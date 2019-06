Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fél éven át nem osztotta meg a költségeket a nyilvánossággal a Szerencsejáték Zrt.","shortLead":"Fél éven át nem osztotta meg a költségeket a nyilvánossággal a Szerencsejáték Zrt.","id":"20190605_Felmilliard_forintba_kerult_Sting_tavalyi_ingyenkoncertje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bd8af66-da92-4de4-99b0-28d46fb9734c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89b59ac5-70e9-44c2-b7d9-7a6ffae7963f","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Felmilliard_forintba_kerult_Sting_tavalyi_ingyenkoncertje","timestamp":"2019. június. 05. 09:28","title":"Félmilliárd forintba került Sting tavalyi ingyenkoncertje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Három miniszter közös javaslatára módosítanák a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályt – derül ki a birtokunkba került, még titkos előterjesztésből. A Hableány tragédiája után pár nappal készült tervezet lényege, hogy kivételes esetekben – kegyeleti okból – mellőznék a kötelező boncolást. Így tömegszerencsétlenségek vagy természeti katasztrófák esetén is rugalmasabb lenne a procedúra, hogy az áldozatok családjai mielőbb eltemethessék szeretteiket.","shortLead":"Három miniszter közös javaslatára módosítanák a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályt – derül ki...","id":"20190605_boncolas_torvenyalkotas_dunai_hajobaleset_del_korea","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8f40e82-6e97-438d-858f-098467fd6014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab679b3-d952-4099-b3ea-975b8ec6f2aa","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_boncolas_torvenyalkotas_dunai_hajobaleset_del_korea","timestamp":"2019. június. 05. 06:30","title":"Nem lesz kötelező a boncolás: a hajótragédia miatt módosíthat az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévén 26 híradóban kell közzétennie, hogy valótlanul híresztelték, hogy Czeglédy több ezer embert károsított meg. ","shortLead":"A köztévén 26 híradóban kell közzétennie, hogy valótlanul híresztelték, hogy Czeglédy több ezer embert károsított meg. ","id":"20190605_Czegledyugy_Hat_helyreigazitasra_kotelezte_a_Kuriua_a_koztevet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80353a00-e301-4431-8e50-9a8b8ed3f916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8bd33fa-31e7-4edb-bab4-8dd47bd833ba","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_Czegledyugy_Hat_helyreigazitasra_kotelezte_a_Kuriua_a_koztevet","timestamp":"2019. június. 05. 15:15","title":"Czeglédy-ügy: Hat helyreigazításra kötelezte a Kúria a köztévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett a Forbes Magyarország júniusi címlapembere.","shortLead":"Soros 1991-ben azt mondta, eszmeileg a Fidesszel szimpatizál. Azóta nagyot változott a világ. A milliárdos lett...","id":"20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3348a71-1cb8-481b-a661-725e5d681c7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Soros_ugyesen_kuzdott_de_alulmaradt_amikor_Polgar_Judittal_sakkozott","timestamp":"2019. június. 05. 12:23","title":"Soros ügyesen küzdött, de alulmaradt, amikor Polgár Judittal sakkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte a haladás a jellemző az egészség, a jólét, a biztonság, a béke, a tudás és a boldogság terén is. Ezt vallja Steven Pinker, a Harvard Egyetem pszichológiaprofesszora, akinek Felvilágosodás most című könyve május végén jelent meg az Alexandra Kiadó gondozásában. Ebből az alkalomból a szerző kedd délután tartott előadást az ELTE-n. ","shortLead":"Bár előszeretettel hangoztatjuk, hogy még sosem volt ilyen rossz állapotban a világ, mint most, valójában világszerte...","id":"20190604_steven_pinker_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d2c3055-3ef7-4a78-ae68-2519ce180b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e604b77-ac90-43ce-ad49-6cfb2b23f6c2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190604_steven_pinker_interju","timestamp":"2019. június. 04. 20:02","title":"Steven Pinker: „A haladás nem magától történik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az AIDS-től genetikailag védett emberek más betegségekre fogékonyak, ezért 21 százalékkal kisebb az esélyük arra, hogy megérjék a 76. életévüket – állítják amerikai tudósok, akik a Nature Medicine című szakfolyóirat új számában publikálták kutatásukat. ","shortLead":"Az AIDS-től genetikailag védett emberek más betegségekre fogékonyak, ezért 21 százalékkal kisebb az esélyük arra...","id":"20190605_aids_genetikai_vedettseg_hiv_delta_32_mutacio_ccr5_protein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18157a29-1612-403d-bba4-f2eec664b786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b6f22c-4890-4c9d-a3f4-2f2b43bcf441","keywords":null,"link":"/tudomany/20190605_aids_genetikai_vedettseg_hiv_delta_32_mutacio_ccr5_protein","timestamp":"2019. június. 05. 17:03","title":"Élnek emberek, akik sosem lesznek AIDS-esek – de kemény árat fizetnek ezért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e4f5d5-9848-48b0-954f-e1abc875cbd4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre csak egy vonalon lehet kipróbálni. Ha sikeres lesz a teszt, kiterjesztik a többire is.","shortLead":"Egyelőre csak egy vonalon lehet kipróbálni. Ha sikeres lesz a teszt, kiterjesztik a többire is.","id":"20190606_mav_hev_online_jegyvasarlas_vonatinfo_szentendrei_hev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34e4f5d5-9848-48b0-954f-e1abc875cbd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ae8077-1ba8-49ea-bd36-ff74ab821b32","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_mav_hev_online_jegyvasarlas_vonatinfo_szentendrei_hev","timestamp":"2019. június. 06. 08:52","title":"Online jegyvásárlással kísérletezik a MÁV a HÉV-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A gázolaj pedig 7 forinttal lett olcsóbb. ","shortLead":"A gázolaj pedig 7 forinttal lett olcsóbb. ","id":"20190605_Kilenc_forinttal_csokkent_a_benzin_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6284793a-98c5-4ac1-b588-1c4936687f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d887d589-13cb-4a88-8830-62f07916069d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190605_Kilenc_forinttal_csokkent_a_benzin_ara","timestamp":"2019. június. 05. 06:10","title":"Kilenc forinttal csökkent a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]