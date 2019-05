Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László nemcsak a kézbesítőt, hanem a segítségére siető férfit is megütötte. ","shortLead":"László nemcsak a kézbesítőt, hanem a segítségére siető férfit is megütötte. ","id":"20190516_postas_tamadas_pesterzsebet_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ef2ff8d-c7e7-4427-a0b0-87bd1f9e0ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18739e2-795a-4265-a12f-b0e94ca09261","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_postas_tamadas_pesterzsebet_nyugdij","timestamp":"2019. május. 16. 21:01","title":"Nem kapta meg nagymamája nyugdíját, rátámadt a postásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei-nek. ","shortLead":"Az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma formálisan is megtiltotta amerikai termékek eladását a Huawei-nek. ","id":"20190517_Huawei_tovabb_szigorit_az_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e73d58ac-08e8-4e84-afce-08fd749a2919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaaaf17b-29fd-4439-bbcb-427dcd44d710","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_Huawei_tovabb_szigorit_az_USA","timestamp":"2019. május. 17. 06:37","title":"Huawei: tovább szigorít az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2a3c9e-8aae-43b5-b6e2-57da5604c81c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biológusok közt is akadnak művészlelkűek, sőt olyanok is, akik mellette Trónok harca-rajongók. A kettőből együtt egészen hihetetlen dolgok születhetnek. ","shortLead":"A biológusok közt is akadnak művészlelkűek, sőt olyanok is, akik mellette Trónok harca-rajongók. A kettőből együtt...","id":"20190517_tronok_harca_bakterium_mikroorganizmus_biologus_biologia_bria_obrien","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2a3c9e-8aae-43b5-b6e2-57da5604c81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"badbbf30-1bad-4351-9f59-d02324c16763","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_tronok_harca_bakterium_mikroorganizmus_biologus_biologia_bria_obrien","timestamp":"2019. május. 17. 16:03","title":"Kedveli a Trónok harcát? Akkor le fog esni az álla attól, amit egy biológus művelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb86532-8cf8-4919-905a-befb62c51e6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú idő után törte meg a csendet a Google a készülő új operációs rendszer, a Fuchsia kapcsán. De hiába, egyelőre nem lett világosabb, mit is szeretnének kezdeni vele.","shortLead":"Hosszú idő után törte meg a csendet a Google a készülő új operációs rendszer, a Fuchsia kapcsán. De hiába, egyelőre nem...","id":"20190517_google_fuchsia_operacios_rendszer_hiroschi_lockheimer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccb86532-8cf8-4919-905a-befb62c51e6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36966839-0d93-4f8a-bcfe-3fef545fd63f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_google_fuchsia_operacios_rendszer_hiroschi_lockheimer","timestamp":"2019. május. 17. 09:03","title":"Megszólalt a Google az Androidot állítólag leváltó operációs rendszerről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen pályázatot adtak be a felüljárók felújítására.","shortLead":"Egyetlen pályázatot adtak be a felüljárók felújítására.","id":"20190517_florian_ter_feluljaro_felujitas_bkk_kozbeszerzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2772f6cf-4276-4d1b-9569-12e8187df692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ec782a-c212-4b2b-835a-cb75198ba335","keywords":null,"link":"/kkv/20190517_florian_ter_feluljaro_felujitas_bkk_kozbeszerzes","timestamp":"2019. május. 17. 12:51","title":"Túl drága ajánlat érkezett, csúszik a Flórián tér felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz nagykövetség munkatársai a leggyakoribb vendégek a magyar Külügyminisztériumban – írja a Népszava több forrásra hivatkozva.","shortLead":"Az orosz nagykövetség munkatársai a leggyakoribb vendégek a magyar Külügyminisztériumban – írja a Népszava több...","id":"20190517_Nepszava_hemzsegnek_az_oroszok_a_kulugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c334a1-d13f-4a79-85ec-8dc8a706ffa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Nepszava_hemzsegnek_az_oroszok_a_kulugyben","timestamp":"2019. május. 17. 07:38","title":"Népszava: Hemzsegnek az oroszok a külügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4327683-7a7b-4194-a13f-9b4e380e641d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szervezet szerint a növényvédelemmel foglalkozó bizottságban a környezetvédelem helyett a vegyipar és a nagyipari termelők érdekeit veszik csak figyelembe. ","shortLead":"A szervezet szerint a növényvédelemmel foglalkozó bizottságban a környezetvédelem helyett a vegyipar és a nagyipari...","id":"20190517_greebpeace_agrarminiszterium_bizottsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4327683-7a7b-4194-a13f-9b4e380e641d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e591b-e452-4352-a2bc-0c671fe3b468","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190517_greebpeace_agrarminiszterium_bizottsag","timestamp":"2019. május. 17. 10:01","title":"Elege lett a Greenpeace-nek, otthagyja az Agrárminisztérium bizottságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" Érdekes fotó került elő. ","shortLead":" Érdekes fotó került elő. ","id":"20190517_Ezt_a_murvatengert_nevezi_a_kormany_jatszoternek_a_tranzitzonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8085293e-99c0-4c51-8bfb-be15e3399be6","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Ezt_a_murvatengert_nevezi_a_kormany_jatszoternek_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. május. 17. 11:48","title":"Ingerszegény játszóteret fotóztak a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]