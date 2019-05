A családvédelmi akciótervvel nemcsak plakátokon, hanem 30 másodperces kisfilmeken is találkozhatunk.

Nem maradunk sokáig kormányzati tájékoztató kampány nélkül: Novák Katalin, az Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára hétfőn sajtótájékoztatón bejelentette, hogy hamarosan harminc másodperces kisfilmmel népszerűsítik a hétpontos családvédelmi akcióterv négy elemét, ami július elsején lép hatályba.

A babaváró támogatást,

a családi otthonteremtési kedvezményhez (csok) kapcsolódó kedvezményes hitelt,

a jelzáloghitelek egy részének elengedését és

a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását plakátokon is bemutatják.

A harminc másodperces, figyelemfelkeltő kisfilmek hagyományos, kézzel készült animációk, amelyek a gyerekrajzok világába ágyazva jelenítik meg a legfontosabb információkat – mondta.

A támogatások részletei és az igénylés feltételei megtalálhatók a megújult csalad.hu oldalon is, amelyen egyébként további, a családokat érintő információk is elérhetők közérthető formában – fogalmazott. Az államtitkár emlékeztetett: júliustól lehet igényelni – legfeljebb tízmillió forintos, kamatmentes kölcsön formájában – a babaváró támogatást, amely "soha nem látott módon" segíti a fiatalokat. A támogatás feltétele, hogy a feleség 18-40 év közötti legyen. A kölcsön az első gyerek születésekor azonnal kamatmentessé válik, és a törlesztést három évre fel is függesztik. A második gyerek születésekor újabb három évre felfüggesztik a törlesztést és a még fennálló tartozás harminc százalékát elengedik, a harmadik gyerek születésekor pedig a maradék tartozást teljes egészében leírják – sorolta.

Ugyancsak júliustól már használt ingatlan vásárlásához is felvehető a csokhoz kapcsolódó kamattámogatott kölcsön, ráadásul ugyanakkora összegben mint az újhoz, azaz két gyerek nevelése vagy vállalása esetén tízmillió, három gyereknél pedig tizenötmillió forint hitel igényelhető – fűzte hozzá. A családok a jelzáloghitelek elengedésének lehetőségével is élhetnek július elsejétől: a második gyerek születése esetén egymillió, a harmadiknál négymillió, minden további gyerek születésekor pedig egy-egymillió forintot írnak jóvá.

Júliustól igényelhető a nagycsaládosok autóvásárlási támogatása is: a már három gyereket nevelő vagy harmadik gyereküket váró családok két és fél millió forintos támogatást kaphatnak legalább hétszemélyes új gépkocsi vásárlásához – mondta el Novák Katalin. Kitért arra is, hogy folyamatban van a bölcsődefejlesztési program, január elsejétől pedig bevezetik a legalább négygyerekes nők szja-mentességét, és a nagyszülői gyedet is.