyeletet_a_hetvegere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=277cf52b-23ed-4f32-978b-9e06306b803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0c8944-4f4c-46fe-bbe8-6ff5fea3e2d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190511_Kunetz_Az_orszag_egyik_legjobb_korhaza_lemondta_a_baleseti_ugyeletet_a_hetvegere","timestamp":"2019. május. 11. 20:29","title":"Kunetz: Az ország egyik legjobb kórháza lemondta a baleseti ügyelet egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. ","shortLead":"Ante Covic eddig a berlini csapat U23-as együttesét vezette. ","id":"20190512_Megvan_Dardai_utodja_a_Herthanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd52633-8724-4b7b-b151-9390a7c019d7","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Megvan_Dardai_utodja_a_Herthanal","timestamp":"2019. május. 12. 13:45","title":"Megvan Dárdai utódja a Herthánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]