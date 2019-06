Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitva tartást.","shortLead":"Ezúttal nem a politikusok szeretnének boltzárat, hanem a tulajdonosok rövidebb nyitva tartást.","id":"20190617_Korabban_bezarnanak_vasarnap_a_boltok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2e61894-6e26-418c-96d3-3440c70ea741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4de7be7c-7926-49b6-bb5e-4718c38d5121","keywords":null,"link":"/kkv/20190617_Korabban_bezarnanak_vasarnap_a_boltok","timestamp":"2019. június. 17. 05:47","title":"Korábban bezárnának vasárnap a boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az EP-választás eredménye felkavarta az állóvizet, valódi versenyhelyzet alakult ki az előválasztás esetében is...","id":"20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03f5e39c-0412-492e-bcb2-5139865ced98","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Fulke_gyurcsany_ferenc_kalman_olga_fopolgarmester_valasztas_elovalasztas","timestamp":"2019. június. 15. 17:30","title":"Fülke: Gyurcsánynak 557 ezer oka van ejteni Karácsony Gergelyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok miatt. ","shortLead":"Bács-Kiskun megye járt a legrosszabbul a mai időjárással, ott több helyen másodfokú riasztást adtak ki a zivatarok...","id":"20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c23acf0-835d-4e0d-9d0b-983d7fe83585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c264a98-3fea-49b8-9e29-1f58f5fb74a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Kidolt_fak_leszakadt_vezetekek_maradtak_a_vihar_utan","timestamp":"2019. június. 16. 17:49","title":"Kidőlt fák, leszakadt vezetékek maradtak a vihar után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette a kínai állami média.","shortLead":"Javában zajlik a Huawei saját operációs rendszerének tesztelése, már más mobilgyártók is bekapcsolódtak – jelentette...","id":"20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0869d2b-72e3-41ad-8d9c-7862deedb23b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d93c3c93-c018-4de2-85ec-91be457136fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190617_huawei_hongmeng_os_ark_os_android_oppo_vivo_tencent","timestamp":"2019. június. 17. 08:03","title":"Ez váltja az Androidot: 60%-kal gyorsabb, más gyártók is átállhatnak a Huawei új rendszerére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","shortLead":"Hozzánk délután érkezik a viharos idő.","id":"20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0251ff99-ae11-48aa-b7c7-63185c3f6a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c91ae6a-7287-4408-9a4e-cba6fac070bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190616_Tobben_meghaltak_a_NyugatEuropara_sujto_vihar_miatt","timestamp":"2019. június. 16. 09:07","title":"Többen meghaltak a Nyugat-Európára sújtó vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0847d102-265c-4f3c-88ad-bc647fd68078","c_author":"","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi államtitkár további béremelést is beígért az következő évekre. ","shortLead":"Az egészségügyi államtitkár további béremelést is beígért az következő évekre. ","id":"20190615_8_szazalekos_beremelest_kapnak_az_apolok_juliustol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0847d102-265c-4f3c-88ad-bc647fd68078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2724fae-b8ca-46ba-8894-42d039127486","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190615_8_szazalekos_beremelest_kapnak_az_apolok_juliustol","timestamp":"2019. június. 15. 13:18","title":"8 százalékos béremelést kapnak az ápolók júliustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége rá. Számukra hasznos alternatíva a Google felhős szolgáltatása, a Dokumentumok, amely egyre több funkciójában kezd hasonlítani a Microsoft programjára.","shortLead":"Nem mindenki akar fizetni egy szövegszerkesztőért (például a Microsoft Wordért), mondjuk mert csak ritkán van szüksége...","id":"20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8709e3bd-4a56-495e-aef9-d1ed6b33482c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f679550-152e-4e5e-bdae-b7c6124fdf43","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_google_docs_dokumentumok_osszehasonlitasa_verziokovetes_funkcio","timestamp":"2019. június. 15. 12:03","title":"Nagyon hasznos funkció került a Google Dokumentumokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","shortLead":"Az alkotás 600 méter hosszan nyúlik el a párizsi Mars-mezőn.\r

","id":"20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cd90473-5e7d-455e-ae16-5d5624af55ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5aea3be-b77f-4d09-9d0c-7a72681e9158","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_saype_biologiailag_lebomlo_festmeny_parizs_mars_mezo_eiffel_torony_menedekkerok","timestamp":"2019. június. 15. 16:23","title":"Gigantikus, lebomló festményt festettek az Eiffel-torony lábához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]