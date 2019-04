Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a Rosszija 1 televízió által vasárnap sugárzott nyilatkozatában.","shortLead":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, hogy miért vannak orosz katonák Venezuelában - jelentette ki Szergej Lavrov orosz...","id":"20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc37750a-7c76-48be-8e0a-ebf15f57860a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61830db9-ed97-4203-b9c7-e4b53ac78746","keywords":null,"link":"/vilag/20190331_Moszkva_elmagyarazta_Washingtonnak_miert_vannak_orosz_katonak_Venezuelaban","timestamp":"2019. március. 31. 19:32","title":"Moszkva elmagyarázta Washingtonnak, miért vannak orosz katonák Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","shortLead":"Mirko Alilovic a gólgyártásba is besegített a csapatának. ","id":"20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa18ab3-3837-4895-933d-d16660282ade&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aa8dd0e-f71c-44a3-81ec-ea34465f9730","keywords":null,"link":"/sport/20190331_mirko_alilovic_gol_szeged_wisla_plock_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. március. 31. 21:36","title":"Négy éve nem lőtt ilyen gólt a szegedi kézikapus – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miniszteri biztos viszi majd az Orbán Viktor által minden diáknak beígért külföldi nyelvtanfolyam-programot, a pozíció várományosa egy fideszes országgyűlési képviselő – derül ki a hvg.hu birtokába került jelentésből, amit Kásler Miklós tárcája készített. Ebből az is kitűnik, hogy „az állam nagyvonalú támogatását” szemléltetve az önkormányzati választást megelőző kampányidőszakhoz időzíthetnék az első „próbautakat”. Nyilvánosságra hozzuk, és egy szakértővel átbeszéltük azt is, milyen aggályai vannak az Emminek a 90 milliárdos programmal kapcsolatban.","shortLead":"Miniszteri biztos viszi majd az Orbán Viktor által minden diáknak beígért külföldi nyelvtanfolyam-programot, a pozíció...","id":"20190401_Megszereztuk_Kasler_Emmi_jelentes_a_kulfoldi_nyelvtanfolyamokrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a021c644-d133-4bf5-b692-21faad28fd96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeefbc4-86d5-4b42-a06a-b0591aa5304c","keywords":null,"link":"/itthon/20190401_Megszereztuk_Kasler_Emmi_jelentes_a_kulfoldi_nyelvtanfolyamokrol","timestamp":"2019. április. 01. 06:30","title":"Kampányhoz időzített próbautakkal startolhat az Orbán-kormány nyelvprogramja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293b3019-011b-485b-9ace-c53cd117b20a","c_author":"Erste Bank","category":"brandcontent","description":"Járványszerűen terjedő szingliség, válások mindenütt, apadó gyermekvállalási kedv. Ha a család mint közösség változásairól van szó, rendre megszületik a morális pánik. Minimum a nemzet, de leginkább az emberiség halálát látjuk minden „újabb” társadalmi trendben. Holott a családi együttélés terén az emberiség szinte már mindent (is) kipróbált. ","shortLead":"Járványszerűen terjedő szingliség, válások mindenütt, apadó gyermekvállalási kedv. Ha a család mint közösség...","id":"20190401_erste_bank_csalad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=293b3019-011b-485b-9ace-c53cd117b20a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d57199e-e3e1-41e8-975f-5101695f3f73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190401_erste_bank_csalad","timestamp":"2019. április. 01. 07:30","title":"Család: több lett, maradhat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyensúlyba hozzák az áramtermelés folyamatát a fogyasztással – a politikusok megtanulhatják a venezuelai elnöktől, hogy kell bejelenteni, hogy nem nagyon lesz áram.","shortLead":"Egyensúlyba hozzák az áramtermelés folyamatát a fogyasztással – a politikusok megtanulhatják a venezuelai elnöktől...","id":"20190401_Hivatalosan_sem_lesz_aram_mindig_Venezuelaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12421973-8e08-41b0-9cf0-8c41cd6c63da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59505b0f-2b68-4066-a89e-d5efbe9eff92","keywords":null,"link":"/vilag/20190401_Hivatalosan_sem_lesz_aram_mindig_Venezuelaban","timestamp":"2019. április. 01. 09:47","title":"Hivatalosan sem lesz áram mindig Venezuelában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2344f76f-db41-4591-99f5-fb332d76053e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok erőből oldanák meg az illegálisan repülő drónok \"elfogását\": automata fegyverrel lőnek rájuk a levegőből.","shortLead":"Az oroszok erőből oldanák meg az illegálisan repülő drónok \"elfogását\": automata fegyverrel lőnek rájuk a levegőből.","id":"20190401_oroszorszag_dron_elfogasa_fegyver_gyilkos_dron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2344f76f-db41-4591-99f5-fb332d76053e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8039fc6a-e132-49bb-975c-32d1283be238","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_oroszorszag_dron_elfogasa_fegyver_gyilkos_dron","timestamp":"2019. április. 01. 12:33","title":"Videó: Sörétes puskát szereltek az oroszok egy drónra, drónokra vadásznának vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b9e3a79-5d21-4ed1-a5b3-ed0d403e391f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Etruszk sírt tártak fel francia régészek Korzikán egy nagy római kori temető alatt.","shortLead":"Etruszk sírt tártak fel francia régészek Korzikán egy nagy római kori temető alatt.","id":"20190401_korzika_etruszk_sir_romai_kori_temeto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b9e3a79-5d21-4ed1-a5b3-ed0d403e391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9a46907-b0ca-4e7c-b043-f60e77b9ab01","keywords":null,"link":"/tudomany/20190401_korzika_etruszk_sir_romai_kori_temeto","timestamp":"2019. április. 01. 00:03","title":"Temetőt találtak egy temető alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Hertha BSC 5-0-ra kapott ki Lipcsében. \r

","shortLead":"A Hertha BSC 5-0-ra kapott ki Lipcsében. \r

","id":"20190331_dardai_pal_hertha_berlin_rb_leipzig_nemet_bajnoksag_bundesliga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8dc34180-0966-4029-8b39-3df55322033c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffe9754-1296-41a6-85b7-44a4cd1bc642","keywords":null,"link":"/sport/20190331_dardai_pal_hertha_berlin_rb_leipzig_nemet_bajnoksag_bundesliga","timestamp":"2019. március. 31. 10:32","title":"Dárdai megszólalt karrierje legsúlyosabb vereségéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]