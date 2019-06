Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8950bc07-b7f2-4781-8aa1-7fb62cc9f97e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy brit fiú nyírta a fűbe, hogy a leszálló elnök jól lássa a gépe ablakából. Okkal tette. ","shortLead":"Egy brit fiú nyírta a fűbe, hogy a leszálló elnök jól lássa a gépe ablakából. Okkal tette. ","id":"20190603_Hatalmas_fallosz_fogadta_Donald_Trumpot_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8950bc07-b7f2-4781-8aa1-7fb62cc9f97e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cd58230-3086-4266-9692-2c728d9cb7a0","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Hatalmas_fallosz_fogadta_Donald_Trumpot_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2019. június. 03. 18:51","title":"Hatalmas fallosz fogadta Donald Trumpot az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22e5252-228a-4a7d-8e64-e6d88590844c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP hétvégi választmányi ülése után párton belüli nyílt levélben, szisztematikusan ment neki a volt EP-képviselő a szocialisták politikájának. Új politikai mozgalmat indít, és pártelnökké választatná magát – derül ki Szanyi Tibor nyílt leveléből.","shortLead":"Az MSZP hétvégi választmányi ülése után párton belüli nyílt levélben, szisztematikusan ment neki a volt EP-képviselő...","id":"20190603_Szanyi_az_MSZProl_Ez_igy_csak_egy_degeneralodo_belterjes_klub","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22e5252-228a-4a7d-8e64-e6d88590844c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a04d9b54-d165-460d-adec-445fb65d2fc3","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Szanyi_az_MSZProl_Ez_igy_csak_egy_degeneralodo_belterjes_klub","timestamp":"2019. június. 03. 15:21","title":"Szanyi az MSZP-ről: Ez így csak egy degenerálódó belterjes klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","shortLead":"Kőszeg nem ért egyet azzal, hogy az interjúja a Veritashoz kerüljön, mert szerinte nem tisztességesen használnák fel. ","id":"20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d905a0e4-4536-4695-9235-b1b3c8ac4e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80876be2-9536-4c55-ab1b-dfb03316e8d0","keywords":null,"link":"/kultura/20190604_Koszeg_Ferenc_letiltotta_az_56os_Intezetnek_adott_interjujat","timestamp":"2019. június. 04. 15:33","title":"Kőszeg Ferenc letiltotta az 56-os Intézetnek adott interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként fogja külföldön ismertetni a magyar kormány kiemelt fontosságú társadalmi ügyekkel kapcsolatos eredményeit és céljait. ","shortLead":"A tavaly képviselői mandátumáról, és nemrég romaügyi biztosi posztjától is megvált fideszes politikus nagykövetként...","id":"20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c0c9fe8-539a-43b4-9b6b-73258a939712","keywords":null,"link":"/itthon/20190604_Halmozza_a_poziciokat_nagykovet_lesz_Balog_Zoltan","timestamp":"2019. június. 04. 20:20","title":"Halmozza a pozíciókat, nagykövet lesz Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a967740b-d5bd-4845-aadb-60bbeb376a55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az összeg a jelenlegi, 1,5 milliós állami támogatással értendő.","shortLead":"Ez az összeg a jelenlegi, 1,5 milliós állami támogatással értendő.","id":"20190605_opel_corsa_e_elektromos_magyar_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a967740b-d5bd-4845-aadb-60bbeb376a55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c13afe-51b3-425f-bafe-e5a24e9b6922","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_opel_corsa_e_elektromos_magyar_ar","timestamp":"2019. június. 05. 09:22","title":"7,7 milliótól kínálják az első elektromos Opel Corsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti a pénztárakat onnan a MÁV.","shortLead":"A kelenföldi pályaudvar épülete a 4-es metró megépülésekor nem lett felújítva, a nyár folyamán az aluljáróba költözteti...","id":"20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=565ce794-ae96-431c-aa14-b3cf4b45e59c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b4993ac-e456-4588-b278-3f7591e0dee1","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Kiuriti_a_kelenfoldi_allomasepuletet_a_MAV","timestamp":"2019. június. 04. 10:01","title":"A nyáron kiüríti a kelenföldi állomásépületet a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült eladni - jelentette be a francia miniszterelnök. A luxusipari cégeket külön intézkedésekkel vehetik rá erre.","shortLead":"Újrahasznosításra be kell szolgáltatni a ruhákat, kozmetikumokat, elektronikai termékeket, amelyeket nem sikerült...","id":"20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f3f953-1840-4ab8-bdf1-84c64e66f1d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e741b1-d554-4aba-8384-4cb31b730a29","keywords":null,"link":"/kkv/20190604_Tilos_lesz_Franciaorszagban_megsemmisiteni_az_el_nem_adott_fogyasztasi_cikkeket","timestamp":"2019. június. 04. 21:08","title":"Tilos lesz Franciaországban megsemmisíteni az el nem adott fogyasztási cikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","shortLead":"A Hartánál a Dunában talált holttest is az elsüllyedt turistahajó utasa volt.","id":"20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3786d25-85f0-4b06-a02f-aa1059a4892e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7a461d4-1d4d-4d2d-9cb8-6c96f3d6b85e","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_nyolcadik_halalos_aldozat_dunai_hajobaleset_hableany_harta_holttest","timestamp":"2019. június. 03. 20:07","title":"Azonosították a Hableány-baleset nyolcadik áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]