[{"available":true,"c_guid":"44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év után került le műsorról.","shortLead":"A repertoáron lévő darabok közül az Elnöknők futott legrégebben, megelőzve ezzel a Portugált, ami 2018 őszén, 20 év...","id":"20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44e75169-5ea9-41e4-9054-8b78f1d190fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"983cdc75-f0fe-4f09-81fb-60ba94b5c695","keywords":null,"link":"/kultura/20190530_Elnoknok_Katona_Jozsef_Szinhaz","timestamp":"2019. május. 30. 09:28","title":"23 év után búcsúzik a Katona előadása, az Elnöknők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők viszont nagyon furcsa dolgot tapasztaltak, amikor megnyitották a YouTube-ot.","shortLead":"A Microsoft a Chromium alapjaira építi az új Edge böngészőjét, amit már tesztelhetnek egy ideje a felhasználók. Ők...","id":"20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3161ef06-d9a4-452e-b703-419860bb0af8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_microsoft_edge_chromium_bongeszo_youtube_betoltese","timestamp":"2019. május. 29. 18:33","title":"Nagyon furcsa dolgot tapasztaltak az Edge böngészőt tesztelők, a Google keze lehet a dologban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. ","shortLead":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged...","id":"20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710e0fd2-3063-49b9-9926-bc037770a99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:07","title":"Közel ötmilliárdos nyereséget hozott össze a Pick tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hatszázmillió forinttal nőtt a soproni kaszinó üzemeltetőjének árbevétele, így a profit is 140 millióval nagyobb lett a 2017-esnél.","shortLead":"Hatszázmillió forinttal nőtt a soproni kaszinó üzemeltetőjének árbevétele, így a profit is 140 millióval nagyobb lett...","id":"20190530_Milliardos_osztalekot_fizetett_Garancsi_kaszinos_cege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=327ae828-a8cf-4314-80e5-382a6cb8a9c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a0e557-ddac-4511-98df-09c21def5a3d","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Milliardos_osztalekot_fizetett_Garancsi_kaszinos_cege","timestamp":"2019. május. 30. 17:52","title":"Milliárdos osztalékot fizetett Garancsi kaszinós cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel összeütközött egy szállodahajóval, majd elsüllyedt a Parlamentnél – mondta Gál Kristóf, az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szóvivője csütörtökön az M1 aktuális csatornának.","shortLead":"Több fázisból álló művelettel emelik majd ki a Dunából annak a turistahajónak a roncsait, amely szerda éjjel...","id":"20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c254f7f-6f9f-4366-898c-ea9649744040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02834773-cdab-4f84-a7f1-fa7bf91bec47","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_baleset_tobb_fazisban_hozzak_fel_a_hajoroncsot","timestamp":"2019. május. 30. 08:26","title":"Dunai hajóbaleset: több fázisban hozzák fel a hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3064cb18-951b-4e10-8855-2ddd4e3e6d32","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Vélhetően elpusztult a Dian Fossey (1932–1985) világhírű főemlőskutató által tanulmányozott ruandai gorillacsapat utolsó tagja is – jelentette be az amerikai etológus nevét viselő gorillavédelmi alapítvány Kigaliban. ","shortLead":"Vélhetően elpusztult a Dian Fossey (1932–1985) világhírű főemlőskutató által tanulmányozott ruandai gorillacsapat...","id":"20190531_dian_fossey_gorillacsapat_poppy_elpusztult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3064cb18-951b-4e10-8855-2ddd4e3e6d32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a375828b-7256-40b8-8a50-e3e52cffe00e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_dian_fossey_gorillacsapat_poppy_elpusztult","timestamp":"2019. május. 31. 13:03","title":"Idén lett volna 43 éves, de vélhetően elpusztult \"a gorillacsapat kincse\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8 milliárd forint lett a profit.","shortLead":"Jó éve volt a Sparnak, 46 milliárd forinttal nőtt az árbevétel, és ugyan többet is költöttek, mint 2017-ben, 19,8...","id":"20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fef541f-875c-4a01-b50e-216085cd66a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48433b76-92b4-4f91-b0e3-87c382d1f51d","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_Kozel_huszmilliard_forint_nyeresegrol_szamolt_be_a_Spar","timestamp":"2019. május. 31. 12:47","title":"Közel húszmilliárd forint nyereségről számolt be a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus, mégis a mai napig jelennek meg róla rágalmazó cikkek, szerinte azért, mert Portik Tamás a Juhász ellen indított perben azt vallotta, 10 millió forint kenőpénzt adott Rogán Antalnak. ","shortLead":"Először az Origó ellen tesz büntetőfeljelentést a néhai Együtt volt elnöke, aki már több mint egy éve nem politikus...","id":"20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2dd4ff2-51c9-4ec1-ac6c-8788e3fc5bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac10edd-2fd4-497e-a8a0-dfb2a89a86f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Rakosista_pribekek_Juhasz_fel_fogja_jelenteni_a_kormanysajtot","timestamp":"2019. május. 31. 09:45","title":"\"Rákosista pribékek\" – Juhász fel fogja jelenteni a kormánysajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]