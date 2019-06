Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a078107f-6e75-486a-a20e-0f2e9e66bdb3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Idén 37. alkalommal rendezték meg a Balaton-átúszást, amelyen ezúttal 9724-en vettek részt. Mindez azt jelenti, hogy az esemény történetében az úszók összesen immár több mint egymillió kilométert tettek meg.\r

","shortLead":"Idén 37. alkalommal rendezték meg a Balaton-átúszást, amelyen ezúttal 9724-en vettek részt. Mindez azt jelenti...","id":"20190629_A_Balatonatuszok_tul_vannak_az_egymillio_kilometeren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a078107f-6e75-486a-a20e-0f2e9e66bdb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b854581e-4137-4fe7-8faf-2b8b567baf89","keywords":null,"link":"/sport/20190629_A_Balatonatuszok_tul_vannak_az_egymillio_kilometeren","timestamp":"2019. június. 29. 14:37","title":"A Balaton-átúszók túl vannak az egymillió kilométeren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceba326-7bde-44fb-9bab-4f5cc04d9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Hitelesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"","category":"kkv","description":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő héten mutatják be. ","shortLead":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő...","id":"20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c65d80-e715-492c-9de7-a635f0817cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","timestamp":"2019. június. 30. 10:06","title":"Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","shortLead":"Magyar György ügyvéd szerint az adatok azért tűntek el, mert elfelejtették lementeni őket.","id":"20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2514ee9c-fc31-428f-9396-97b6f0ec48b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98e07d3-78b7-4537-a941-6a2f693e5633","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Dunai_hajobaleset_torlodtek_az_egyik_feketedoboz_adatai","timestamp":"2019. június. 29. 08:25","title":"Dunai hajóbaleset: törlődtek az egyik feketedoboz adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Műszaki hiba miatt törölték a budapesti járatot, délelőtt fél 10 óta várnak a repülőtéren, de senki nem mond semmit. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt törölték a budapesti járatot, délelőtt fél 10 óta várnak a repülőtéren, de senki nem mond semmit. ","id":"20190628_Tobb_mint_szaz_magyar_rekedt_a_tuneziai_repuloteren","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30a8ea59-c739-4ae8-86d1-02ce39eeda8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf3bf7a-1a79-4df5-a6a1-87c6d1430a83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190628_Tobb_mint_szaz_magyar_rekedt_a_tuneziai_repuloteren","timestamp":"2019. június. 28. 21:45","title":"Több mint száz magyar rekedt Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147bd450-b979-4d6a-bb07-d4eaee78dc53","c_author":"RTL Hírek","category":"itthon","description":"Sokan tartottak Dövényben attól a férfitól, akit társával együtt első fokon életfogytiglani börtönre ítéltek, mert halálra késeltek egy fiatalembert egy putnoki pincében. Az esetről az RTL Híradója számolt be.","shortLead":"Sokan tartottak Dövényben attól a férfitól, akit társával együtt első fokon életfogytiglani börtönre ítéltek, mert...","id":"20190629_Macsetaval_maszkalt_a_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147bd450-b979-4d6a-bb07-d4eaee78dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89467680-71c4-4786-aad1-cc5a4eb81522","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Macsetaval_maszkalt_a_faluban","timestamp":"2019. június. 29. 20:15","title":"Macsétával mászkált a faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018f0d6b-b743-494b-b6e5-32b23a96c55b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap extrém UV-B-sugárzás várható - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","shortLead":"Vasárnap extrém UV-B-sugárzás várható - hívta fel a figyelmet az Országos Meteorológiai Szolgálat.","id":"20190629_Extrem_UVsugarzas_varhato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=018f0d6b-b743-494b-b6e5-32b23a96c55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d1f2d0-0465-4000-a375-c2b944bf7a38","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_Extrem_UVsugarzas_varhato","timestamp":"2019. június. 29. 20:35","title":"Extrém UV-sugárzás várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Estefelé az ország keleti részén is csökken a felhőzet, éjszakára kiderül az ég. Vasárnap derült, napos, száraz idő lesz.","shortLead":"Estefelé az ország keleti részén is csökken a felhőzet, éjszakára kiderül az ég. Vasárnap derült, napos, száraz idő...","id":"20190629_A_het_vegeig_marad_a_meleg_napos_ido","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0051d46-4ef4-416e-abb8-d9eea693d166","keywords":null,"link":"/itthon/20190629_A_het_vegeig_marad_a_meleg_napos_ido","timestamp":"2019. június. 29. 16:49","title":"A hét végéig marad a meleg, napos idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]