[{"available":true,"c_guid":"e04ba6f8-bd06-4264-8733-9fc338b32773","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszország vidéki városaiban megjelentek azok az önálló civilszervezetek, amelyek nem félnek kiállni jogaik mellett, és az utóbbi időben többször visszavonulásra késztették a keménykedő rendfenntartó erőket.","shortLead":"Oroszország vidéki városaiban megjelentek azok az önálló civilszervezetek, amelyek nem félnek kiállni jogaik mellett...","id":"20190521_Gyengul_Putyin_hatalma_gyoznek_a_helyi_lazadok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e04ba6f8-bd06-4264-8733-9fc338b32773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec24a287-33b2-4807-bf84-5f5eae64a2a1","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Gyengul_Putyin_hatalma_gyoznek_a_helyi_lazadok","timestamp":"2019. május. 21. 11:30","title":"Gyengül Putyin hatalma, győzelmeket aratnak a helyi lázadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","shortLead":"Több száz új Skoda és félszáz Audi érkezett a rendőrségi állományba.","id":"20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686bf052-1943-4b0b-9ff1-7a8261973463&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e6e4b0-390f-4e4c-acf2-ebc631cda6b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190521_rendorauto_beszerzes_500_darab_audi_skoda","timestamp":"2019. május. 21. 17:15","title":"4 milliárd forintért 500 új autót kapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt kirúgták a lap két ismert szerkesztőjét. 11 újságíró már be is jelentette, kilép a Kommerszantból.","shortLead":"Tiltakozóakciót hirdetett a legismertebb oroszországi napilap, a Kommerszant kétszáz újságírója, miután egy cikk miatt...","id":"20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7817529f-5cac-45c9-b0bb-cec01a15841d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8dba69-949f-4035-baa8-7c71764b9d7d","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_Oroszorszagban_is_hasit_a_sajtoszabadsag__a_legismertebb_lap_ujsagiroit_rugtak_ki_egy_cikk_miatt","timestamp":"2019. május. 21. 15:39","title":"Oroszországban is „hasít” a sajtószabadság – a legismertebb lap újságíróit rúgták ki egy cikk miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olajtársaság technikai hibát jelentett.","shortLead":"Az olajtársaság technikai hibát jelentett.","id":"20190520_mol_ukrajna_koolajvezetek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f51f588-ee14-487d-9ae0-d79a9083af73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e183eddb-22e2-4460-b4ed-79f551994589","keywords":null,"link":"/kkv/20190520_mol_ukrajna_koolajvezetek","timestamp":"2019. május. 20. 15:08","title":"Gond van a Molnál, nem jön kőolaj Ukrajna felől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4745c95f-6221-4379-9b29-797c8683435f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami után a Twitterre írt bejegyzést az Egyesült Államok elnöke.","shortLead":"Szűk két hónappal ezelőtt szinte \"észrevétlenül\" tartott megbeszélést Donald Trump és a Google-vezér Sundar Pichai, ami...","id":"20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4745c95f-6221-4379-9b29-797c8683435f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2bcd614-face-4dc2-b6af-1536cbe673ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20190520_huawei_google_bojkott_android_egyesult_allamok_kina_amerika_sundar_pichai_donald_trump","timestamp":"2019. május. 20. 09:45","title":"Huawei-bojkott: rejtélyes bejegyzést tett közzé Trump még márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt jelentheti, hogy a kínai gyártó azonnali hatállyal elveszti a jogot nem csak az Android minden ezután következő verziójának kiadásához, de nem lesz elérhető a Huawei telefonokról például a Play áruház, a Gmail és a Google Térkép sem.","shortLead":"Felfüggeszti a Huawei szinte összes androidos jogosultságát a Google, értesült a Reuters. A gyakorlatban ez azt...","id":"20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f59565b8-4b52-431c-b760-6bdeb8c7a5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99123a9e-a6c9-439e-a4ff-cad87dba6e57","keywords":null,"link":"/tudomany/20190519_huawei_android_google_korlatozas_play_aruhaz_gmail","timestamp":"2019. május. 19. 21:45","title":"Reuters: A Google lenullázza a Huaweit, elveszi tőle az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","shortLead":"Néhány vicces stábfotót is megosztott a rajongókkal. ","id":"20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aba09f90-f10d-4dad-b76f-e5e196f621c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d84c6fc-da17-4a06-9b10-0fe3bd54024a","keywords":null,"link":"/kultura/20190519_Emilia_Clarke_Tronok_harca_sorozat","timestamp":"2019. május. 19. 21:43","title":"Megható posztban búcsúzik Emilia Clarke a Trónok harcától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff271fd7-4780-4b51-92e8-473d671b737f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hétfő reggel beiktatták hivatalába Ukrajna új államfőjét, Volodimir Zelenszkijt. A komikusból lett elnök a hivatalban lévő államfőt, Petro Porosenkót győzte le nagy különbséggel a választás második, április 21-ei fordulójában. A beiktatás után Zelenszkij bejelentette, feloszlatja a parlamentet. ","shortLead":"Hétfő reggel beiktatták hivatalába Ukrajna új államfőjét, Volodimir Zelenszkijt. A komikusból lett elnök a hivatalban...","id":"20190520_Beiktattak_az_uj_ukran_allamfot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff271fd7-4780-4b51-92e8-473d671b737f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7fc5d7-022a-4776-91c8-08d3694499b3","keywords":null,"link":"/vilag/20190520_Beiktattak_az_uj_ukran_allamfot","timestamp":"2019. május. 20. 09:55","title":"Beiktatták az új ukrán államfőt, aki bejelentette, feloszlatja a parlamentet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]