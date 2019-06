Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő migránstömegek jelennének meg a szemünk előtt, érdemes leszögezni, hogy a 70,8 millió menekültből 41,3 millió belső menekült, az országukat elhagyók 80 százaléka pedig a szomszédos országban él. Az UNHCR figyelmeztet a menekültellenes beszédre, és dicséri a pozitív példákat. A legnagyobb menekültválság jelenleg Venezuelában van.

","shortLead":"Soha nem látott magasságba nőtt a menekültek száma a világban, áll az ENSZ éves jelentésében. Azonban mielőtt özönlő...","id":"20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88eb6787-8bd8-4b90-9ffd-39ad2fce7666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667c7698-489d-4e8a-88e3-b942e94881c6","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Egy_Torokorszagnyi_ember_el_otthonabol_eluzve","timestamp":"2019. június. 19. 08:59","title":"Egy törökországnyi ember él otthonából elűzve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről. A politológus Gyulai Attilával írt tanulmányt a jelenlegi politikai rendszerről.","shortLead":"\"Úgy tűnik, rajta nem fog a golyó\" – mindezt Körösényi András mondta a HVG-nek Orbán Viktor miniszterelnökről...","id":"20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=087cc8d3-b8ed-4a73-9529-8b71a23bfe52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bef3f5-ee56-45f3-8636-adb490eb9e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Nemi_kreativitassal_barmeddig_fenntarthato_ez_a_politika","timestamp":"2019. június. 19. 11:50","title":"\"Némi kreativitással bármeddig fenntartható ez a politika\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Iparági hírek szerint egy már létező operációs rendszer is felkeltette a kínai Huawei érdeklődését, amely már teszteli is a szoftvert. Egy finn megoldásról van szó, androidos appokat is futtat.","shortLead":"Iparági hírek szerint egy már létező operációs rendszer is felkeltette a kínai Huawei érdeklődését, amely már teszteli...","id":"20190619_huawei_google_android_sailfish_jolla_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24481038-2dfd-4d5f-b29c-93efad8e974e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_huawei_google_android_sailfish_jolla_operacios_rendszer","timestamp":"2019. június. 19. 08:03","title":"Lehet, hogy ez kerül majd a telefonjára? A Huawei titokban egy másik rendszerrel is kísérletezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","shortLead":"Az ősszel megjelenő új Frenk-nagylemez beharangozó dalát nálunk hallgathatják meg először.","id":"20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e8a801a-fa84-458c-8322-05c905c5a8e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cebe3bf-464c-4da1-97c2-d81e84c5d098","keywords":null,"link":"/kultura/20190620_Dalpremier_klippremier_Aprilis_Frenk","timestamp":"2019. június. 20. 10:10","title":"Dal- és klippremier – könnyed júniusi áprilist hoz Frenk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dobrev Klára szerint nem a férje miatt lett ő a DK jelöltje, és nem az volt az EP-választási siker kulcsa, hogy a férje lekerült a plakátokról. Azt mondta a 444-nek adott interjúban, hogy Kálmán Olgával régóta tárgyalnak, bár ezzel épp férje állításának mond ellent.","shortLead":"Dobrev Klára szerint nem a férje miatt lett ő a DK jelöltje, és nem az volt az EP-választási siker kulcsa, hogy a férje...","id":"20190619_Simicskarol_sztorizik_es_oriasi_ambiciok_futik_Dobrev_Klarat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ee38d0b-3caf-451f-9b10-d2052978b43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf38f78f-c7c2-4dc5-a8fc-b87e6c12cda7","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Simicskarol_sztorizik_es_oriasi_ambiciok_futik_Dobrev_Klarat","timestamp":"2019. június. 19. 10:21","title":"Simicskáról sztorizik Dobrev Klára, és óriási ambíciók fűtik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6597d5af-e15f-43ad-8b46-6d673352b130","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ennek a férfinak fogták a kezét fentről. ","shortLead":"Ennek a férfinak fogták a kezét fentről. ","id":"20190619_autos_video_motoros_baleset_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6597d5af-e15f-43ad-8b46-6d673352b130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb5d4d3-3455-4fcc-b0ee-25041a4f9e20","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_autos_video_motoros_baleset_vonat","timestamp":"2019. június. 19. 10:24","title":"Elnézte a lezárt sorompót a motoros, berepült a sínekre. Nagyon kellett sietnie az őrangyalának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa971ff-aacc-4a16-966d-d2ea7eb2bc1b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokkal gyorsabban olvadnak a Himalája gleccserei, mint azt a kutatók eddig sejtették. Az 1975-ben mért jég mennyiségének ma már csupán 72 százaléka látható. A szakemberek szerint katasztrófa készülődik.","shortLead":"Sokkal gyorsabban olvadnak a Himalája gleccserei, mint azt a kutatók eddig sejtették. Az 1975-ben mért jég...","id":"20190620_himalaja_gleccser_olvadas_hideghaborus_kemmuhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa971ff-aacc-4a16-966d-d2ea7eb2bc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ffa8c0-4dc5-454f-b096-ce9e7a3602c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_himalaja_gleccser_olvadas_hideghaborus_kemmuhold","timestamp":"2019. június. 20. 09:33","title":"A Himalája felé fordították a hidegháborús kémműholdakat, és valami nagyon nyugtalanítót vettek észre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit egy feldühödött apa üldözte. ","shortLead":"A férfit egy feldühödött apa üldözte. ","id":"20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3f2e738-cf53-4bb9-bb6a-ba5698f91823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e26b42f-8dd3-40a3-b7c7-b07cfdf88360","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Elo_adasban_teperte_le_a_menekulo_magyart_egy_ausztral_rendor","timestamp":"2019. június. 19. 20:00","title":"Élő adásban teperte le a menekülő magyart egy ausztrál rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]