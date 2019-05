Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar kormányt, hogy továbbra is tegyen meg minden tőle telhetőt a budapesti hajóbalesetben eltűnt dél-koreai turisták mentésében – közölte a szöuli elnöki hivatal szóvivője.","shortLead":"Mun Dzse In dél-koreai elnök telefonon beszélt csütörtökön Orbán Viktor miniszterelnökkel, és arra kérte a magyar...","id":"20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39523d11-7cad-404a-be3b-4c253a5a01d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68374b70-1f1e-445f-a7c0-c58f1149eec9","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_A_delkoreai_elnok_Orbannak_Magyarorszag_tegyen_meg_mindent_a_mentesben","timestamp":"2019. május. 30. 13:07","title":"A dél-koreai elnök Orbánnak: Magyarország tegyen meg mindent a mentésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b54cfb89-63b7-4170-90a4-7a2cc5fd0cb4","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Nyilvánosak az éves beszámolók. ","shortLead":"Nyilvánosak az éves beszámolók. ","id":"20190530_Bejott_az_elet_Meszaros_Lorinc_testverenek_is_minden_cegeben_milliardos_volt_a_forgalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b54cfb89-63b7-4170-90a4-7a2cc5fd0cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c507b449-6f66-47a2-8377-146833b2362c","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190530_Bejott_az_elet_Meszaros_Lorinc_testverenek_is_minden_cegeben_milliardos_volt_a_forgalom","timestamp":"2019. május. 30. 10:41","title":"Bejött az élet Mészáros Lőrinc testvérének is: minden cégében milliárdos volt a forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap végén, sőt június elején is.\r

