Lezsák Sándor alapítványa milliárdokból épít rekreációs központot Lakiteleken: jurtatábor, barlangfürdő is lesz a területen, a footgolf pályát most adták át. Mindezt a szegedi Fidesz lehetséges polgármester-jelöltjének cége építi, a Szeged-Csanádi Egyházmegyétől kapott területen.

Milliárdokból építkezik Lakiteleken Lezsák Sándor alapítványa, a rekreációs komplexumban pénteken a footgolf pályát adták át, a parlamenti alelnök végezte el a kezdőrúgást- számolt be a baon.hu. A footgolf alig tíz éves sport, de nálunk már megalakult a szövetsége is, és éppen Lakitelekre álmodták meg az első pályát is, a welness központ közepére. Itt már a jövő héten elindul a verseny az első kupa megszerzéséért, amely egyben kvalifikációs mérkőzés is lesz a szeptemberi angliai Európa-bajnokságra.

A pályát a Ferroép Zrt építette, a cég tavaly tavasszal nyerte el azt a közbeszerzést, amelyet a Népfőiskola Alapítvány írt ki a kőjurta felújítására, jurtatábor, borkatedrális, lovarda és a Nimród Szabadidőközpont megépítésére. Ez utóbbi része a footgolf pálya. A felsorolt beruházások elvégzésére 1,3 milliárd forintot kapott a cég, de szintén ez a szegedi vállalkozás nyerte el az idén a Hotel Club Tisza wellness épületeinek kivitelezését is, 415 millió forintért. Korábban a helyi munkásszálló Kincsem Fogadóvá alakítását is a szegedi vállalkozás nyerte el, ez 835 millió forintba kerül a közbeszerzés szerint, és a cégnél landolt egy 4,5 milliárdos beruházás is, de egy májusi hirdetmény szerint még a raktárépületet és kerítést is építhetnek, mindezt 260 millió forintból.

A HVG értesülési szerint rövidesen a Szeged-Csanádi Egyházmegyénél landolhat az egész rekreációs beruházás. A 25 hektáros terület az Egyházmegye tulajdonában van, ők engedték át a területet a lakiteleki Népfőiskola Alapítványnak. Kiss-Rigó László püspök korábban azt mondta, örülnek, hogy asszisztálhatnak a páratlan beruházáshoz. A HVG januárban arról írt, hogy az ingatlan-komplexumnak ugyan a Népfőiskola Alapítvány a vagyonkezelője, de a húsz évre szóló szerződés jövőre lejár.

Elképzelhető, hogy a kivitelező cég, a Ferroép vezére , Nemesi Pál indul a polgármesterségért Szegeden. Iigaz, maga az érintett azt nyilatkozta, hogy ez még messze nem eldöntött tény. Az ögybennagy a csend, holott az európai parlamenti választásokra ígérte a szegedi Fidesz, hogy megnevezi polgármester-jelöltjét.

Lakiteleken addig is nagy erővel folyik a milliárdos rekreációs beruházás, a tervek szerint 2021-ig az utolsó simításokat is elvégzik. Addig is mehet a footgolf őrület, ha már a foci csalódást okozott.