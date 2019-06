Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54f21985-d8f8-4d42-b15a-d233f9ed3361","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgyhogy csak vigyázva a fennhangon előadott rendőrviccekkel a horvát tengerparton.\r

\r

","shortLead":"Úgyhogy csak vigyázva a fennhangon előadott rendőrviccekkel a horvát tengerparton.\r

\r

","id":"20190619_Ismet_magyar_rendorok_segitik_a_horvatorszagi_magyar_turistakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f21985-d8f8-4d42-b15a-d233f9ed3361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b25974a4-b872-4af9-bd05-62fd4e75f278","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Ismet_magyar_rendorok_segitik_a_horvatorszagi_magyar_turistakat","timestamp":"2019. június. 19. 12:47","title":"Ismét magyar rendőrök segítik a horvátországi magyar turistákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több helyen is fennakadásokat okoz a lehullott nagy mennyiségű eső.","shortLead":"Több helyen is fennakadásokat okoz a lehullott nagy mennyiségű eső.","id":"20190619_idojaras_vasut_vonatkozlekedes_zivatar_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bda7a5-d5ef-4d7e-8e9a-ac9a9d10a350","keywords":null,"link":"/cegauto/20190619_idojaras_vasut_vonatkozlekedes_zivatar_eso","timestamp":"2019. június. 19. 18:50","title":"Elmosott pálya, hordalék a vágányokon – bekavar a vonatközlekedésbe az időjárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos küszöböt.","shortLead":"A brit konzervatívok szavazásának második körét is Boris Johnson nyerte, de csak egy jelölt nem érte el a 10 százalékos...","id":"20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88d217d3-c344-4f24-bd0d-e47073a34ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66fa6ed-eb53-41ea-81f0-4033e6aa1f63","keywords":null,"link":"/vilag/20190618_Ot_jelolt_maradt_akik_kozul_kikerul_a_kovetkezo_brit_miniszterelnok","timestamp":"2019. június. 18. 19:29","title":"Öt jelölt maradt, akik közül kikerül a következő brit miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12252a85-36c6-4e45-ae64-cdc0b3e2494a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tragédia utáni visszamondáshullám után visszaállt a trend egy turisztikai szakember szerint, sok dél-koreai turista érkezik ismét.","shortLead":"A tragédia utáni visszamondáshullám után visszaállt a trend egy turisztikai szakember szerint, sok dél-koreai turista...","id":"20190619_A_Hableanytragedia_miatt_a_koreai_turistak_tovabbra_is_torlik_a_hajos_programokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12252a85-36c6-4e45-ae64-cdc0b3e2494a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c330674d-8596-4491-b35a-6b70843475ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190619_A_Hableanytragedia_miatt_a_koreai_turistak_tovabbra_is_torlik_a_hajos_programokat","timestamp":"2019. június. 19. 07:04","title":"A Hableány-tragédia miatt a koreai turisták továbbra is törlik a hajós programokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red Bull Salzburgnak Szoboszlai Dominik magyar válogatott labdarúgó játékjogának megvásárlásáért.","shortLead":"A Football Insider szakportál értesülése szerint az Arsenal 9 millió fontos (3,3 milliárd forint) ajánlatot tett a Red...","id":"20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e16999-88f8-4aa3-898f-96b040abf30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5979ea-ca89-48f9-9476-2bb25585b843","keywords":null,"link":"/sport/20190619_arsenal_szoboszlai_dominik_ajanlat_foci","timestamp":"2019. június. 19. 19:28","title":"Az Arsenal is akarja a magyar tehetséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Cseh Katalin immár nemcsak a Momentumban tölt be fontos szerepet, hanem a Renew Europe nevű politikai formációban is.","shortLead":"Cseh Katalin immár nemcsak a Momentumban tölt be fontos szerepet, hanem a Renew Europe nevű politikai formációban is.","id":"20190619_momentum_cseh_katalin_liberalis_frakcio_europai_parlament_ep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e658d910-957d-493e-9dba-4cbef0012c98","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_momentum_cseh_katalin_liberalis_frakcio_europai_parlament_ep","timestamp":"2019. június. 19. 12:49","title":"A momentumos Cseh Katalin lett az új liberális frakció egyik alelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az oktatási intézménynek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, azon belül is az MI etikai oldalával foglalkozó munkákra kell fordítani az óriási összeget.","shortLead":"Az oktatási intézménynek a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásokra, azon belül is az MI etikai oldalával...","id":"20190619_544_milliard_forintot_adomanyozott_egy_kogazdag_uzletember_az_Oxfordi_Egyetemnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc6c0116-ae19-4449-8ffd-e8c688791b5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3943a94e-03e0-4d8d-a5c0-5633793cbda0","keywords":null,"link":"/kkv/20190619_544_milliard_forintot_adomanyozott_egy_kogazdag_uzletember_az_Oxfordi_Egyetemnek","timestamp":"2019. június. 19. 07:58","title":"54,4 milliárd forintot adományozott egy kőgazdag üzletember az Oxfordi Egyetemnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Özönlenek a Google keresőből az olvasók a Facebook tiltási hullámát taglaló cikkünkre, ami azt sugallja, rengetegen próbálnak információhoz jutni a témában. Néhány olvasónk furcsa történésekről számol be.","shortLead":"Özönlenek a Google keresőből az olvasók a Facebook tiltási hullámát taglaló cikkünkre, ami azt sugallja, rengetegen...","id":"20190618_facebook_letiltott_tiltas_hiba_oldalak_kovetoi_csokkennek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b943a446-8ac3-4316-8b5c-7863e1b04710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f9c45e0-e32e-4acf-a034-45801501b09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190618_facebook_letiltott_tiltas_hiba_oldalak_kovetoi_csokkennek","timestamp":"2019. június. 18. 09:03","title":"Fogynak a felhasználók, egyre furcsább sztorik kerülnek elő a Facebook-tiltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]