Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé, sportolóvá vagy tudóssá váljanak. ","shortLead":"Szeretjük azt hinni, hogy egyesek természet adta tehetséggel születnek, ami megkönnyíti, hogy kiváló művésszé...","id":"20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9986161b-543a-4804-880f-9a4f98941219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcac44c5-5944-46b6-aec3-32a00dfb4b83","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190526_Hiaba_vagyunk_zsenipalantak_ez_a_valami_meg_kell_a_sikerhez","timestamp":"2019. május. 26. 20:15","title":"Hiába vagyunk zsenipalánták, ez a valami még kell a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek, évekre börtönbe kerülhetnek.\r

\r

","shortLead":"Mosonmagyaróváron már délelőtt iszogattak egy cég ünneplő foglalkoztatottjai, délután már ketten egymásnak estek...","id":"20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=656096a6-f7b1-4758-8764-5849c0d0d145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0ff41bf-6a86-474f-b028-cadb7e762e3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Kicsit_elfajult_a_karacsonyi_buli_leharapta_az_orrat","timestamp":"2019. május. 27. 09:59","title":"Kicsit elfajult a karácsonyi buli: leharapta az orrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont a szocdemekkel, a zöldekkel és a liberálisokkal is ki kell egyeznie. Ha rajtuk múlik a nagykoalíció, a magyar kormánypárt kezdhet csomagolni. ","shortLead":"Az Európai Néppárt ragaszkodik ahhoz, hogy a bajor politikus legyen a következő bizottsági elnök, ehhez viszont...","id":"20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06838c67-0016-4b47-912d-14c917fb331e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"764afa03-e7d6-41e8-9454-a5fdc42d0050","keywords":null,"link":"/vilag/20190527_Weber_Fidesz_Europai_Neppart_Brusszel_EP_valasztas","timestamp":"2019. május. 27. 11:46","title":"A játszmának vége, Weber kezében a Fidesz sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d540a882-ae82-45ef-b9ed-9615b7ba1479","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus gondolt egyet, és megcsinálta a MacBook Pro Touch Barjának felhízlalt változatát a saját laptopjába.","shortLead":"Az Asus gondolt egyet, és megcsinálta a MacBook Pro Touch Barjának felhízlalt változatát a saját laptopjába.","id":"20190527_asus_zenbook_pro_duo_laptop_4ks_kijelzo_computex_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d540a882-ae82-45ef-b9ed-9615b7ba1479&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c49481fd-8ce3-497a-bd5f-bf7d5e10d8a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190527_asus_zenbook_pro_duo_laptop_4ks_kijelzo_computex_2019","timestamp":"2019. május. 27. 14:38","title":"Itt az Asus új laptopja, ami két 4K-s kijelzőt is kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel a Magyar Építőipari Szakemberek Közössége, ezért a szervezet egy online árajánlatadó rendszert fejlesztett szakemberek számára.","shortLead":"A szóban, sms-ben vagy éppen ácsceruzával sebtében papírzacskóra firkantott árajánlatokban rejlő problémát ismerte fel...","id":"20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=204efbee-88f5-4c37-acdc-92b211634ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"247eb483-93ce-4a91-8e7c-da7dd67c5bb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190526_arajanlat_minta_arajanlat_keszito_program","timestamp":"2019. május. 26. 22:33","title":"Vége a sajtpapírra firkált árajánlatoknak? Új rendszert kapnak a szakik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Törökszentmiklóson nagyon feljött a Mi Hazánk Mozgalom, amely pont múlt héten tartott \"cigánybűnözés\" elleni megmozdulást a településen.","shortLead":"Törökszentmiklóson nagyon feljött a Mi Hazánk Mozgalom, amely pont múlt héten tartott \"cigánybűnözés\" elleni...","id":"20190527_Letoltak_a_Jobbikot_bejott_Toroczkaieknak_a_ciganyellenes_erofitogtatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a9b09fa-7a8b-49bc-a0aa-658552b5045e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b5b89f-73b9-4446-82ed-c55463cfb821","keywords":null,"link":"/itthon/20190527_Letoltak_a_Jobbikot_bejott_Toroczkaieknak_a_ciganyellenes_erofitogtatas","timestamp":"2019. május. 27. 13:45","title":"Letolták a Jobbikot: bejött Toroczkaiéknak a cigányellenes erőfitogtatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta, hogy pontosan hol kell szavazniuk. ","shortLead":"Többen is jelezték az RTL Híradónak, hogy nem kapták meg a választási értesítőt, amelyben a Választási Iroda tudatta...","id":"20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9aa707d4-d7ca-4e9e-964a-30c93b70b342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f3c6ab-e334-48ee-9a86-8939cd3e22e0","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Tobb_valaszto_is_arra_panaszkodott_hogy_nem_kaptak_meg_idoben_az_ertesitot","timestamp":"2019. május. 26. 19:48","title":"Több választó is arra panaszkodott, hogy nem kapták meg az értesítőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad02a67-1a81-4086-88eb-7d8a218ac6a3","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A rövidhullámú rádiózás nem szűnt meg, csak átalakul. A törökök is így kapnak pluszinformációkat Nyugatról.","shortLead":"A rövidhullámú rádiózás nem szűnt meg, csak átalakul. A törökök is így kapnak pluszinformációkat Nyugatról.","id":"201921__kulfoldi_adas__youtubepolitika__vilagszolgalat__torokot_fognak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad02a67-1a81-4086-88eb-7d8a218ac6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1571880-5b1d-4f9a-ad7b-77dd5b499e0f","keywords":null,"link":"/tudomany/201921__kulfoldi_adas__youtubepolitika__vilagszolgalat__torokot_fognak","timestamp":"2019. május. 26. 10:00","title":"Összeállt pár nagyágyú, hogy a YouTube-on tegyék szabadabbá Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]