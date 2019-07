Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6153878e-67f6-4721-a7be-83fcc1b1c82d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két férfi egymástól függetlenül áltábornokként verte át az embereket. Egyikük azt is állította magáról, hogy ő a Világbank alelnöke. ","shortLead":"Két férfi egymástól függetlenül áltábornokként verte át az embereket. Egyikük azt is állította magáról, hogy ő...","id":"20190702_Kamutabornokokkent_kaptak_vesztegetesi_penzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6153878e-67f6-4721-a7be-83fcc1b1c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c70007ac-f7c2-4071-a352-582fcc237196","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Kamutabornokokkent_kaptak_vesztegetesi_penzeket","timestamp":"2019. július. 02. 06:41","title":"Kamutábornokokként kaptak vesztegetési pénzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e1b2c4-6da3-4d7d-a3af-0511914d7dcc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szombati, milliárdos lottónyeremény után a Szerencsejáték Zrt. elmondta, milyen procedúra vár a nyertesre.","shortLead":"A szombati, milliárdos lottónyeremény után a Szerencsejáték Zrt. elmondta, milyen procedúra vár a nyertesre.","id":"20190630_Igy_keszuljon_ha_on_is_lottomilliardos_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43e1b2c4-6da3-4d7d-a3af-0511914d7dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7be05d14-c429-4f3e-90f4-9e4ec5ef9a83","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Igy_keszuljon_ha_on_is_lottomilliardos_lesz","timestamp":"2019. június. 30. 14:32","title":"Így készüljön, ha ön is lottómilliárdos lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","shortLead":"Egyelőre nem tudják, mi volt a robbantás célpontja.","id":"20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5620aaa-8f80-4daf-b569-72c2b2710ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29609f0d-590a-467b-ad16-ef23a77a960e","keywords":null,"link":"/vilag/20190701_Pokolgepet_robbantottak_Kabul_diplomaciai_negyedeben","timestamp":"2019. július. 01. 08:30","title":"Pokolgépet robbantottak Kabul diplomáciai negyedében, legalább 34-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","shortLead":"90 nap elzárásból így lesz másfél év börtön.","id":"20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f773d5a-73a6-4843-8718-860e19ec3cf7","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Nem_volt_jo_otlet_a_birosagi_folyoson_a_csaladjuk_kiirtasaval_fenyegetni_a_tanukat","timestamp":"2019. július. 01. 07:11","title":"Nem volt jó ötlet a bírósági folyosón a családjuk kiirtásával fenyegetni a tanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e20f1000-cc87-4d85-89c6-254a7a9f4ac2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A galaxishalmazok összeütközése előtti pillanatot eddig nem sikerült megörökíteni, most igen. A nemzetközi kutatásban az MTA egy kutatója is részt vett. ","shortLead":"A galaxishalmazok összeütközése előtti pillanatot eddig nem sikerült megörökíteni, most igen. A nemzetközi kutatásban...","id":"20190701_Sikerult_lefotozni_ahogy_ket_galaxishalmas_osszeutkozik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e20f1000-cc87-4d85-89c6-254a7a9f4ac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f46130c-eee8-4cf4-838c-3352c5b57a98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_Sikerult_lefotozni_ahogy_ket_galaxishalmas_osszeutkozik","timestamp":"2019. július. 01. 10:33","title":"Sikerült lefotózni, ahogy két galaxishalmas összeütközik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e19cb816-ca1d-4f83-9fb8-b5a96fdc36ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aceba326-7bde-44fb-9bab-4f5cc04d9c48","keywords":null,"link":"/itthon/20190630_Marabu_FekNyuz_Hitelesseg","timestamp":"2019. június. 30. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Hitelesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dfaa460-eec9-4dbd-8ecd-5871be6b3439","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A nem patrónus-kliens viszonyon alapuló támogatások elapadtak, az irodalmat száműzték a médiából, ezzel még erőteljesebbé vált az írók kiszolgáltatottsága – mondja Závada Pál, aki új regényében a hatalom iránti lojalitás és a szembeszegülés dilemmáját boncolgatja. Interjú.","shortLead":"A nem patrónus-kliens viszonyon alapuló támogatások elapadtak, az irodalmat száműzték a médiából, ezzel még...","id":"201926__zavada_pal_iro__azujratermelodo_tortenelmi_bunokrol__hazugsagokrol__ilyen_idoket_elunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dfaa460-eec9-4dbd-8ecd-5871be6b3439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4279f322-e408-40c7-aeda-5b7169138b64","keywords":null,"link":"/kultura/201926__zavada_pal_iro__azujratermelodo_tortenelmi_bunokrol__hazugsagokrol__ilyen_idoket_elunk","timestamp":"2019. június. 30. 20:00","title":"Závada Pál: Sokkal mélyebbek a szorongásaink, mint a demokratikus értékrendünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Bort, palacsintát, tortát, mézet és kozmetikai termékeket is elneveztek már róla, de szobra még nem volt a first ladynek. Mostanáig. ","shortLead":"Bort, palacsintát, tortát, mézet és kozmetikai termékeket is elneveztek már róla, de szobra még nem volt a first...","id":"20190701_Motoros_furesszel_faragtak_Melania_Trump_eletnagysagu_szobrat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2072d0-0e42-4d40-8e66-23904987ce67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0700f0a-92fe-43e4-873d-c9226c92523a","keywords":null,"link":"/elet/20190701_Motoros_furesszel_faragtak_Melania_Trump_eletnagysagu_szobrat","timestamp":"2019. július. 01. 19:00","title":"Motoros fűrésszel faragták Melania Trump életnagyságú faszobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]