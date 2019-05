A Nike a szponzori szerződéseiben folyamatosan kiemelkedő teljesítményhez, versenyzéshez, eredményességhez köti a szponzori pénzek kifizetését. Ha a sportoló teljesítménye csökken, a támogatás összege is követi, egyes esetekben a kifizetéseket be is fagyasztja a sportszergyártó cég. A Nike most a tiltakozás nyomán azt ígéri, hogy legalább 12 hónapon át eltekint ettől a gyakorlattól azoknak az atlétáknak az esetében, akik gyermeket vállalnak. A szponzorációs politika változását pedig a támogatási szerződésekben is rögzíti.

A New York Times az elmúlt hetekben az atlétika olyan hírességeit kérdezte a Nike szponzorációs gyakorlatáról, mint Alysia Montaño, Kara Goucher, Phoebe Wright vagy Allyson Felix. Mindannyian felidézték, hogy milyen dilemma elé állította őket szponzoruk, a Nike politikája, amikor gyermekvállaláson gondolkodtak és mérlegelték az ezzel járó várható anyagi veszteséget.



Allyson Felix, a hatszoros olimpiai bajnok sprinter például arról számolt be, hogy a a Nike nem volt hajlandó belefoglalni a szerződésébe, hogy nem csökkenti juttatásait, miután kiderült, hogy gyermeket vár, ezért a teljesítménye egy időre várhatóan visszaesik. "Ha a Nike egyik legpiacképesebb arca sem tud kiharcolni magának ilyen biztosítékokat, akkor ki tud? -fogalmazott az atléta.

A Nike szóvivője szerint a cég felismerte, hogy a sportra épülő ipar többi szereplőjével együtt fellépve sokkal többet tehet a női atlétákért. A vállalat alelnöke pedig azt írta, elszomorították a panaszosok tapasztalatai a Nike-val. Amy Montagne arról is beszámolt, hogy a sportszergyártó korábban is tisztában volt a rendszer aránytalanságaival, és már tavaly elkezdte kidolgozni az anyaságot támogató szponzorációs politikáját, bár erről a támogatott sportolókat nem értesítette. Ez hiba volt, amit most orvosolnak- tette hozzá. Több atléta is úgy nyilatkozott, hogy csak akkor ünnepel, ha megkapja az új szerződés-tervezetet a sportszergyártótól.