[{"available":true,"c_guid":"f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","shortLead":"Arany rózsát visz magával. Orbán Viktor nem lesz ott, Semjén Zsolt igen.","id":"20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4f6c81a-4fbe-41d2-857e-eccb44c40c54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447b6dfa-cd45-4063-8668-1d8b6c52088a","keywords":null,"link":"/elet/20190529_Oriasi_szekely_kapun_at_erkezik_Ferenc_papa_Csiksomlyora","timestamp":"2019. május. 29. 14:48","title":"Óriási székely kapun át érkezik Ferenc pápa Csíksomlyóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna pesti rakpartjáról.","shortLead":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna...","id":"20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd29fd7-32e6-4e29-8e5a-1bf18df127c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","timestamp":"2019. május. 29. 23:59","title":"Videós bejelentkezésünk a dunai hajóbaleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre indulhat az Airbus-gyár építése a város által biztosított területen, ahol 2021-től gyártanak helikopter-fődarabokat. Ebből az alkalomból adott ki egy közleményt a helyhatóság.","shortLead":"Jövőre indulhat az Airbus-gyár építése a város által biztosított területen, ahol 2021-től gyártanak...","id":"20190529_A_nagy_orom_kozepette_belerugott_az_MSZPbe_a_gyulai_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e47a4e5-1432-4c33-a690-a17f24ada465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad9ef082-5873-4f4a-a90e-c6135c4835da","keywords":null,"link":"/kkv/20190529_A_nagy_orom_kozepette_belerugott_az_MSZPbe_a_gyulai_onkormanyzat","timestamp":"2019. május. 29. 16:07","title":"A nagy airbusos örömködésben jól belerúgott a szocialistákba a gyulai önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap végén, sőt június elején is.\r

","shortLead":"Az ország aranytartalékának megfelelő eső zúdult ebben a májusban ránk, és ez már csak így marad ma is, és a hónap...","id":"20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=376a815f-e1bb-40a8-95dc-bbca9092978a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c5f65d5-5fe7-4ff0-9cc8-22425a7473b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Felho_eso_zivatar_ismet","timestamp":"2019. május. 29. 05:06","title":"Felhő, eső, zivatar ismét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9d04bb-6c4b-4634-87bf-a2648db7b813","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mérje fel egy vizsgálóbizottság a fővárosi patkányhelyzetet, mondta a fővárosi közgyűlés megkezdése előtt Karácsony Gergely főpolgármester-jelölt. És azt is, mi vezetett a mostani helyzetig. A zuglói polgármester szerint az ellenzék újragondolja a budapesti önkormányzati összefogást a választásra, de arra szükség van mindenképp. Vállalja az előválasztási megmérettetést bárkivel.\r

