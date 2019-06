Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"24eb97e9-5f98-45b9-83f8-da89c36cb748","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vardar Szkopje 29-27-re győzött a Barcelona ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","shortLead":"A Vardar Szkopje 29-27-re győzött a Barcelona ellen a férfi kézilabda Bajnokok Ligája elődöntőjében.","id":"20190601_vardar_szkopje_barcelona_kezilabda_bajnokok_ligaja_elodonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24eb97e9-5f98-45b9-83f8-da89c36cb748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df00aa8-3789-49a6-aeb0-16eff192b248","keywords":null,"link":"/sport/20190601_vardar_szkopje_barcelona_kezilabda_bajnokok_ligaja_elodonto","timestamp":"2019. június. 01. 19:47","title":"Hihetetlen fordítás után a Vardar lesz a Veszprém ellenfele a BL-döntőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","shortLead":"A Nakama & Partners 2017-ben 552 millió forintos bevételt termelt, tavaly már 1 milliárd 192 millióval büszkélkedhetett.","id":"20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff0cc71d-4e48-46ea-b479-1bfe4c30c64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c4bd3e9-bc09-4222-9cfc-40577203650a","keywords":null,"link":"/kkv/20190601_Rogan_Cecilia_es_Sarka_Kata_kozos_cege_atlepte_az_egymilliardos_alomhatart","timestamp":"2019. június. 01. 17:23","title":"Rogán Cecília és Sarka Kata közös cége átlépte az egymilliárdos álomhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mindent tagad a PSG brazil focistája. Egy brazil nő vádolja azzal, hogy Neymar megerőszakolta.","shortLead":"Mindent tagad a PSG brazil focistája. Egy brazil nő vádolja azzal, hogy Neymar megerőszakolta.","id":"20190602_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_Neymart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f601ad0f-4a10-4afd-bed0-11ab9165296c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523e23a2-9fdc-4edf-9ddc-9e13599efa7f","keywords":null,"link":"/sport/20190602_Szexualis_eroszakkal_vadoljak_Neymart","timestamp":"2019. június. 02. 10:38","title":"Szexuális erőszakkal vádolják Neymart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9","c_author":"Papp Petra Anna","category":"kultura","description":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren felzárkóznak. Ha ez nem sikerül, az szétfeszítheti az európai közösség kereteit és képtelennek bizonyulhat kordában tartani az ébredező indulatokat – véli az Erdélyből 37 évvel ezelőtt Magyarországra települt író. HVG-portré.\r

","shortLead":"Európa nyugati és keleti részének mentalitásbeli különbségeit csak az mérsékelheti, ha a keletiek gazdasági téren...","id":"201922_bodor_adam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed9a778b-6923-401d-a740-b9ee349f6ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d226db-50b6-4cb6-9d1e-5f7d2454c4ad","keywords":null,"link":"/kultura/201922_bodor_adam","timestamp":"2019. június. 02. 20:00","title":"Bodor Ádám: \"Sosem kedveltem a személyiségek körül kialakuló kultuszokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","shortLead":"Madrid is egy Brexitről álmodik. ","id":"20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d6797ab-9aff-417d-b141-bf86186b9927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a85f1-f840-4ded-8ab7-31dbae704cdf","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_nulladik_felido_brit_szurkolok_orizetben","timestamp":"2019. június. 01. 14:04","title":"BL-döntő nulladik félidő: brit szurkolók őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828ee587-d7bd-4ee7-a1c8-286e29cb25aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András az önkormányzati képviselők terén szeretne nagyobb szerepet a Momentumnak, és két ponton változtatna csak az áprilisban megkötött megállapodáson. ","shortLead":"Fekete-Győr András az önkormányzati képviselők terén szeretne nagyobb szerepet a Momentumnak, és két ponton változtatna...","id":"20190531_Nem_akarja_felboritani_a_keruleti_polgarmesterekrol_szolo_megallapodast_a_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828ee587-d7bd-4ee7-a1c8-286e29cb25aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a296289-d67e-49e1-a07b-3068c8d2652b","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Nem_akarja_felboritani_a_keruleti_polgarmesterekrol_szolo_megallapodast_a_Momentum","timestamp":"2019. május. 31. 20:44","title":"Nem akarja felborítani a kerületi polgármesterekről szóló megállapodást a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött a trófeáért. A Liverpool győzött.\r

","shortLead":"Csakúgy, mint a Európa Liga döntőjében (Chelsea-Arsenal 4:1), a Bajnokok Ligájában is két angol csapat küzdött...","id":"20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=516603aa-e715-464e-b056-ebf74e8c7577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c362235c-1340-4fb9-bc8f-133189f48cc3","keywords":null,"link":"/sport/20190601_BLdonto_Tottenham_Hotspurs__Liverpool_FC_","timestamp":"2019. június. 01. 20:50","title":"Tottenham Hotspur - Liverpool FC 0:2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen enyhülés is belefér. Most éppen az ősellenség Iránnal tárgyalna Trump.\r

","shortLead":"Eseménydús hétvégéje van az amerikai külpolitikának, pár kereskedelmi háború meghirdetése mellett egy-egy hirtelen...","id":"20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91b33562-e018-4b83-855f-1bc05b4cd5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead00291-8ab0-4fc8-a78e-693bf2620c88","keywords":null,"link":"/vilag/20190602_Az_USA_targyalna_Irannal_mindenfele_elofetetel_nelkul","timestamp":"2019. június. 02. 16:42","title":"Az USA tárgyalna Iránnal mindenféle előfeltétel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]