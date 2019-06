Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Korábban két repülő kakaskodott. Egyre szaporodnak a az amerikai és orosz fegyveres erők barátságtalan incidensei.\r

\r

","shortLead":"Korábban két repülő kakaskodott. Egyre szaporodnak a az amerikai és orosz fegyveres erők barátságtalan incidensei.\r

\r

","id":"20190607_Majdnem_osszeutkozott_egy_amerikai_es_egy_orosz_hadihajo_kitort_a_perpatvar__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9404f11a-33ef-4dfd-9ff1-58617f085a60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25374c43-1015-463c-ba9c-8df501832472","keywords":null,"link":"/vilag/20190607_Majdnem_osszeutkozott_egy_amerikai_es_egy_orosz_hadihajo_kitort_a_perpatvar__video","timestamp":"2019. június. 07. 17:35","title":"Majdnem összeütközött egy amerikai és egy orosz hadihajó, kitört a perpatvar – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok újra megnyitották a határátkelőket. A venezuelaiak az egyre súlyosabb gazdasági válság és áruhiány miatt menekülnek hazájukból.","shortLead":"Több tízezren léptek be szombaton Kolumbiába Venezuela felől, miután négy hónapos szünet után a venezuelai hatóságok...","id":"20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e1fed6-c13d-420c-862b-f99dbc28224a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Ismet_tomegesen_menekulnek_Venezuelabol_a_gazdasagi_csod_miatt","timestamp":"2019. június. 09. 08:11","title":"Ismét tömegesen menekülnek Venezuelából a gazdasági csőd miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Csütörtökön mutatja be a Real Madrid a Chelsea-től érkező sztárigazolását.","shortLead":"Csütörtökön mutatja be a Real Madrid a Chelsea-től érkező sztárigazolását.","id":"20190608_A_Real_Madrid_bejelentette_sztarigazolasat_Eden_Hazardot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a779233a-728c-4b90-b867-cf4ecd10fb97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6cfe3d-ac86-43e5-a70d-f654fa37d595","keywords":null,"link":"/sport/20190608_A_Real_Madrid_bejelentette_sztarigazolasat_Eden_Hazardot","timestamp":"2019. június. 08. 07:35","title":"A Real Madrid bejelentette sztárigazolását, Eden Hazardot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd","c_author":"","category":"kultura","description":"A Facebookon közzétett videóban üzent a világhírű karmester.","shortLead":"A Facebookon közzétett videóban üzent a világhírű karmester.","id":"20190609_Hableanytragedia_Fischer_Ivanek_DelKoreaban_adnak_koncertet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=035a6fc2-4501-4787-9c50-24778ccf3cbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8418182d-bdca-42f9-83e6-37c51a8e8760","keywords":null,"link":"/kultura/20190609_Hableanytragedia_Fischer_Ivanek_DelKoreaban_adnak_koncertet","timestamp":"2019. június. 09. 11:38","title":"Hableány-tragédia: Fischer Ivánék Dél-Koreában adnak koncertet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A sértődékeny szomszédok szerint nem segíti a barátságot, ha horgas ujjú keselyűként ábrázoljuk őket.","shortLead":"A sértődékeny szomszédok szerint nem segíti a barátságot, ha horgas ujjú keselyűként ábrázoljuk őket.","id":"20190608_Szlovenia_tiltakozik_a_magyar_kormany_trianonos_terkepe_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af4d5ef-01c8-461d-84dc-b317eb24aa5f","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Szlovenia_tiltakozik_a_magyar_kormany_trianonos_terkepe_miatt","timestamp":"2019. június. 08. 13:42","title":"Szlovénia tiltakozik a magyar kormány trianonos térképe miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1a63382-c96d-4886-8275-894f6af5d3af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oakland a második amerikai város, ahol a hatóságok engedélyezték a növényi alapú természetes hallucinogén anyagok, például gombák és kaktuszok fogyasztását. Az úttörő Denver volt, amely májusban hozott hasonló határozatot, s a 21 éven felüliek számára nyitotta meg ezeket a lehetőségeket.","shortLead":"Oakland a második amerikai város, ahol a hatóságok engedélyezték a növényi alapú természetes hallucinogén anyagok...","id":"20190609_Ujabb_amerikai_varosban_szabad_a_vasar_a_termeszetes_hallucinogenek_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1a63382-c96d-4886-8275-894f6af5d3af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f57d4e91-124c-40e3-b198-f0751ffedbb4","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_Ujabb_amerikai_varosban_szabad_a_vasar_a_termeszetes_hallucinogenek_elott","timestamp":"2019. június. 09. 10:10","title":"Újabb amerikai városban szabad a vásár a természetes hallucinogének előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd5b37e7-677c-4b76-8528-128e69abe819","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TEK szerint leghamarabb vasárnap kezdődhet el a Hableány kiemelése, de lehet, hogy csak egy hét múlva. A roncs a hordalékkal és a vízzel 60 tonnát nyom.\r

\r

","shortLead":"A TEK szerint leghamarabb vasárnap kezdődhet el a Hableány kiemelése, de lehet, hogy csak egy hét múlva. A roncs...","id":"20190607_TEK_Leghamarabb_vasarnap_kezdodhet_el_a_Hableany_kiemelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd5b37e7-677c-4b76-8528-128e69abe819&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0593803-69e1-47ed-a6cc-52328c5db249","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_TEK_Leghamarabb_vasarnap_kezdodhet_el_a_Hableany_kiemelese","timestamp":"2019. június. 07. 21:31","title":"TEK: Leghamarabb vasárnap kezdődhet el a Hableány kiemelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói külügyminiszter. A két országnak sikerült megállapodnia a migráció megfékezéséről, így Donald Trump amerikai elnök visszavonta a vámok bevezetését a mexikói árukra.","shortLead":"Mexikó \"sértetlen méltósággal\" került ki az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokból - jelentette ki a mexikói...","id":"20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14ebb555-fcc8-406d-b46a-00246440ebbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa6e17bf-5fa5-4456-bc97-cdeb6644bef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190609_Mexiko_meguszta_az_amerikai_buntetovamokat","timestamp":"2019. június. 09. 09:37","title":"Mexikó megúszta az amerikai büntetővámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]