[{"available":true,"c_guid":"6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Zivatarveszély miatt vasárnapra az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a578028-9178-422a-ae61-1e77c363a28f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424b6396-8d89-4aa1-97a1-082563316a41","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Elvezte_ma_a_jo_idot_Holnapra_elfelejtheti","timestamp":"2019. június. 01. 18:22","title":"Élvezte ma a jó időt? Holnapra elfelejtheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy köztéri hirdetőcége, a Publimont is - derül ki a most közölt éves beszámolóból.","shortLead":"Nem csak a HVG plakátjait eltüntető Mahir Cityposter zárt jó évet tavaly, de a volt Simicska birodalom másik nagy...","id":"20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=674fb2fe-5ff1-4d88-aab0-abc290c10eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a90d0a90-c064-4dcc-95ae-86140b8830f6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Szep_penzt_hoztak_Meszaros_Lorincnek_is_a_plakatkampanyok","timestamp":"2019. május. 31. 13:19","title":"Szép pénzt hoztak Mészáros Lőrincnek is a plakátkampányok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött a trófeáért. A Liverpool győzött.\r

\r

","shortLead":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött...","id":"20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c362235c-1340-4fb9-bc8f-133189f48cc3","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","timestamp":"2019. június. 01. 20:50","title":"Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0:2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","shortLead":"Az államtitkár szerint \"iszonyatosan\" megnőtt az illegális migrációs nyomás a Balkánon.","id":"20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14b89e0d-7983-4758-b362-5ab2d156480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1469f6-5db2-4146-a182-1155bad6f124","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Nemeth_Szilard_ismet_menekultaradatrol_ertekezik","timestamp":"2019. június. 01. 13:25","title":"Németh Szilárd ismét menekültáradatról értekezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balesetet is szenvedtek az elmúlt években a budapesti hajóbalesetért okolt hajó tulajdonosának, a Viking Cruise-nak a hajói, ezek közül a legsúlyabb két magyar áldozatot követelt.","shortLead":"Több balesetet is szenvedtek az elmúlt években a budapesti hajóbalesetért okolt hajó tulajdonosának, a Viking...","id":"20190531_A_norveg_horrorhajo_es_hid_ala_szorult_magyarok_a_Viking_legsulyosabb_balesetei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7123eff3-3490-4aaa-9705-0215c6cb9a2b","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_A_norveg_horrorhajo_es_hid_ala_szorult_magyarok_a_Viking_legsulyosabb_balesetei","timestamp":"2019. május. 31. 15:14","title":"A norvég horrorhajó és híd alá szorult magyarok: a Viking legsúlyosabb balesetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi tervektől eltérően mégsem indul élesben júliustól az azonnali fizetési rendszer, ekkor csak a próbaüzem kezdődik. E-mail-címre majd csak 2020 március 2-ától tudunk utalni. ","shortLead":"A korábbi tervektől eltérően mégsem indul élesben júliustól az azonnali fizetési rendszer, ekkor csak a próbaüzem...","id":"20190531_azonnali_atutalas_afr_mnb_bank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b68356-3184-4bc2-bc0a-8bc006f80368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_azonnali_atutalas_afr_mnb_bank","timestamp":"2019. május. 31. 12:31","title":"Itt a döntés: hónapokkal csúszik az azonnali átutalás rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged Szalámigyár és Húsüzem Zrt. ","shortLead":"Jóval kevesebb dolgozóval, kicsit alacsonyabb árbevétel mellett növelte jelentősen adózott eredményét a Pick Szeged...","id":"20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54b558f9-9778-46d7-b546-38d097576afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710e0fd2-3063-49b9-9926-bc037770a99e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_pick_szeged_2018_eredmeny_nyereseg","timestamp":"2019. május. 31. 12:07","title":"Közel ötmilliárdos nyereséget hozott össze a Pick tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy Ádám és Matolcsy Máté is remek ütemérzékkel váltottak bankot korábban. Apjuk, Matolcsy György jegybankelnök szerint banktitok, kimentették-e a fiai a betétkivétel korlátozása előtt az NBH-ban tartott pénzüket.","shortLead":"Matolcsy Ádám és Matolcsy Máté is remek ütemérzékkel váltottak bankot korábban. Apjuk, Matolcsy György jegybankelnök...","id":"20190531_Matolcsy_szerint_banktitok_kimenekitetteke_a_penzuket_a_fiai_az_NHBbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f0f2ad-0945-4e98-8952-901654b476da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717f18d1-1902-4416-ab00-68daa9ff55ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Matolcsy_szerint_banktitok_kimenekitetteke_a_penzuket_a_fiai_az_NHBbol","timestamp":"2019. május. 31. 12:49","title":"Matolcsy szerint banktitok, kimenekítették-e a pénzüket a fiai az NHB-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]