[{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A frontvonal közepére került a Huawei az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háborúban. Bár a szigorú tiltást feloldották, a folytatás még nem egyértelmű, ezért is vetődik fel a kérdés: vajon mennyiben vannak kiszolgáltatva a Huawei-telefonok Amerikának. Például a P30-as 15 legértékesebb alkatrésze amerikai illetőségű.","shortLead":"A frontvonal közepére került a Huawei az Egyesült Államok és Kína között zajló kereskedelmi háborúban. Bár a szigorú...","id":"20190629_huawei_p30_teardown_alkatreszek_szarmazasi_helye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb25e2a7-0220-48fb-9ddb-002dec994cd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_huawei_p30_teardown_alkatreszek_szarmazasi_helye","timestamp":"2019. június. 29. 18:03","title":"Szétszedték a Huawei P30-at, és kiderült, mennyire függ Amerikától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube-ra szombaton felkerült szegedi Trónok harca-főcím három hónapon át készült. Mindenkinek látnia kell, aki szegedi vagy bármikor is hosszabb időre megfordult az egyetemi városban.","shortLead":"A YouTube-ra szombaton felkerült szegedi Trónok harca-főcím három hónapon át készült. Mindenkinek látnia kell, aki...","id":"20190629_szeged_harca_animacio_tronok_harca_video_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d71004b9-c68c-44e5-a523-b9b22747a24a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8638a08-6586-4483-88b0-71e48c91b8ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20190629_szeged_harca_animacio_tronok_harca_video_youtube","timestamp":"2019. június. 29. 19:43","title":"Szeged Harca: zseniális animáció készült Szegedről a Trónok harca mintájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet Orbán híressé vált újratemetési beszédét rongyosra játszatni a fesztiválokon, a gépi hang már akkor sem tudja eltakarni az ifjú liberális kafkai átalakulását egy megöregedett tavarissá - írja Ujhelyi István az MSZP-PM EP-képviselője a \"rezsim bűneiről írt\" 250. nyílt levelében. \r

","shortLead":"Lehet Orbán híressé vált újratemetési beszédét rongyosra játszatni a fesztiválokon, a gépi hang már akkor sem tudja...","id":"20190630_Ujhelyi_meg_kongatja_a_veszharangot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f136855e-2227-4f79-8ee4-33cfb0a83c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514851db-99f3-4c42-a143-e48cfe7823a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ujhelyi_meg_kongatja_a_veszharangot","timestamp":"2019. június. 30. 11:49","title":"Ujhelyi még kongatja a vészharangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnök szerint a június 30-ai uniós csúcson mindenképpen megegyezésre kell jutni az Európai Bizottság következő elnökéről, a Parlament és a Tanács elnökéről is. Az Európai Központi Bank következő vezetőjéről ráérnek dönteni. A négy legfontosabb poszton nemi egyenlőséget akar. Angela Merkel szerint nehéz tárgyalások várnak az uniós vezetőkre.","shortLead":"A francia elnök szerint a június 30-ai uniós csúcson mindenképpen megegyezésre kell jutni az Európai Bizottság...","id":"20190630_Macron_nemi_egyenloseget_akar_a_legfontosabb_EUs_posztokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40c816b4-eef3-4f0a-909a-66dfa450626b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc7a57b-8d9b-4fa6-9734-db2d79e77284","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Macron_nemi_egyenloseget_akar_a_legfontosabb_EUs_posztokon","timestamp":"2019. június. 30. 18:33","title":"Macron nemi egyenlőséget akar a legfontosabb EU-s posztokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdbd39c8-a87b-45d6-9cfb-099f1d66939e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Welcome_back_mondta_Orban_a_hazigazda_Tusknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdbd39c8-a87b-45d6-9cfb-099f1d66939e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef8cf245-127c-4537-bd58-d8ef2fd997b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Welcome_back_mondta_Orban_a_hazigazda_Tusknak","timestamp":"2019. június. 30. 15:45","title":"\"Welcome back!\" - mondta Orbán a házigazda Tusknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","shortLead":"Két telitalálatos szelvény is volt a vasárnapi sorsoláson.","id":"20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41868f73-3ced-4b5c-a342-b3dd4e1c7b68","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Ketten_is_milliomosok_lettek_a_hatos_lotton","timestamp":"2019. június. 30. 17:06","title":"Ketten is milliomosok lettek a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök levélben kéri a Néppárt elnökét, hogy semmi esetre se mondjanak le a legfontosabb uniós posztról, az Európai Bizottság elnökének tisztségéről. Ugyanakkor Orbán elismeri, hogy a Fidesznek felfüggesztett tagságával semmi befolyása sem lehet a pártszövetség politikájára.","shortLead":"A magyar miniszterelnök levélben kéri a Néppárt elnökét, hogy semmi esetre se mondjanak le a legfontosabb uniós...","id":"20190630_Orban_levelben_ismerte_el_hogy_semmi_befolyasa_a_Neppart_politikajara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1a52e1-d10a-48ff-afcc-c29961b34aec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c442fec4-0adc-4928-8eac-160ca1c43952","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Orban_levelben_ismerte_el_hogy_semmi_befolyasa_a_Neppart_politikajara","timestamp":"2019. június. 30. 17:21","title":"Orbán levélben ismerte el, hogy „semmi befolyása” a Néppárt politikájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc","c_author":"","category":"kkv","description":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő héten mutatják be. ","shortLead":"A Budapesten már működő Blinkee.city mellett újabb elektromosrobogó-megosztó cég indul el hamarosan. A robogókat a jövő...","id":"20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f52c7203-0f62-4b19-92db-abf52cc117fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c65d80-e715-492c-9de7-a635f0817cc6","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_Ujabb_kozossegi_robogo_erkezik","timestamp":"2019. június. 30. 10:06","title":"Újabb közösségi robogó érkezik Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]