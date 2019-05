Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó, a Viking.

","shortLead":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó...","id":"20190530_Eselye_sem_volt_a_Hableanynak_a_Vikinggel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49adf9bc-02af-4de5-91ce-64d2232f6365","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Eselye_sem_volt_a_Hableanynak_a_Vikinggel_szemben","timestamp":"2019. május. 30. 17:03","title":"Esélye sem volt a Hableánynak a Vikinggel szemben – adatok a Dunán összeütközött hajókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy évvel korábban még milliárdos nyeresége volt az RTL-t üzemeltető cégnek, mostanra ez súlyos mínuszba fordult.","shortLead":"Egy évvel korábban még milliárdos nyeresége volt az RTL-t üzemeltető cégnek, mostanra ez súlyos mínuszba fordult.","id":"20190531_37_milliard_forint_vesztesege_lett_az_RTLnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c33573c-eee1-4669-bfae-d81dee63ca5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17dfc64c-0437-47b2-b14b-5aeb82f2d92f","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_37_milliard_forint_vesztesege_lett_az_RTLnek","timestamp":"2019. május. 31. 10:11","title":"3,7 milliárd forint vesztesége lett az RTL-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc50599-b9ac-4c61-b32d-641ee6cf0760","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A folyamatos esőzés és az áradó Duna miatt be kellett vetni a dunai hajóbalesetnél a sürgősségi mentőhajót, ami az első éles akciója volt, pünkösd utánra tervezték a hivatalos rendszerbe állítását.\r

\r

","shortLead":"A folyamatos esőzés és az áradó Duna miatt be kellett vetni a dunai hajóbalesetnél a sürgősségi mentőhajót, ami az első...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_eloszor_hasznaltak_a_dunai_surgossegi_mentohajot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9fc50599-b9ac-4c61-b32d-641ee6cf0760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10fdf246-b943-4595-a407-8d3829459d7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_Dunai_hajobaleset_eloszor_hasznaltak_a_dunai_surgossegi_mentohajot","timestamp":"2019. május. 30. 15:39","title":"Dunai hajóbaleset: először használták a dunai sürgősségi mentőhajót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő, tavaly már 40. ","shortLead":"Amíg 10 éve a Fortune 500 listájában szereplő cégek vezetőségeibe kinevezett új tagoknak csak 18 százaléka volt nő...","id":"20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0e050f-ce9a-4e9f-a41e-399e7aec5006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2447f48d-92a6-42af-bb38-896d2f82f2b9","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_fortune_500_igazgatosag_no_kinevezes","timestamp":"2019. május. 29. 16:42","title":"Ott jelentek meg a MeToo-kampány eredményei, ahol kevesen gondoltuk volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","shortLead":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","id":"20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61507fe-37b4-49d5-b71b-3ad07314bccb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","timestamp":"2019. május. 29. 12:10","title":"Egy pécsi céggel szerződött a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A határidőt és az anyagi keretet tekintve is irreális elvárásnak tűnik jelenleg, hogy a NASA 2024-ben újra embert tudjon küldeni a Holdra. De azért megpróbálják.","shortLead":"A határidőt és az anyagi keretet tekintve is irreális elvárásnak tűnik jelenleg, hogy a NASA 2024-ben újra embert...","id":"20190529_nasa_lunar_gateway_hold_misszio_holdraszallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8c6e0b2-e771-414a-bba2-4b7d9dcb6528&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a102b7f-f610-4432-98e4-431b073753dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_nasa_lunar_gateway_hold_misszio_holdraszallas","timestamp":"2019. május. 29. 14:33","title":"Különleges videót tett közzé a NASA, hogy sikerüljön visszatérni a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben az értékesített földgáz árának emelkedése miatt.\r

","shortLead":"Jelentősen, 44,2 százalékkal nőtt a Gazprom profitja az idei első három hónapban éves összevetésben, részben...","id":"20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e08ee3f-aab0-4f8c-bdf4-53e7cedb2711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44572e26-0ab8-4d27-b15e-6ab8f7fa8550","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_Gazpromnak_a_vartnal_is_jobban_bejott_a_foldgaz_aranak_megugrasa","timestamp":"2019. május. 30. 11:10","title":"A Gazpromnak a vártnál is jobban bejött a földgáz árának megugrása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 19-én Rostockban tartották a hivatalos névadó ünnepségét annak a hajónak, ami szerda este a Hableány nevű hajóval ütközött össze a Parlament előtt.","shortLead":"Március 19-én Rostockban tartották a hivatalos névadó ünnepségét annak a hajónak, ami szerda este a Hableány nevű...","id":"20190530_budapest_dunai_hajoblaeset_viking_sigyn","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=581cd5eb-c3ab-49e5-a661-9bd049415585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7243723f-99c2-4fd0-be0c-e9faf2f45c96","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_budapest_dunai_hajoblaeset_viking_sigyn","timestamp":"2019. május. 30. 09:33","title":"Két hónapja adták át a hajót, ami elsüllyeszthette a Hableányt a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]